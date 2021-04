Heidesee

Brandenburg steht bei Impfen im deutschlandweiten Vergleich im Mittelfeld – mit viel Luft nach oben. Deshalb steigen in Dahme-Spreewald jetzt auch Gemeinden ins Impfen ein, um wenigstens etwas mehr Tempo in die Sache zu bringen.

Ganz vorne mit dabei ist die Gemeinde Heidesee. Dort stellt Bürgermeister Björn Langner in der nächsten Woche öffentliche Gebäude in Prieros und Friedersdorf zur Verfügung, damit dort Heideseer Bürger über 60 geimpft werden können, die bislang noch nicht zum Zuge gekommen sind. Um das zu ermöglichen, sei etwas Improvisationsgeschick nötig gewesen, sagt Langner.

Heidesee arbeitet mit mobilem Impfarzt

Denn anders als die Landkreise, die immerhin rund 500 Impfdosen pro Woche zur Verfügung gestellt bekommen, haben Städte und Gemeinden keine eigenen Impfstoffvorräte. Langner hat sich deshalb die Hilfe des Allgemeinmediziners Jürgen Koch gesichert, der seine Praxis zwar in Wildau hat, aber in Heidesee wohnt und gerne helfen wollte.

Der Plan: Am Donnerstagabend steht Jürgen Koch im Tourismuszentrum in Prieros, am Samstagmorgen dann in der Mehrzweckhalle in Friedersdorf und impft jeweils im Akkord. Er bringt seine eigenen Astrazeneca-Dosen mit und verpasst sie allen Menschen, die einen Termin für diesen Tag bekommen haben. Die Termine hat vorher die Gemeinde organisiert.

„Wir haben die Information am Mittwochabend herausgegeben. Donnerstagmittag hatten wir schon 80 Termine vergeben und 30 weitere Personen auf der Warteliste“, sagt Langner.

Kommunen können bei Organisation unterstützen

Jürgen Koch ist einer der Ärzte, die als Modellpraxen mehr Impfdosen bekommen als andere Hausärzte. In den vergangenen Wochen hat er deshalb seine eigenen Patienten bereits durchgeimpft, zudem war er in vielen Senioreneinrichtungen und hat dort Bewohner und Pfleger immunisiert. Das Kooperationsmodell mit Heidesee begrüßt er. „Organisatorisch ist das gut, weil die Gemeinde viel abnimmt, weil sie geeignete Räume zur Verfügung stellt und das DRK dort gleichzeitig Schnelltests anbietet“, sagt er. Durch dieses Zusammenarbeit lasse sich das Tempo des eigentlichen Impfens erhöhen. Und darauf komme es aktuell an. „Der Aufwand von Impfungen ist enorm, gleichzeitig ist aber entscheidend, dass so schnell wie möglich so viele Patienten wie möglich geimpft werden“, sagt er. „Wer soll das Problem lösen? Das kann man nur, wenn sich Menschen freiwillig engagieren.“

In Eichwalde macht die Gemeinde die Termine

Eine Gemeinde, in seit dieser Woche ähnliches versucht, ist Eichwalde. Dort ist Bürgermeister Jörg Jenoch eine Kooperation mit der ortsansässigen Modellpraxis von Jana Groß eingegangen. Die Zusammenarbeit läuft etwas anders als in Heidesee, im Grunde nimmt die Gemeinde aber auch dort der Arztpraxis einen Großteil der organisatorischen Arbeit ab.

„Wir haben Freiwillige gewinnen können, die bei der Vorbereitung und der Terminvergabe unterstützen“, sagt Jenoch. Dazu zählt, dass bei denjenigen, die nach einem Termin fragen, erst einmal geklärt werden muss, ob sie überhaupt impfberechtigt sind. Es müssen Dokumente ausgeteilt und ausgefüllt werden, Termine müssen koordiniert und alles so weit vorbereitet werden, dass die Betreffenden dann nur noch zum vereinbarten Zeitpunkt in die Arztpraxis gehen müssen. Ein Vorbild oder eine Anregung habe er dafür nicht gehabt, sagt Jörg Jenoch. „Wir sehen das sehr pragmatisch. Das Ende der Pandemie hängt auch an den Impfzahlen – und wir haben uns einfach entschlossen, da mitzuhelfen.“

