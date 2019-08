Potsdam

Wenn das mal keine guten Aussichten sind: „Hochsommer mit allem, was dazugehört“ verspricht der Deutsche Wetterdienst (DWD) für dieses Wochenende. Dank Hoch „Corina“ erreichen die Temperaturen am Sonnabend bis zu 30 Grad, am Sonntag sogar 31 Grad.

Am Nachmittag drohen durch ein Tief aus Tschechien zwar vereinzelt Schauer und Gewitter in Brandenburg. In der Nacht klingen sie jedoch ab – und „Corina“ bleibt uns auch zu Beginn der neuen Woche treu. „Für den weiteren Wochenverlauf sieht es nach einer Fortführung des hochsommerlichen Wetters aus“, heißt es beim DWD: „sehr warm bis heiß und bei nur vereinzelten Schauern oder Gewittern meist trocken.“ Im Laufe des Montags kann es im Osten wieder rumpeln. Neben Schauern und Gewittern sind neben heftigen Regengüssen auch kleinerer Hagel und Sturmböen nicht ausgeschlossen.

Strandbad Wannsee länger geöffnet

Das anhaltende Sommerwetter verlängert in Berlin auch die Badesaison: Wie die Berliner Bäder-Betriebe mitteilten, bleiben sieben Sommerbäder und das Strandbad Wannsee auch nach dem 1. September geöffnet. Das Strandbad Wannsee schließt sogar erst am 21. September – drei Wochen später als eigentlich geplant. Unter der Woche kann in der letzten Öffnungswoche dann aber nur noch zwischen 12 und 18 Uhr gebadet werden.

Ganz uneingeschränkt ist der Badespaß in den Seen nicht überall: Die Sonneneinstrahlung fördert leider auch die Vermehrung von Blaualgen, die sich derzeit vor allem im Süden Brandenburgs ausbreiten.

Nach Gewässern im Landkreis Dahme-Spreewald und dem Branitzer See bei Cottbus sind nun auch im Madlower See nahe der Stadt Blaualgen aufgetreten. Das ergaben Kontrollen der Stadtverwaltung. Entsprechende Warnhinweise seien aufgestellt, teilte ein Sprecher am Freitag mit. Baden sollte vermieden werden, auch das Spielen am Ufer in Wassernähe werde nicht empfohlen.

Blaualgen in Dahme-Spreewald

Die Warnung vor Blaualgen im Branitzer See, die seit Mitte Juli gilt, bleibt nach Angaben der Stadt bestehen. Dort wurden sechs verschiedene Algenarten nachgewiesen, wobei eine Art als stark toxinbildend gilt, also giftig für Menschen und Tiere. Auch der Landkreis Dahme-Spreewald hatte in seinen Gewässern Blaualgen gemeldet. Festgestellt wurden sie in der Dahme bei Zeuthen und im Nottekanal.

Blaualgen sind keine echten Algen, auch wenn es ihr Name vermuten lässt. Sie sind Cyanobakterien, die in Gewässern in einigen Arten vorkommen. Bei empfindlichen Menschen können sie allergische Reaktionen hervorrufen. Das Verschlucken von Blaualgen kann vereinzelt zu Übelkeit, Erbrechen und Durchfall führen, besonders gefährdet sind Kleinkinder.

Von MAZonline