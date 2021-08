Königs Wusterhausen

Sechs Fahrzeuge mit zehn bis zwölf Einsatzkräften aus dem Landkreis Dahme-Spreewald brechen am frühen Donnerstagmorgen nach Bad Neuenahr-Ahrweiler in Rheinland-Pfalz auf, um den Menschen in dem schwer von der Flutkatastrophe getroffenen Ort bei den Aufräumarbeiten unter die Arme zu greifen. Der stellvertretende Kreisbrandmeister des Landkreises Dahme-Spreewald, Henry Strassen, ist als Führungskraft in der Technischen Einsatzleitung tätig.

Berliner Ring: Der MAZ Newsletter für Dahme-Spreewald und Teltow-Fläming Der Newsletter für aktuelle Themen in Dahme-Spreewald und Teltow-Fläming – jeden Freitagmorgen neu. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Das teilte der Landkreis am Mittwoch in einer Pressemitteilung mit. Aufgaben der Einsatzkräfte vor Ort bestehen im Abpumpen von verschmutztem und ölhaltigem Wasser, dem Materialtransport, Räumarbeiten und der einfachen Technischen Hilfeleistung und Logistik.

Hilfseinheit aus Brandenburg

Landrat Stephan Loge (SPD) ist überzeugt, die enorme Hilfs- und Spendenbereitschaft, die ebenso aus unserer Region kommt, stärkt die Zuversicht ungemein. „Sie können auf Unterstützung zählen. Mein Dank gilt allen Helfenden und Organisatoren für ihren Einsatz und die Aufräumarbeiten rund um Bad Neuenahr in Rheinland-Pfalz.“

Die Einsatzkräfte aus Dahme-Spreewald sind Teil einer insgesamt 250 Personen starken Truppe aus Brandenburg, die von der Landesregierung in Potsdam auf Bitten aus Rheinland-Pfalz in das Katastrophengebiet geschickt wird. Das Ende des Hilfseinsatzes ist für den 15. August avisiert, die Rückfahrt erfolgt am 16. August. Bei Bedarf veranlasst die Einheitsführung innerhalb des Einsatzes ein Tausch der Einsatzkräfte.

Von MAZonline