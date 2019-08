Heidesee

Falko Brandt, Kandidat der Linken zur Bürgermeisterwahl am 1. September in Heidesee, hat eine Leidenschaft: die Kommunalpolitik.

In Wolzig aufgewachsen, ist er in Friedersdorf, Storkow und in Königs Wusterhausen zur Schule gegangen. Gleich nach dem Abitur zog es ihn in den Gemeinderat. Dort macht er seit 16 Jahren ehrenamtlich Kommunalpolitik. Zuverlässig auch während seines Studiums in Rostock und Krakau, lediglich während eines mehrmonatigen Auslandsaufenthalts in Asien hat er seine kommunalpolitischen Aktivitäten ruhen lassen. Nun strebt der 34-Jährige ins Bürgermeisteramt.

Hundert-Tage-Programm

„Vielleicht sollte ich ein Programm für die ersten hundert Tage im Amt auflegen“, denkt der Kandidat für das Amt des Heideseer Bürgermeisters nach. Bei der Rundfahrt durch die Dörfer der Amtsgemeinde Heidesee hat er verschiedene Projekte präsentiert, gelungene, aber auch Baustellen. „Die müssen wir umgehend in Angriff nehmen“, sagt er. Die Gründe dafür sind vielschichtig, einer steht ganz oben: Künftig wird wesentlich weniger EU-Geld nach Brandenburg fließen. „Deshalb müssen wir Förderanträge bald stellen“, weiß Brandt, der im Hauptberuf Leiter des Büros im Ministerium für Europa in Potsdam ist.

Chancen stehen gut

Falko Brandts Chancen sind gut, im Herbst 2019 zum Nachfolger des amtierenden Bürgermeisters Siegbert Nimtz (parteilos) gewählt zu werden. Bei der Kommunalwahl im Mai erzielte der Wolziger mit 847 Stimmen das beste Einzelergebnis. „Aber das entscheidet sich erst am Wahltag“, gibt Brandt zu bedenken. Die Zusammenarbeit über Parteigrenzen hinweg, wie es sie bis zur Kommunalwahl gab, wünscht er sich auch als möglicher Bürgermeister.

Oberschule Heidesee

Falko Brandt nennt Strategien und Lösungen für offene Probleme. „Unsere Unternehmen suchen händeringend Auszubildende und Facharbeiter. Aber Jugendliche, die nach der Grundschule zur Oberschule nach Königs Wusterhausen fahren müssen, suchen sich auch dort ihr soziales Umfeld. Die machen dort ihre Ausbildung und sind dann erstmal weg“, sagt er. Eine Schule für 20 Millionen Euro bei einem Gemeinde-Etat von rund 14 Millionen Euro? „Das kann man über mehrere Jahre strecken, indem wir das in Modulbauweise machen. Und geeignete Grundstücke haben wir“, gibt er zur Antwort.

Infrastruktur verbessern

Die Verwaltungsmodernisierung soll vor allem digital werden. „Was online nicht erledigt werden kann und was das persönliche Gespräch erforderlich macht, dafür werden wir bürgerfreundliche Öffnungszeiten einführen. Ich will auch dafür sorgen, dass die Verwaltung mobil ist und zu den Bürgern Heidesees kommt“, sagt Brandt. Außerdem soll eine direkte Radverbindung die Erreichbarkeit des Verwaltungsstandortes Friedersdorf verbessern. Bislang muss man einige Kilometer über Landstraßen radeln, auf denen der Auto- und LKW-Verkehr zuletzt deutlich zugenommen hat.

Deutliche Schwerpunkte

„Ein unsicheres Stück des Weges, dem sich niemand gerne aussetzt. Das will ich verändern, und das ist mir auch wichtiger als touristische Radwege“, sagt Brandt weiter. Deutliche Schwerpunkte setzt Brandt beim Bau von Mietwohnungen. Gemeindegrundstücke sollen mit der Zweckbindung „Wohnungsbau“ angeboten werden. Das Geld aus Grundstücksverkäufen will er zweckgebunden für die Sanierung schon bestehenden Wohnraums im Besitz der Gemeinde nutzen.

Eine weitere wichtige Rolle nimmt die Gesundheitspolitik in seinem Programm ein: Brandt möchte die Rahmenbedingungen für die Ansiedlung junger Ärzte verbessern. Und mit der Einrichtung einer Pflegeschule junge Menschen nach Heidesee holen und ausbilden, „die bleiben. Und die auch ihre Familien mitbringen. Das sind dann Heideseer von morgen.“

Von Udo Böhlefeld