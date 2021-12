Heidesee

Eigentlich wollte sie gar nicht Hotel-Chefin werden. Sylvia Groth hatte eine ganz andere Idee. Auf dem Gelände einer früheren Garage in Prieros wollte sie eine Minigolf-Anlage errichten. Doch dafür bekam sie von der Bank keinen Kredit. Also machte sie einen neuen Plan, den sie mit etwas Glück und viel Geschick in die Tat umsetzte.

Hotel Cellino wurde im Mai 2011 in Prieros eröffnet

Vor zehn Jahren, im Mai 2011, eröffnete sie ihr kleines Hotel Cellino direkt an der Ortsdurchfahrt in Prieros in der Gemeinde Heidesee. Das Jubiläum wurde dieser Tage nachträglich und in ganz kleinem Kreis gefeiert, aber nicht auf die übliche Weise. Im nahe gelegenen Tourismuszentrum eröffnete Sylvia Groth eine Ausstellung mit einer kleinen Auswahl ihrer Fotos. Fotos sind auch im Hotel sehr präsent, überhaupt spielten Kunst und Kultur im Cellino eine besondere Rolle.

Der Kunstraum des Hotels ist ein großer Saal mit Fotos und Gemälden an den Wänden. Hier fanden Lesungen und Konzerte statt. Quelle: Frank Pawlowski

Nicht umsonst trägt das Hotel den Namenszusatz „Kunstraum“. So nennt Sylvia Groth die große Halle im Erdgeschoss, die Rezeption, Frühstücksraum und Büro in einem ist. An den Wänden hängen zahlreiche Fotos und ein Gemälde. Sie hat das Haus bewusst so geplant. Das Cellino sollte Gäste beherbergen und zugleich Veranstaltungsort sein. Als „Galerie mit Doppelbett“ wurde es in einem Beitrag einmal tituliert.

Lesungen und Konzerte im Kunstraum des Hotels Cellino

Lesungen, Konzerte, Filmvorführungen, Liederabende fanden hier statt. In der Jubiläumsausstellung sind einige Veranstaltungsplakate aus den vergangenen Jahren zu sehen. Zuletzt ist es kulturell ruhiger geworden im Cellino. Das lag nicht nur an der Corona-Pandemie. „Ich schaffe es einfach nicht mehr. Der Aufwand ist immer sehr groß“, sagt Sylvia Groth.

Chefin macht Frühstück und wäscht die Wäsche

Das Hotel mit den neun Zimmern am Laufen zu halten, verlangt ihr alles ab. Die 59-Jährige bereitet das Frühstück für die Gäste zu, wäscht die Wäsche, mäht den Rasen. Sie versteht sich als fürsorgliche Gastgeberin, fühlt sich von den administrativen Aufgabe oft ausgebremst. „Die behördlichen Auflagen verhindern, dass man weiterdenkt“, sagt sie. Um vieles kümmert sie sich selbst und das merkt man dem Haus an. Es wirkt wie eine liebevoll eingerichtete Wohnung mit Platz für 20 Gäste. Mitarbeiterin Madleen König ist die einzige Angestellte, deren Arbeit die Chefin schätzt und lobt. „Ich bin froh, dass ich sie habe. Wir sind ein gutes Team.“

Die alte Busgarage wurde für den Hotelneubau abgerissen. Quelle: Frank Pawlowski

Die Fotografie ist Sylvia Groths große Leidenschaft. „Ich bin immer auf der Suche nach dem besten Bild“, sagt sie. Seit ihrer Jugend hat sie eine Kamera stets dabei. In der Ausstellung ist eine kleine Auswahl von Fotos zu sehen, die sie in den zurückliegenden Jahren gemacht hat – vom Karneval in Venedig, von einem Aufenthalt in Sardinien und aus Paris. „Glühendes Wildau“ heißt eine Serie von Fotos aus den Schmiedewerken, die einst im Auftrag des Unternehmens entstanden sind. Fotos von der Verwandlung der alten Busgarage aus den 1920er Jahren zum Hotel sind in der Ausstellung ebenfalls zu sehen.

Die Prieroserin hat viel ausprobiert in ihrem Berufsleben. Sie arbeitete als Konstrukteurin und in der Denkmalpflege, machte Öffentlichkeitsarbeit für Greenpeace und für die Wirtschaftsförderung in Dahme-Spreewald, arbeitete in jungen Jahren als Bühnenbildnerin, war selbstständige Fotografin und Werberin. „Meine Fantasie eilt mir immer voraus und manchmal holt mich die Realität ein. Aber ich kann nicht zurück, ich muss immer nach vorne schauen“, sagt sie über sich.

Startkapital kam von einem befreundeten Ehepaar

Nachdem sie ihr Konzept für die Minigolf-Anlage begraben musste, wurde ihr geraten, es doch mit einem Hotel zu probieren. Es war die Zeit, als das Radwegenetz in der Region wuchs und der Tourismus zunahm. Doch fast wäre auch dieser Plan an der Finanzierung gescheitert, wenn nicht ein befreundetes Paar das Startkapital zur Verfügung gestellt hätte. Der Mann war Solo-Cellist bei den Berliner Philharmonikern. Ihm zu Ehren nannte sie das Hotel Cellino.

In der Ausstellung im Prieroser Tourismuszentrum ist eine Auswahl von Fotos zu sehen, die Sylvia Groth gemacht. Quelle: Frank Pawlowski

Der erste Corona-Lockdown im vorigen Jahr war eine Katastrophe, erzählt Sylvia Groth. Um das Hotel zu retten, setzte sie das Geld ein, das für ihre private Vorsorge gedacht war. Die Zeit während der Schließung nutzte sie, um das Parkett im Kunstraum zu erneuern. Erst in diesem Sommer stabilisierte sich die Gästezahl wieder. Derzeit gilt die 2-G-Regel, Besucher müssen geimpft oder genesen sein.

Idee für zusätzliche Ferienwohnungen

Für die Zukunft hat Sylvia Groth viele Ideen, so denkt sie über zusätzliche Ferienwohnungen nach. Außerdem will sie mehr Gruppen ins Haus holen, für die das Cellino gut geeignet sei. Die Ausstellung im Tourismuszentrum wird bis April 2022 zu sehen sein. Interessenten sollten sich zu den Bürozeiten der Prieroser Tourist-Information erkundigen, wann ein Besuch möglich ist. Sie können sich auch bei Sylvia Groth melden. Wenn es bei ihr passt, führt sie die Besucher gleich selbst durch die Ausstellung.

Kontakt: Tourist-Information der Gemeinde Heidesee in Prieros, Montag, Mittwoch, Donnerstag, Samstag von 10-16 Uhr, Telefon 033768-208930, E-Mail: tourismus@gemeinde-heidesee.de; Hotel Cellino, 033768-204930

