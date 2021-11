Hochschulrektorenkonferenz: TH-Chefin Ulrike Tippe neu ins Präsidium gewählt

Berlin

Sieben Vizepräsidentinnen und -präsidenten der Hochschulrektorenkonferenz (HRK) wurden am Dienstag in Berlin von der Mitgliederversammlung zum 1. Dezember 2021 für jeweils zwei Jahre neu-beziehungsweise wiedergewählt, wie es dazu in einer Mitteilung heißt.

Neu ins Präsidium gewählt wurde Professorin Dr. Susanne Rode-Breymann, Professorin für Historische Musikwissenschaft mit einem Schwerpunkt in Gender Studies und Präsidentin der Hochschule für Musik, Theater und Medien Hannover. Als HRK-Vizepräsidentin wird sie mit dem Schwerpunkt „Kooperation und Vielfalt innerhalb des Hochschulsystems, Belange der künstlerischen Hochschulen“ betraut. Professor Dr. Walter Rosenthal, Pharmakologe und Präsident der Friedrich-Schiller-Universität Jena, wird als HRK-Vizepräsident mit dem Schwerpunkt „Forschung, wissenschaftliche Karrierewege, Transfer“ befasst sein.

TH-Präsidentin Ulrike Tippe aus Wildau rückt ins Gremium auf

Ins Gremium rückte zudem Professorin Dr. Ulrike Tippe, Mathematikerin und Präsidentin der Technischen Hochschule Wildau, auf. Als HRK-Vizepräsidentin wird sie für den Schwerpunkt „Digitalisierung und wissenschaftliche Weiterbildung“ verantwortlich sein.

Neuordnung der HRK im Sommer beschlossen

Das Präsidium wurde durch die Ordnungsnovelle im Juni 2021 um zwei Positionen erweitert. Es hat nun zehn Mitglieder. Als Präsident an dessen Spitze steht seit April Professor Dr. Peter-André Alt.

Als Präsidiumsmitglieder bestätigt wurden Professor Oliver Günther, Ph. D., Wirtschaftsinformatiker und Präsident der Universität Potsdam, als HRK-Vizepräsident mit dem Schwerpunkt „Governance, Lehre und Studium“, Professorin Dr. Kerstin Krieglstein, Neurowissenschaftlerin und Pharmakologin, Rektorin der Albert-Ludwigs-Universität Freiburg, als HRK-Vizepräsidentin mit dem Schwerpunkt „Hochschulmedizin und Gesundheitswissenschaften“, Professor Dr. Bernd Scholz-Reiter, Rektor der Universität Bremen, als HRK-Vizepräsident mit dem Schwerpunkt „Internationale Angelegenheiten“ sowie Professorin Dr. Dorit Schumann, Wirtschaftswissenschaftlerin und Präsidentin der Hochschule Trier, als HRK-Vizepräsidentin mit dem Schwerpunkt „Transfer, Nachhaltigkeit, Gleichstellung, Diversität“.

