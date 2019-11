Pläne für demokratische Schule werden konkreter

Heidesee

Als Ulrike Weißbach gemeinsam mit zwei Kolleginnen im Mai an die Öffentlichkeit ging und erstmals von ihrer Idee einer demokratischen Schule mit dem Namen „Immerkind“ in Heidesee sprach, handelte es sich um genau das: eine Idee. Inzwischen ist ein halbes Jahr vergangen, und aus der Idee ist für Ulrike Weißbach und ihre Mitstreiterinnen ein echtes Projekt geworden.

Aus den drei Frauen, die die Idee entwickelten, seien inzwischen sieben geworden, erzählt Ulrike Weißbach. Ein Verein sei gegründet worden, er müsse nur noch notariell beglaubigt werden. Es wurden Arbeitskreise ins Leben gerufen, ein Kurzkonzept ist fast fertig und die Gruppe hat auch schon einen recht konkreten Zeitplan vor Augen: Ende März muss das komplette Konzept stehen, damit es im Ministerium eingereicht werden kann. „Dann beginnt eine eineinhalbjährige Genehmigungsphase, damit wir hoffentlich zum Schuljahr 21/22 mit unserer Schule starten können“, so Ulrike Weißbach.

Schüler bestimmen Schulaltag mit

Für viele in Heidesee in Umgebung klingt das, wofür „Immerkind“ steht, noch immer etwas skurril – weil es stark abweicht von vielem, was staatliche Schulen ausmacht. Demokratische Schule bedeutet im Grunde, dass die Kinder in wöchentlichen Schulversammlungen mitentscheiden können, was in der Schule passiert. Das geht so weit, dass sie selbst festlegen, was sie lernen, wann sie es lernen und wo sie es lernen.

Die Schule des Lebens Potsdam sitzt in Büroräumen der Mielestraße in Werder. Quelle: Luise Fröhlich

Der Unterricht ist jahrgangs- und fachübergreifend, die Kinder finden sich in Interessengruppen zusammen. Theoretisch können sich Schüler der ersten und Schüler der achten Klasse gemeinsam mit einem Projekt beschäftigen. Die Jüngeren sollen sich dabei an Älteren orientieren. In Lernphasen gehen die Kinder ihren eigenen Themen nach, ganz ohne den Druck eines staatlichen Rahmenlehrplanes. Dafür unter Anleitung eines Lernbegleiters, wie Lehrer dort heißen werden.

Mehrere vergleichbare Schulen in Brandenburg

In Brandenburg gibt es bereits mehrere vergleichbare Schulen. In Werder ( Havel) hat vor einigen Jahren die „Schule des Lebens“ eröffnet, in Barnim gibt es Naturschule mit einem ähnlichen Konzept. In Heidesee soll – so weit sind sich die Vereinsmitglieder schon einig, eine Grund- und Oberschule gegründet werden. „Wir sammeln aktuell bereits Anmeldungen und wollen gerne mit allen Altersklassen starten“, sagt Ulrike Weißbach. Anfangen werde die Schule naturgemäß mit relativ wenig Schülern. „Langfristig planen wir mit 30 Schülern in der Grundschule und 30 in der Oberschule“, sagt Ulrike Weißbach. Im Vergleich mit einer staatlichen Schule sind das immer noch wenige. „Es geht bei der demokratischen Schule aber auch immer darum, dass Beziehungen unter den Kindern entstehen“, so Ulrike Weißbach.

Wie das alles im Detail funktionieren soll, erklären die Vereinsmitglieder bei Stammtischtreffen und auf ihrer Internetseite, die inzwischen an den Start gegangen ist. Die Ideen müssen unters Volk, sagt Ulrike Weißbach. Erstens, damit noch mehr Mitstreiter gewonnen werden, die auch etwas von der Arbeit übernehmen, die dem Verein noch bevorsteht. Zweitens, damit interessierte Eltern davon erfahren und ihre Kinder anmelden können. Und drittens, damit die Schule auch in der Gemeinde Unterstützung erhält.

Nach einem Gebäude wird noch gesucht

Denn das dürfte nicht ganz unerheblich sein, wenn sich das Projekt tatsächlich in Heidesee etablieren soll. Immerhin benötigt die Schule ein Gebäude oder zumindest ein Grundstück, denn ganz ohne Klassenräume wird es schwierig mit dem Unterricht. „Wir haben uns schon im Sozialausschuss vorgestellt und auch mit dem künftigen Bürgermeister Björn Langner gesprochen“, erzählt Ulrike Weißbach. Der Austausch sei gut gewesen und er soll fortgeführt werden.

Grundlagen für einen Start zum Schuljahr 2021/22 sind also gelegt. „Wir sind inzwischen auch zuversichtlich, dass das wirklich funktionieren kann“, sagt Ulrike Weißbach. „Aber ob es tatsächlich zum gewünschten Termin klappt, hängt natürlich nicht nur von uns ab.“

Von Oliver Fischer