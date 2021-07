Heidesee

Bei der letzten Mitgliederversammlung Ende Mai wurde aus dem Gewerbeverein Prieros der Gewerbeverein Heidesee e. V. Nicht nur ein neuer Vorstand mit Aaron Backhaus als Vorsitzendem und seinen Stellvertretern Yvonne Wilde, Gerald Bernhardt und Mandy Köllnick als Schriftführerin wurde gewählt, die Mitglieder stimmten auch für den neuen Namen. Soll doch der Gewerbeverein für alle Heideseer Unternehmer Anlaufpunkt sein. Unterstützt wird das Führungsquartett durch die Beisitzer Joachim Nickel und Pierre Frind.

Gewerbeverein soll Plattform für gemeinsame Lösungen sein

„Wir möchten für die Region Heidesee den Gewerbetreibenden einen Ort bieten, wo man sich austauschen kann und das besprechen kann, was sie bewegt“, sagt Aaron Bachkaus. Zudem solle er eine Plattform für die Gewerbetreibenden sein, um gemeinsame Lösungen zu finden. „Wichtig ist auch, die Großen mit ins Boot zu holen“, findet Yvonne Wilde. Derzeit zählt der Verein rund 35 Mitglieder. Neue sind herzlich willkommen.

Durch den neuen Vorstand wurden Themen wie Digitalisierung, Tourismus und Nachwuchsgewinnung angesprochen, die in der laufenden Wahlperiode Beachtung finden sollen.

Der bisherige Vorsitzende, Andreas Kernbach, verwies in seiner letzten Amtshandlung auf die zahlreichen erfolgreichen Aktivitäten der letzten Jahre. Darunter auch auf die erste Heideseer Herbstparty im vergangenen Jahr. Nachdem sie von den zahlreichen Besuchern gut angenommen wurde, möchten die Organisatoren in diesem Jahr an den Erfolg anknüpfen.

Am 12. September 2021 ermöglichen unter anderem Restaurants, Höfe und Fischereibetriebe einen Blick hinter die Kulissen des Landlebens. Direkt vor Ort können die Besucher Traditionen erleben und regionale Produkte genießen. Landwirtschaft zum Anfassen, das mache den Reiz der Gemeinde Heidesee aus, hier wachsen regionale Spezialitäten heran, werden verarbeitet und angeboten. Nicht nur die Besucher, auch die Gastgeber schätzen diese direkten Begegnungen.

Anmeldung per E-Mail

Diese wollen auch 2021 wieder teilnehmen. Aber auch wer im letzten Jahr noch nicht dabei war, ist als Gastgeber herzlich willkommen. Der Gewerbeverein bittet darum, sich zeitnah per E-Mail anzumelden unter teilnehmer@heideseer-herbstpartie.de.

Von Gerlinde Irmscher