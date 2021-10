Friedersdorf

Die Regierungskoalition wird im Jahr 2022 das vorletzte Kita-Jahr beitragsfrei stellen, so ist im Vertrag von SPD, CDU und Grünen auf Seite 32 vereinbart. Nun muss aufgrund der Corona-Pandemie eingespart werden. Daher soll unter anderem die Beitragsfreiheit für das letzte Kita-Jahr verschoben werden.

Gemeindevertreter kritisieren Verschiebung

Die Gemeinde Heidesee mit ihrer Gemeindevertretung, ihrem Sozialausschuss und ihren Kitaausschüssen drückte in einem offenen Brief an Ministerpräsident Dietmar Woidke und Bildungsministerin Britta Ernst (beide SPD) ihr Missfallen über diese Entwicklung aus. „Wir können diese Verschiebung aus verschiedenen Gründen nicht nachvollziehen und auch nicht empfehlen“, heißt es unter anderem in dem Schreiben.

Mit dem Brief allein sollte es jedoch nicht getan sein: Gemeinsam mit dem Vorsitzenden der Gemeindevertretung, Kersten Haase, lud der Bürgermeister Björn Langner zur Wochenmitte Landtagsabgeordnete aller Fraktionen zu einer Diskussionsrunde nach Friedersdorf ein. Der Einladung folgten Ludwig Scheetz (SPD), Philip Zeschmann (BVB) und Kathrin Dannenberg (Die Linke) wie auch Danilo Fischbach vom Landeskitaelternbeirat. Es gehe nicht darum, sich gegenseitig etwas vorzuwerfen, sondern darum, einen gemeinsamen Weg zu finden. „Deshalb sitzen wir heute hier, um uns über die wichtige Frage, wie bekommt man die finanzielle Seite in den Griff auszutauschen“, sagte Langner.

Konstruktive Diskussion

„Der Haushaltsentwurf für 2022 liegt vor, mehr kann ich dazu im Moment nicht sagen“, erklärt Ludwig Scheetz. Aber den Regierungsfraktionen sei klar, dass die Beitragsordnung kommen muss. Konstruktiv wurde über Kitabeträge, Betreuungsschlüssel, Gewinnung von Fachkräften diskutiert, Lösungen aufgezeigt, wie es gehen könnte, die Beitragsfreiheit für das vorletzte Kita-Jahr nicht verschieben zu müssen. Einig war man sich am Ende, das man nur dann zu einem guten Ergebnis kommt, wenn sich alle an einen Tisch setzen. Die Botschaft von Linken-Politikerin Kathrin Dannenberg an den Bund lautete: „Es müsste ein einheitliches Bildungsrahmengesetz geben, nicht dass jedes Bundesland für sich entscheidet“.

Langner gab Scheetz, dem neuen Fraktionsführer der SPD im Landtag, mit auf den Weg: „Auch wenn die Chancen in der kurzen Zeit bis zur Verabschiedung des Entwurfes gering sind, hoffe ich doch, dass es gelingt diese oder jene Idee, die wir heute diskutiert haben noch einzubringen.“

Von Gerlinde Irmscher