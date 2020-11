Hölzerner See

Der Spätherbst ist nicht die Hochzeit im Kinder- und Jugenderholungszentrum am Hölzernen See in Gräbendorf. Doch so still wie jetzt war es hier im November noch nie – weit und breit ist kein einziges Kind, nicht ein Jugendlicher zu sehen. Selbst in der Mensa herrscht nur eines: Stille. Stattdessen steht unweit vom Empfangsgebäude eine 14 Meter lange Corona-Bank, geformt aus einem Baumstamm, in den Axel Hölzer vom Trägerverein des Kiezes alle anderthalb Meter einen Sitzplatz eingearbeitet hat. Aber auch sie ist unbesetzt.

Geschäftsführerin Christine Schilling meistert die Situation bisher mit Humor. Fotos: F.Mohr Quelle: Franziska Mohr

Anzeige

„So ruhig, aber auch so unwegsam wie in diesem Jahr war es in unserer mehr als 70-jährigen Geschichte noch nie“, sagt Geschäftsführerin Christine Schilling. Bis Ende Oktober zählte das Kiez mit 16 879 nur ein gutes Drittel der Übernachtungen im Vergleich zum Vorjahr. 2019 waren es zu diesem Zeitpunkt schon 54 672. „Aber der Kiez wäre nicht der Kiez, wenn wir den Kopf in den Sand stecken würden“, betont die Geschäftsführerin. Das 35-köpfige Team, von dem aufgrund des seit 2. November geltenden Lockdowns viele erneut in Kurzarbeit sind, gibt sich dem Virus nicht geschlagen. Und das trotz aller Unwägbarkeiten. Jüngstes Beispiel sind die Herbstferien, wo in der ersten Woche nur 480 Übernachtungen stattfinden konnten, aber ursprünglich 1121 gebucht waren.

Immenser Umsatzverlust

Das führte aufgrund des Beherbergungsverbotes zu solchen Turbulenzen, dass eine Kindergruppe aus Berlin-Tempelhof planmäßig anreiste, der Stadtbezirk Tempelhof-Schöneberg dann aber zum Risikogebiet erklärt wurde, sodass die Gruppe sofort wieder abreisen musste. Am Abend aber hieß es, dass Berlin als Ganzes bewertet wird, sodass die Gruppe eigentlich hätte bleiben dürfen. Allein in diesem Fall bedeutete es für das Kiez 3500 Euro Umsatzverlust, weil natürlich alle Vorkehrungen für die Aufnahme der Gruppe einschließlich des Einkaufs von Lebensmitteln getroffen waren. Dies aber war nur ein kleines Defizit im Vergleich zu den Stornorechnungen für den Umsatzverlust von über einer halben Million Euro, die das Kiez in den ersten 14 Tagen des ersten Lockdown verschicken musste. Nur etwa ein Drittel davon ist bisher bezahlt. Alle traditionellen Feste mit teilweise über tausend Besuchern wie das Frühlings- oder das Wasserfest sowie auch das Weihnachtsspektakel am Vorabend des ersten Advents wurden im Interesse der Gesundheit aller abgesagt.

Viele Familien kamen im Sommer als Tagesbesucher

Dennoch sind die Mitarbeiter dankbar, dass sie von Ende Mai bis jetzt arbeiten durften – und dies ohne einen einzigen Corona-Fall. Als die Einrichtung am 25. Mai wieder öffnen durfte, war nicht ein Kind auf dem 16,5 Hektar großen Gelände. Das versuchte das Team durch Tagesaufenthalte zu kompensieren, in denen den Besuchern neben der Bootsausleihe auch Tischtennis oder Stand-Up-Paddling angeboten wurde. Eine Chance, die viele Familien nutzten. Allein zur vom Kolberger Kräuterhof initiierten Herbstparty im September konnten zwischen 10 und 18 Uhr über 400 Tagesgäste im Kiez begrüßt werden und dies selbstverständlich bei Einhaltung aller Hygieneauflagen. „Der Personalaufwand aufgrund der Corona-Regeln ist allerdings enorm“, betont Schilling. Das betrifft schon allein die Nachverfolgungszettel für alle Besucher, die im Kiez eine öffentliche Toilette benutzten. Jeder ausgeliehene Tischtennisschläger wurde desinfiziert. Vom gestiegenen Aufwand in der Küche ganz zu schweigen.

Der verwaiste Wasserspielplatz im Kiez am Hölzernen See. Quelle: Franziska Mohr

„Zur Wahrheit gehört auch“, betont Geschäftsführerin Christine Schilling, „dass das Kiez ohne die Überbrückungshilfen des Landes Brandenburg sowie des Landkreises Dahme-Spreewald als Eigentümer der Einrichtung dieses Jahr nur schwerlich überlebt hätte.“ Erfreulicherweise wissen aber auch viele Privatpersonen und Unternehmen aus der Region, dass die Gesellschaft ohne die Bildungsangebote der Kinder- und Jugenderholung bedeutend ärmer wäre. Auch hier sagt das Kiez allen ein herzliches Dankeschön für die moralische und finanzielle Unterstützung. Eine wichtige Überlebenshilfe ist auch die Kurzarbeiterregelung. Dennoch hat sich in diesem Jahr schon der eine oder andere Mitarbeiter schweren Herzens vom Kiez verabschieden müssen, weil er sonst mit seiner Familie finanziell nicht über die Runden gekommen wäre.

Wann im Kiez am Hölzernen wieder Gäste empfangen werden können, vermag aktuell niemand zu sagen. Quelle: Franziska Mohr

„Uns besuchen etwa 70 Prozent Stammgäste, von denen uns viele glücklicherweise auch in dieser schweren Zeit die Treue halten“, blickt Christine Schilling in das nächste Jahr. Die Erfahrung habe gezeigt, dass viele Lehrer die Umweltbildung zu schätzen wissen. Wer seinen Schülern hier in der Natur im Haus des Wassers direkt gezeigt hat, wie sich Proben aus dem Förstersee und dem Hölzernen See unterscheiden, der kommt immer wieder gern.

Weiterhin gute Nachfrage für 2021

Die Nachfrage von Kinder- und Jugendgruppen für 2021 ist nach wie vor relativ hoch, aber noch hält sich das Kiez-Team mit schriftlichen Verträgen etwas zurück. Derzeit werden vor allem Reservierungen angenommen. Zum Schutz vor Stornogebühren bietet das Kiez eine Reiseausfallpauschale an, damit das gemeinnützige Unternehmen bei coronabedingten Absagen wenigstens einen Teil der Bearbeitungsgebühren erstattet bekommt.

Der Optimismus, dass schon im Dezember die Bildungsangebote für Schulklassen sowie die traditionellen Weihnachtsfeiern von Vereinen und Kitas im Kiez möglich sind, hält sich bei Geschäftsführerin Schilling allerdings in Grenzen. Sie setzt mit ihrem Team jetzt mit ganzer Kraft auf das Frühjahr 2021.

Von Franziska Mohr