Kolberg-Heidesee

Die Polizei wurde am Montagmorgen darüber informiert, dass ein in Niedersachsen gestohlener Mercedes in der Nähe von Zeesen gesehen worden war. Eine Fahndung lief an – das Auto wurde in Kolberg gestoppt. Der Fahrer flüchtete zu Fuß den Wald. Der Pkw musste von einem Abschleppdienst geborgen werden. Es wird seinem Besitzer nach Abschluss der Ermittlungen zurückgegeben.

Von MAZonline