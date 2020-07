Heidesee

Nur vom Rumsitzen passiert nichts, sagten sich Ute und Gerald Bernhardt vom Kräuter- und Naturhof in Kolberg und haben eine Idee, ganz nach dem Motto von Goethe – warum in die Ferne schweifen, wenn das Gute liegt so nah. „Die Landparty ist ins Wasser gefallen, es gab keinen Tag der offenen Ateliers und auch keine offenen Gärten. Na und auch sonst passiert in diesem Sommer kaum etwas, aber es könnte am 13. September eine Heideseer Herbstpartie geben“, schlägt Ute Bernhardt vor. Schließlich habe doch Heidesee neben der landschaftlichen Vielfalt, der Landwirtschaft zum Anfassen auch viele interessante Unternehmer.

Blick hinter die Kulissen

Teilnehmen kann jeder, angefangen von Restaurants, Höfen und Fischereibetrieben, die den Besuchern einen Blick hinter die Kulissen bieten wollen. Aber auch Unternehmer, die ihr Handwerk vorstellen wollen und dadurch einfach wieder etwas bekannter werden können in der Region. „Ob Pferdehof oder der Dachdecker, der einen Lehrling sucht, nicht zu vergessen Heidesees Künstler, die ihre Ateliers öffnen könnten, für sie alle kann die Herbstpartie ein Podium sein“, so die Vorstellung der Initiatoren.

Anzeige

Regionale Angebote beliebt

Besucher und auch Gastgeber schätzen die direkte Begegnung, wo regionale Spezialitäten heranwachsen, verarbeitet und in Landgasthöfen wie auch in zahlreichen Hofläden zum Genießen oder zum Mitnehmen angeboten werden.

Weitere MAZ+ Artikel

Unterstützung von Pro Agro

Unterstützung kommt von Pro Agro, der Verband zur Förderung des ländlichen Raumes in der Region Brandenburg-Berlin. „Sie finden ganz toll was wir da auf de Beine stellen wollen und haben uns zugesagt sich bei den Kosten für das Werbematerial zu unterstützen“, freut sich Ute Bernhardt. Auch der Gewerbeverein Prieros bringt sich in die Vorbereitungen mit ein.

Anmeldung bis zum 27. Juli

Anregungen und Ideen zur Gestaltung der Herbstpartie sind willkommen. Interessenten, die die Heideseer Herbstpartie mit gestalten oder teilnehmen möchten, sollten sich bis zum 27. Juli melden. Ansprechpartner ist der Kräuter- und Naturhof.

www.kräuterundnaturhof.de Mail: kraeuterundnaturhof@gmail.com oder Telefon: 0172 99 15754

Von Gerlinde Irmscher