Heidesee

Die Gemeinde Heidesee hat sich lange als beschauliche Ansammlung von Dörfern verstanden, in der man keinen riesigen bürokratischen Aufwand betreiben muss, um Dinge zu regeln. Seit einigen Jahren – und spätestens seit der Tesla-Ansiedlung im benachbarten Grünheide – steigt der Druck auf die Gemeinde aber enorm.

Es gibt zahlreiche Bauanfragen, es gibt politische Diskussionen darüber, wo Ortsteile hinsteuern, wo Wachstum ermöglicht werden sollte und wo nicht. Da fällt es den Heideseern nun auf die Füße, dass sie den Flächennutzungsplan, der 2009 begonnen wurde, nie abgeschlossen haben. Denn ein Flächennutzungsplan bildet eigentlich die Grundlage für eine geordnete Ortsentwicklung.

Vier Jahre Zeit für Flächennutzungsplan

Daran will das Rathaus um Bürgermeister Björn Langner (BfB) nun etwas ändern. Die Gemeinde hat ein Projekt aufgelegt, das bis 2025 dauern wird und in dieser Zeit auch einen eigenen Mitarbeiter beanspruchen wird. „Vier Jahre ist für einen solchen Plan sogar ein sportliches Ziel“, sagt Langner. Denn in einem Flächennutzungsplan wird nicht nur zusammengetragen, wie genau die Flächen der immerhin 135 Quadratkilometer großen Gemeinde bislang genutzt werden.

Schon das ist ein riesiger Aufwand, weil der Ort dabei begangen werden muss. Der Plan legt darüber hinaus auch fest, wo künftig Wohnbauland oder Gewerbeflächen vorgesehen sind. Dafür braucht es aber einen Diskussionsprozess im Ort, die Gemeinde nun parallel anschiebt.

Bis zu 500.000 Euro Gesamtkosten

„Wir starten ein Gemeindeentwicklungskonzept. Dann wissen wir auch, welcher Ortsteil welche Entwicklung will“, sagt Langner.

Das alles kostet aber nicht nur Zeit, sondern auch Geld – und zwar nicht zu knapp. Obwohl schon Vorarbeiten für einen Flächennutzungsplan vorliegen, rechnet man im Rathaus mit 400.000 bis 500.000 Euro. Die Gemeinde hat sich deshalb beim Land und beim Landkreis um Unterstützung bemüht, und hat beides bekommen. Das Land hat den Heideseern gerade einen Förderbescheid über 250.000 Euro zukommen lassen. Auch Landrat Stephan Loge (SPD) hatte unlängst zugesichert, die Heideseer bei diesem Projekt zu unterstützen. Eine Geste, die Björn Langner freut. „Der Landkreis hat uns immer partnerschaftlich unterstützt. Ich freue mich, dass bei diesem wichtigen Projekt alle an einem Strang gezogen haben“, so Langner.

Die Stadt Königs Wusterhausen hat bei dieser Gelegenheit ebenfalls Geld bekommen – immerhin 74.000 Euro für die nächsten Planungsschritte am Funkerberg.

Von Oliver Fischer