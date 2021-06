Dahme-Spreewald

Die Waldbrandsaison hat kaum begonnen, schon zeigt sich in Dahme-Spreewald wieder das übliche Bild. Nahezu täglich müssen Wehren irgendwo zwischen Schönefeld und Lieberose ausrücken, um brennende Büsche, Grasflächen oder Waldböden zu löschen. Am 31. Mai standen 600 Quadratmeter Wald bei Groß Köris in Flammen, am 6. Juni brannte Wald bei Löpten, am 9. Juni rückten die Wehren zu einem Brand bei Motzen aus und löschten Feuer auf 3500 Quadratmetern, am selben Tag brannten bei Egsdorf erneut 1000 Quadratmeter – und das ist nur die Spitze des Eisbergs.

18 mal wurden in diesem Jahr schon wieder Waldbrände in Dahme-Spreewald gemeldet, das sind fast ein Viertel aller Waldbrände im Land Brandenburg und so viele wie in keinem anderen Landkreis. Nur aufgrund der engmaschigen Überwachungssysteme und dem schnellen Eingreifen der Wehren habe die betroffene Fläche bislang relativ gering gehalten werden können, sagt der Waldbrandverantwortliche des Landes, Raimund Engel.

Gefahrenstufe 5 am Freitag ausgerufen

1,9 Hektar seien im Landkreis bislang betroffen gewesen, eine noch immer überschaubare Fläche. Aber nicht zu letzt wegen der vielen Munitionsflächen bestehe die Gefahr, dass auch in diesem wieder deutlich größere Brände entstehen. Zumal in Dahme-Spreewald am Freitag erstmals in diesem Jahr die höchstmögliche Waldbrandgefahrenstufe fünf ausgerufen wurde.

Berliner Ring: Der MAZ Newsletter für Dahme-Spreewald und Teltow-Fläming Der Newsletter für aktuelle Themen in Dahme-Spreewald und Teltow-Fläming – jeden Freitagmorgen neu. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Der Grund: Die hohen Temperaturen der vergangenen Tage haben den Boden ausgetrocknet, die geringe Luftfeuchtigkeit sorgt dafür, dass der Waldboden auch nachts nicht viel Feuchtigkeit aufnehmen kann, hinzu kommt Wind, der für Freitag angekündig wurde. Alle drei Faktoren begünstigen den Ausbruch von Waldbränden, die in Dahme-Spreewald aufgrund der großen Kiefernbestände und der hohen Munitionsbelastung ohnehin schon häufiger auftreten als anderswo.

Munition eine der häufigsten Brandursachen

Munition ist dabei neben Brandstiftung nach wie vor eine der häufigsten Brandursachen, sagt Reimund Engel. Besonders im Amt Schenkenländchen, wo im Zweiten Weltkrieg die Kesselschlacht um Halbe tobte, liegen noch immer unzählige Munitionsreste im Boden. Diese werden mal von Tieren an die Oberfläche gegraben, mal werden sie von Militariasammlern hervorgeholt, die in den Wäldern nach anderen Spuren des Krieges suchen. Nach mehr als 70 Jahren im Boden sind die Patronen oder Granaten oft durchgerostet. Wenn Phosphor austritt, kann sich dieser bei Sonneneinstrahlung leicht entzünden. „Das geht dann vielleicht neunmal gut, es gibt eine Stichflamme und das war es“, sagt Engel. „Aber beim zehnten Mal fangen die umliegenden Nadeln Feuer, dann kommt ein Windstoß und der Waldbrand ist entfacht.“

Deshalb kann man auch die Waldbrände bei Radeland, das zu Baruth (Teltow-Fläming) gehört und kurz hinter der Kreisgrenze liegt, sogar noch zu den Bränden in Dahme-Spreewald hinzuzählen. Auch dort liegen tonnenweise Munitionsreste von der Kesselschlacht im Boden, und auch dort musste die Wehr in diesem Jahr schon mehrfach ausrücken.

Aussichen weiter heiß und trocken

Raimund Engel warnt angesichts der aktuellen Lage davor, die Wälder überhaupt zu betreten. Der Umgang mit Feuer ist in der Nähe von Wäldern strikt verboten – zumal die Aussichten für die nächsten Wochen sich kaum ändern. „So wie es aussieht, werden wir überwiegend die Gefahrenstufe vier haben. Die Waldbrandgefahr bleibt uns erhalten“, so Engel.

Von Oliver Fischer