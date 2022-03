Prieros

Eigentlich hatte sich Maria ihren Geburtstag – sie ist am Donnerstag 15 Jahre alt geworden – etwas anders vorgestellt. Und sie hätte ihn gerne zu Hause in gewohnter Umgebung mit der Familie und ihren Freunden gefeiert. Doch genau eine Woche vorher hat sie mit der Mutter zusammen ihre Heimatstadt Irpin verlassen. Auf ihrem Handy hat sie Fotos von zerbombten Häusern und Videos von Angriffen.

Das Foto zeigt den Beschuss der Heimatstadt von Maria. Quelle: Privat

Granaten schlagen in ein Wohnhaus in Irpin ein. Quelle: Privat

Irpin liegt rund 27 Kilometer nordwestlich von Kiew. Der russische Vormarsch war hier deutlich zu spüren. Gemeinsam mit Tatjana und ihrem siebenjährigen Sohn Mark und der Familie von Nataliia machten sie sich die beiden auf den Weg. 27 Stunden mussten sie an der polnischen Grenze warten, um die Ukraine verlassen zu können. „Aber wir hatten es ja noch gut. Wir konnten wir doch im Auto sitzen. Viele waren mit kleinen Kindern zu Fuß unterwegs“, erzählt Maria. In Krakau haben sie übernachtet und von da aus ging es weiter nach Berlin. „Wir haben Kontakt mit unserer Chefin Petra Nagel von LTV aufgenommen und sie hatte mit Björn Langner abgesprochen, dass es hier in Prieros für uns die Möglichkeit zum Bleiben gibt“, sagt Nataliia.

Familie aus Irpin sucht Schutz vor Bomben im Keller

„Am Mittwoch haben wir noch am Arbeitsplatz in Kiew gesessen“, berichtet Nataliia. Sie arbeitet in der Repräsentanz der Landmaschinen und Transporttechnik Vertriebsgesellschaft mbH (LTV) mit Sitz in Berlin. „Am Donnerstag haben wir bei uns in Irpin im Keller gesessen. Wir wohnen in der Nähe vom Flughafen und haben gesehen, wie geschossen wurde“, sagt Nataliia. Der Weg nach Kiew war zerstört, da alle Brücken kaputt waren. So haben sie sich entschlossen, Irpin zu verlassen.

Nataliia stellt Liste für Hilfsgüter in die Ukraine zusammen

„Alles, was man früher gedacht hat, es sei wichtig, ist jetzt gar nicht mehr wichtig. Hauptsache wir sind zusammen und in Sicherheit“, sagt Nataliia. Die 40-Jährige ist mit ihren Kindern Viktor (16), Lev (12), Yurii (10) und ihrem Mann Stanislav gekommen. Mit dabei sind auch ihre Eltern Liudmilla und Yurii.

Untätig herumsitzen, das ist nichts. Es sei wichtig, sich zu bewegen und etwas zu machen. Während Nataliia hilft eine Liste zusammenzustellen, was im Moment am nötigsten gebraucht wird, im Dorfgemeinschaftshaus Blossin dabei ist, wenn die Spenden verpackt werden und die Aufschriften ins Ukrainische übersetzt, kümmern sich die anderen um Haus und Garten. „Wir haben zu Hause alle Gärten und da wissen wir, was es zu tun gibt und es ist gut für uns etwas zu tun“.

ieben ukrainische Familien haben bisher Unterkunft in Heidesee gefunden. Im Gästehaus in Gussow, im Kiez Hölzener See, im Pfauenhof in Kolberg und privat in Blossin. Sie alle hoffen auf ein schnelles Ende, um dann wieder zurück in ihre Heimat zu können. „Wir sind sehr dankbar über die große Hilfe, die wir hier erfahren. Und auch auf der Fahrt durch Polen wurden wir gut angenommen“, erzählt Liudmila.

Heidesee sammelt von Freitag bis Sonntag Spenden für die Ukraine

Heidesee steht nicht nur dafür, dass ukrainische Familien eine Unterkunft finden. Die Gemeinde hat auch zu Sachspenden für die Menschen aufgerufen, die Schutz vor dem Krieg in der Ukraine suchen. Sie können vom 4. bis 6. März im Dorfgemeinschaftshaus Blossin abgegeben werden. Am Freitag von 12 bis 18 Uhr, Samstag und Sonntag von 10 bis 16 Uhr. Was an Spenden benötigt wird, ist auf www.gemeinde-heidesee.de zu finden.

Von Gerlinde Irmscher