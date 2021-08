Heidesee: Zweites Vereinsforum am 21. August

Friedersdorf

Im September des vergangenen Jahres hatte Bürgermeister Björn Langner (parteilos) zum ersten Heideseer Vereinsforum eingeladen. Um die 50 Teilnehmer waren damals gekommen. Steht hinter der Idee des Vereinsforums auf der einen Seite die Information nach außen, so soll es in erster Linie eine Plattform für Vereine sein, wo man Erfahrungen austauschen kann. Es soll Gelegenheit geben, gemeinsam noch mehr zusammenzuwachsen, Ideen und Projekte auch ortsteilübergreifend zu entwickeln und damit Heidesee noch attraktiver zu gestalten.

Am Samstag, 21. August, gibt es nun das 2. Heideseer Vereinsforum. Hierzu sind alle interessierten Bürgerinnen und Bürger eingeladen. Von 14 bis 17 Uhr präsentieren sich an der Grundschule in Friedersdorf rund 25 Vereine, das ist über die Hälfte der ortsansässigen Vereine. Die Bandbreite ist groß. Ob es unter anderem ums Angeln geht, Wassersport, Camping oder das Singen in einem Chor, wo man in Heidesee Sport machen kann, wie es mit dem Tourismus aussieht oder etwas über Heimatgeschichte erfahren will, das findet der Besucher. Aber auch der Gewerbeverein und das Wirtschaftsforum oder die Feuerwehrvereine sind präsent. Wer sich gut informiert, hat sicher Chancen die Fragen beim Heideseequiz zu beantworten. Während sich die Großen über das Vereinsleben informieren, können sich die Kleinen die Zeit auf der Hüpfburg vertreiben.

Von Gerlinde Irmscher