Heidesee

Für die absolute Mehrheit eines Kandidaten hat es nicht gereicht. Björn Langner (BfB/Freie Wähler) und Falko Brandt (Linke) müssen am 22. September in die Stichwahl um das Amt des Bürgermeisters der Gemeinde Heidesee.

Björn Langner erhielt 43,7 Prozent der Stimmen, Falko Brandt landete 38,0 Prozent auf dem zweiten Platz. Abgeschlagen die beiden anderen Kandidaten Michael Proch ( SPD) mit 10,3 Prozent und Denny Schibor ( CDU) mit 8,0 Prozent. Die Wahlbeteiligung lag bei 70,8 Prozent.

Langner : „Positiv überrascht“

Die beiden Stichwahl-Kandidaten hatten am Wahlabend im Kreise der Familien und mit Freunden das Ergebnis abgewartet. Björn Langner zeigte sich „positiv überrascht, dass ich so tolle Zustimmung zu meinen Sachthemen bekommen habe, die menschlich und bürgernah sind. Ich würde mich freuen, wenn in drei Wochen wieder so viele wählen gehen.“ Auch Falko Brandt zeigte sich „überwältigt“: „Ich freue mich und bin dankbar für das Vertrauen der Wähler. Ich habe damit gerechnet, dass das Ergebnis knapp ausfällt. Insgesamt ein schönes Ergebnis für mich, da mein Wahlkampf auf Inhalte zielte. Ich freue mich auf die drei nächsten spannenden Wochen.“

Falko Brandt erhielt 38 Prozent der Stimmen und erreichte damit das zweitbeste Ergebnis. Quelle: Gerlinde Irmscher

Proch und Schibor enttäuscht

Für Michael Proch kam das Ergebnis überraschend. „Aber wer weiß, wozu es gut ist. Wo eine Tür zu geht, gehen meist zwei andere auf“, kommentierte der SPD-Kandidat das Wahlergebnis. Proch will weiter mitmischen. „Ich wurde oft gefragt, ob ich hinterher zur Verfügung stehe, wenn ich nicht gewählt werde. Ja, das werde ich.“ Eine Wahlempfehlung zugunsten einem der beiden verbleibenden Kandidaten will er sich noch überlegen. „Einen Wunschkandidaten habe ich, aber ich will noch nicht drüber reden“, sagte er.

„Die Enttäuschung ist schon groß“, sagte Denny Schibor. Dass er nur eine Außenseiterchance hatte, sei ihm allerdings klar gewesen. Das Ergebnis sei noch zu frisch, um zu entscheiden, ob er eine Empfehlung für einen der beiden Stichwahl-Kandidaten ausspricht. Es sei für ihn ein schwieriges Auswärtsspiel gewesen, „aber es ging immer um die Zukunft von Heidesee.“ Dementsprechend werde er den Kontakt zum CDU-Ortsverband, aber auch zu den Kandidaten halten.

Von Udo Böhlefeld und Gerlinde Irmscher