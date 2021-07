Heidesee

Eine neue Beitragssatzung für Kitas und Horte sorgt in Heidesee für Diskussionen. Sie tritt am 1. August in Kraft. Nach Angaben der Gemeinde zahlen die meisten Eltern weniger. Eltern mit hohen Einkommen müssen sich auf Beitragserhöhungen von bis zu 166 Euro monatlich einstellen.

„Sozial gerecht gestaffelt“

Heidesees Bürgermeister Björn Langner (UBH) spricht von einer „sozial gerecht gestaffelten“ neuen Kitabeitragssatzung. Sie sei so geändert worden, dass vor allem die unteren und mittleren Einkommensgruppen finanziell entlastet würden. Im Gemeinderat ist die neue Satzung einstimmig beschlossen worden. Zuvor war sie laut Langner intensiv beraten worden, die Kitaausschüsse seien beteiligt gewesen.

In den fünf kommunalen Kindertagesstätten und zwei Horten in Heidesee werden rund 550 Kinder betreut. Den Bärenanteil an den Kitakosten übernehme die Kommune, so Langner. Der Zuschussbedarf für 2021 liege bei 1,4 Millionen Euro. Die Eltern würden nur einen kleinen Anteil der ansetzungsfähigen Kosten zahlen.

Björn Langner (UBH), Bürgermeister in Heidesee. Quelle: Gerlinde Irmscher

Die neue Kitabeitragssatzung musste, wie in allen Brandenburger Kommunen, aufgrund gesetzlicher Änderungen neu gefasst werden. Das betrifft das kostenlose letzte Kita-Jahr und die Beitragsfreiheit für Familien mit wenig Geld. Neu ist, dass Eltern mit einem Jahresnettoeinkommen von 20.000 Euro keine Beiträge mehr zahlen müssen. Ab einem bereinigten monatlichen Familieneinkommen vom 5700,01 Euro müssen Heideseer den Höchstbeitrag bezahlen. Für die achtstündige Betreuung eines Kindes in der Kita sind das 366 Euro monatlich, in der Krippe 379 Euro.

Bis zu 82 Euro Ersparnis

Die Ersparnis für Eltern von Krippenkindern liegt zwischen acht und 82 Euro im Monat, wer mehr als 5100 Euro bereinigtes Einkommen hat, zahlt zwischen 28 und 100 Euro monatlich mehr. Im Kitabereich sinken die Beiträge bis zu einem Einkommen von 3900 Euro um bis zu knapp 60 Euro monatlich. Eltern mit höherem Einkommen zahlen bis zu 166 Euro mehr. Die genauen Sätze sind in der Satzung nachzulesen, die beschlossen wurde.

In sozialen Medien wurde der drastische Anstieg für Besserverdiener kritisiert. „Manche zahlen das Doppelte, das kann doch nicht einfach beschlossen werden“, schreibt jemand auf Facebook. Ein Vater kündigte juristische Schritte gegen die neue Satzung an. Eine Nutzerin beklagt, dass arbeitende Eltern so viel bezahlen müssen und das trotzdem nicht voll nutzen können. Das bezieht sich darauf, dass die Kita in Wolzig wegen Personalmangels diese Woche nur bis nachmittags geöffnet ist. Auch die Öffnungszeiten der Kita in Bindow sind deshalb bis auf weiteres eingeschränkt worden. Es gibt auch andere Stimmen. „Die Aufregung ist deplatziert und nicht gerecht“, meint jemand.

Verständlicher Unmut

Bürgermeister Björn Langner kann den Unmut von Eltern über die verkürzten Öffnungen in den beiden Kitas verstehen, er bittet aber auch um Verständnis. „Uns war wichtig, dass die Eltern wenigstens eine planbare Abgabemöglichkeit für ihre Kinder haben.“ Die neue Beitragssatzung verteidigt er. Die Lasten würden gerecht verteilt. Wie in der alten Satzung werden 11 Monatsbeiträge pro Jahr erhoben, und nur für den Hort sind Sommerschließzeiten von zwei Wochen vorgesehen. „Wir befragen regelmäßig die Eltern und beraten in den Kitaausschüssen über die Schließzeiten. Diese legen wir dann im September des Vorjahres für jede Einrichtung gemeinsam fest. Dadurch haben die Eltern Planungssicherheit für nötige Urlaubstage“, so Björn Langner.

Der Vorsitzende der Gemeindevertretung, Kersten Haase (UBH), sieht eine Schieflage in der Diskussion. „Alle regen sich darüber auf, dass einige Besserverdienende mehr bezahlen, aber dass 75 Prozent der Eltern weniger zahlen müssen, wird übersehen.“

Keine Erhöhung in Königs Wusterhausen

In Königs Wusterhausen ist die Kitasatzung ebenfalls angepasst worden, für vom Rathaus vorgesehene Anhebung der Elternbeiträge von bis zu zehn Prozent ab einer bestimmten Einkommensgrenze gab es im Stadtrat aber keine Mehrheit. Zwar sei es notwendig, die Berechnung umzustellen. „Mehr aber auch nicht“, erklärte im Mai der Vorsitzende des Bildungsausschusses, Stefan Jablonski (CDU). SPD, Linke, Bündnisgrüne sowie die damalige Fraktion Wir für KW/BVO lehnten die Erhöhung ebenfalls ab.

So zahlen Eltern in Königs Wusterhausen einen Höchstsatz von 176 Euro für einen achtstündigen Krippenplatz, das ist mehr als die Hälfte weniger als in Heidesee. Für den Kindergarten werden bei acht Stunden maximal 117 Euro fällig (Heidesee 366), im Hort 100 Euro für die längste Betreuungszeit (Heidesee 274).

Wildwuchs bei Kita-Beiträgen

Der Wildwuchs bei den Kita-Beiträgen in Brandenburger Kommunen ist seit langem ein Streitpunkt. Eltern kritisieren das seit Jahren als willkürlich und nicht nachvollziehbar. Heidesees Bürgermeister Björn Langner beklagt den Flickenteppich bei den Beiträgen ebenfalls. Familien, die aus Berlin ins Umland ziehen, würden sich noch mehr wundern, weil dort die Kitas schon beitragsfrei für Eltern seien. Das wünscht sich Langner endlich auch für Brandenburg. „Bildung muss kostenlos sein.“ Einheitliche Beträge werde es hingegen nicht geben können.

