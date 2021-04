Heidesee

Heidesees Bürgermeister Björn Langner arbeitet derzeit an viele neue Baustellen gleichzeitig: Tesla, Testen, jetzt sogar Impfen. Aus Heidesee will er zudem eine Modellkommune für coronagerechten Tourismus machen. Aber spurlos gehe das alles nicht an ihm vorbei, sagt er.

Herr Langner, Sie sind in der vorigen Woche mit der Nachricht „Heidesee impft“ an die Öffentlichkeit gegangen. Sie holen einen mobilen Impfarzt in die Gemeinde, stellen ihm öffentliche Räume zur Verfügung und unterstützen ihn bei der Organisation. Das gibt es bisher sonst nirgends. Wie sind Sie darauf gekommen?

Björn Langner: Die Idee kam bei einem Gespräch mit dem betreffenden Arzt. Er hat seine Praxis zwar in Wildau, wohnt aber bei uns in Heidesee. Als Modellpraxis bekommt er mehr Impfdosen als andere Hausärzte und kann sie auch frei einsetzen. Als er seine eigenen Patienten durchgeimpft hatte, hatte er die Kapazitäten frei und angeboten, uns damit zu unterstützen. Er hat den Impfstoff bestellt, wir haben dann den Rest organisiert, alles mit der Kassenärztlichen Vereinigung abgestimmt, die Termine gemacht.

Das Land hat gerade mitgeteilt, dass keine Termine mehr für Biontech und Moderna-Impfungen mehr vergeben werden. Astrazeneca darf nur eingeschränkt verimpft werden. Das Projekt könnte Ihnen also noch um die Ohren fliegen.

Das stimmt. Aber soll ich lieber nichts machen und abwarten? Das ist nicht meine Devise. Wir müssen es einfach probieren. Die Arztpraxen, die wir selbst in Heidesee haben, können den Bedarf nun mal nicht so schnell decken. Sie sind keine Modellpraxen und bekommen nur wenig Impfdosen. Ja, ein Risiko ist dabei. Aber ich habe mich auch mit der Gemeindevertretung und den Ortsvorstehern dazu abgestimmt, es gab nur positive Resonanz.

Wissen Sie eigentlich, ob die Über-80-Jährigen bei Ihnen schon durchgeimpft sind?

Nein, das erfahren wir nicht. Ich gehe aber davon aus, weil alle angeschrieben wurden. Modellpraxen dürfen jedenfalls jetzt die Altersgruppe 60 plus impfen. Und je schneller das geht, desto schneller sind wir auch mit der Pandemie durch.

Es fällt auf, dass Sie in Heidesee auch auf anderen Gebieten Sonderwege einschlagen. Unlängst haben Sie sich beim Land darum beworben, „Modellprojektregion Tourismus“ zu werden, ähnlich wie Tübingen. Sie wollten, dass touristische Angebote wie Außengastronomie und Beherbergungsbetriebe in Heidesee wieder öffnen dürfen. Was ist daraus geworden?

Ich habe die Bewerbung in Abstimmung mit dem Landkreis Ende März an den Ministerpräsidenten, die Bildungsministerin und den Wirtschaftsminister geschickt. Unterschrieben hatten auch die Landtagsabgeordneten Lakenmacher und Scheetz. Aber bis heute habe ich keine Antwort erhalten. Aus der jüngsten Eindämmungsverordnung sind solche Modellregionen leider auch rausgeflogen. Damit wird das wohl erst einmal nichts.

Sind Sie enttäuscht?

Natürlich. Unsere regionalen Akteure haben sich gut vorbereitet, sie haben ihre Hygienekonzepte abgestimmt, viele haben schon die Luca-App heruntergeladen und die Tische mit Barcodes versehen. Aber mit der neuen Eindämmungsverordnung ist uns auch dieses kleine Fünkchen an Perspektive wieder genommen worden. Wenn jetzt ein bundeseinheitliches Gesetz kommt, werden wir als Kommune noch weniger beeinflussen können. Trotzdem müssen wir alles ausbaden. Das frustriert natürlich.

Halten Sie Ihre Bewerbung trotzdem aufrecht?

Wir hatten gerade wieder eine Videokonferenz mit allen Akteuren und haben uns verständigt, dass wir daran festhalten. Alle bereiten sich weiter vor, damit wir sofort loslegen können, wenn doch eine positive Antwort kommt. Was bleibt uns übrig? Für viele Unternehmen ist es längst fünf nach zwölf. Wenn nicht bald geöffnet wird, dann werden sie es nicht überleben. Umso mehr verwundert mich, dass man beim Bund jetzt davon spricht, dass ein Lockdown nötig wird. Wir sind seit November doch mehr oder weniger im Lockdown und leiden stark darunter. Ich will deshalb gerne zeigen, dass Tourismus trotz Virus mit einem vernünftigem Hygienekonzept funktionieren kann.

Virologen warnen aber eindringlich vor hohen Ansteckungszahlen, sie fürchten volle Intensivstationen wenn gelockert wird.

Ich hatte selbst Covid und weiß, dass die Krankheit extrem gefährlich ist. Man sollte deshalb jede Möglichkeit nutzen, sich zu impfen und zu schützen. Aber die Übertragung findet in Innenräumen statt. Dass keine Außengastronomie möglich sein soll oder kein Sport an der frischen Luft, verstehe ich schlicht nicht. Aber wissen Sie, was mich am meisten traurig stimmt?

Nein.

Die Perspektivlosigkeit. Kinder und Jugendliche haben keine Angebote mehr, Erwachsene sind überfordert, das Miteinander leidet sehr. Impfen kann deshalb ein Baustein sein, um sich mal wieder belohnen zu können. Wie auch die Bürgertests. Wir haben mit dem DRK vier wöchentliche Testtermine für Heidesee organisiert. Da arbeiten wir Hand in Hand mit Ehrenamtlern, die das alles in ihrer Freizeit machen. Auch die Feuerwehr bekommt bei uns alle zwei Wochen Schnelltests vor ihrem Dienst, um abzusichern, dass nicht irgendwann die gesamte Wehr in Quarantäne muss. Ich versuche, jeden Strohhalm zu nutzen, den man nutzen kann. Aber fast täglich kommen neue Gesetze und Vorgaben, die man umsetzen muss. Und obwohl alle unsere Mitarbeiter extrem engagiert sind, können auch wir langsam nicht mehr.

Von Oliver Fischer