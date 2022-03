Heidesee: Jahreshauptversammlung der Freiwilligen Feuerwehr

Friedersdorf

Nachdem in den letzten beiden Jahren die Jahreshauptversammlung der Freiwilligen Feuerwehr Heidesee Corona-bedingt ausgefallen war, freute sich nun Gemeindewehrführer Michael Hinze, die Kameraden am Freitagabend in der Mehrzweckhalle in Friedersdorf begrüßen zu können.

Im Namen der Gemeindevertretung und Verwaltung bedankte sich Bürgermeister Björn Langner bei den Kameraden und deren Familien, dass sie in den ereignisreichen Jahren 2020 und 2021 immer einsatzbereit waren und mit ihrem persönlichen Engagement die Entwicklung der Feuerwehren in den einzelnen Ortsteilen mitgestaltet haben. „Wir danken Ihnen für die geleistete Arbeit und Ihre stetige Bereitschaft, in den Diensten sich der Ausbildung zu stellen und zu den verschiedensten Tages- und Nachtzeiten einsatzbereit zu sein“. Dies sei nicht selbstverständlich und verdiene den Respekt und die Anerkennung der Bürger. Er erinnert daran, dass das Jahr 2022 bereits intensiv begonnen habe. Forderten doch die Orkanereignisse im Februar fast 150 Einsätze an drei Tagen.

Alarmierung muss in Heidesee dringend ausgebaut werden

Katrin Wiedemann von Kreisfeuerwehrverband bedankte sich bei den Feuerwehrleuten für ihre Arbeit und sicherte Unterstützung zu. Dank kam auch von Kreisbrandmeister Christian Liebe. Er sprach davon, dass in den letzten zwei Jahren viele Ausbildungen ausgefallen sind, die wichtig sind, um die Einsatzbereitschaft in der Feuerwehr sicher zu stellen. „Danke, dass Ihr diese Einsatzbereitschaft aufrecht erhalten habt“. Aber auch dass man die digitale Alarmierung ausbauen muss, überhaupt mehr in die Alarmierung investieren muss, wurde betont. Habe sich doch gerade bei der Flutkatastrophe im Ahrtal gezeigt, dass nicht richtig alarmiert werden konnte.

Gemeindewehrführer Michael Hinze und Kreisbrandmeister Christian Liebe (v.l.) bei der Jahreshauptversammlung der FFW Heidesee. Quelle: Gerlinde Irmscher

Im Jahr 2020 leistete die FFW Heidesee 162 Einsätze. 70 Prozent waren Technische Hilfeleistungen (113), 30 Prozent Brände (48) und eine Übung. 2021 waren es 209 Einsätze, davon 86 Prozent Technische Hilfeleistungen (180) und 14 Prozent Brände (29). Waren die Einsatzorte 2020 zu 114,70 Prozent in Heidesee, zu 37,23 Prozent auf der Bundesautobahn und zu 11,7 Prozent überörtlich, lagen sie 2021 in Heidesee bei 169,81 Prozent, auf der Bundesautobahn bei 31,15 Prozent und überörtlich bei 9,4 Prozent. Jugendfeuerwehrwartin Anne Purann gab einen Überblick über die Arbeit der Jugend- und Kinderfeuerwehr mit derzeit 72 Mitgliedern an den Standorten Friedersdorf (40), Gräbendorf (20) und Prieros (12).

Helmut Paustin schon 70 Jahre lang bei der Feuerwehr

An die Einsatzstatistik schlossen sich Beförderungen und Auszeichnungen für Treue Dienste an. So konnte unter anderem Helmut Paustin aus der Ehrenabteilung für 70 Jahre Treue Dienste ausgezeichnet werden.

Nach all den Berichten aus den zwei Jahren gab es für die Feuerwehrfrauen und -männer am Ende noch ein Dankeschön. Christian Lück von der „Alten Mühle Friedersdorf“ hatte vor der Mehrzweckhalle seinen Grill aufgebaut und es gab Bratwurst.

Von Gerlinde Irmscher