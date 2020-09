Friedersdorf

Am Samstagnachmittag waren die Kinder- und Jugendfeuerwehren der Gemeinde Heideseen vor der Feuerwache in Friedersdorf angetreten. Nicht etwa weil Übungsstunden angesetzt waren, Besuch hatte sich angesagt. Uwe Schüler, Staatssekretär im Ministerium des Inneren und für Kommunales des Landes Brandenburg war gekommen – und das nicht mit leeren Händen. Zur Unterstützung der Jugendfeuerwehr hat das Land mit einer Zuwendung aus Lottomitteln die Beschaffung eines Tragkraftspritzenanhängers ermöglicht, zudem gab es auch komplette Winterbekleidung für den Feuerwehr-Nachwuchs.

„Es ist überwältigend, zu sehen, wie viele von Euch heute gekommen sind, bei dem schönen Wetter“, begrüßte der Staatssekretär die Kinder und Jugendlichen. Er warb dafür, dass sie ihr Engagement auch nach der Jugendfeuerwehrzeit fortsetzen: „Wir brauchen Euch nicht nur für jetzt, auch später als aktive Kameraden der freiwilligen Feuerwehr“. Und dafür nahm er auch den Jugendwart in die Pflicht: Ob die jungen Leute bleiben, hänge auch an dessen Arbeit.

Innenstaatssekretär Uwe Schüler bei der Jugendfeuerwehr Heidesee Quelle: Gerlinde Irmscher

Drei Jugendfeuerwehren mit 29 Aktiven an den Standorten Friedersdorf, Prieros und Gräbendorf gibt es in Heidesee. Dazu kommen drei Kinderfeuerwehren, die Löschwürmer in Friedersdorf (25 Kinder), die Dubrower Füchse in Gräbendorf (8 Kinder) und die Kinderfeuerwehr in Prieros (5 Kinder). „Seit 2019 sind drei Kameraden, die bei den Löschwürmern angefangen haben in der aktiven Einsatzabteilung“, berichtet Anne-Kathrin Purann, kommissarische Jugendwartin der Feuerwehr Heidesee.

Bürgermeister: Freue mich besonders auf solche Tage

„Auf solche Tage wie heute mit der feierlichen Fördermittelübergabe freue ich mich besonders, unterstützt sie doch unsere gute Nachwuchsarbeit in der Gemeinde Heidesee“, sagt Bürgermeister Björn Langner (parteilos).

Im Anschluss an die Übergabe zeigten die Kinder und Jugendlichen an verschiedenen Stationen ihr Können. „Es war für mich toll zu sehen, mit welcher Begeisterung die Kinder dabei sind“, sagte der Staatssekretär im Anschluss an die Vorführungen.

Im nächsten Jahr feiert die Kinder- und Jugendfeuerwehr ihr 10-jähriges Bestehen und gleich noch ein Jubiläum kann gefeiert werden, die Feuerwehr Friedersdorf wird 120 Jahre.

Von Gerlinde Irmscher