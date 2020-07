Königs Wusterhausen

Reinhard Kähler schaut sich nervös um. In weniger als einer Minute überholt ihn bereits das dritte Auto. Der Vorsitzende der Regionalgruppe Königs Wusterhausen des Allgemeinen Deutschen Fahrrad-Clubs ( ADFC) ist auf dem Hofjagdweg zwischen Krummensee und Groß Köris unterwegs. Auf diesem etwa 20 Kilometer langen Stück der Radstrecke, die Königs Wusterhausen mit dem Spreewald verbindet, fühlt sich Kähler nicht sicher – und das hat seine Gründe.

„Von Anfang an war das ein problematisches Stück“, sagt der Vorsitzende. Mit dem Anfang meint er den Bau der Straße von 2012 bis 2014. Der asphaltierte Weg, den der Landkreis für 1,8 Millionen Euro mit EU-Mitteln finanzierte, war vor allem für Radfahrer gedacht. Doch schon kurz nach der Fertigstellung wurde klar: Die Ortsverbindung gefällt auch vielen Autofahrern.

Autos überholen Radfahrer ohne Mindestabstand

Das Problem: Die Fahrbahn ist nur dreieinhalb Meter breit. „Dort beim Überholen der Radfahrer den Mindestabstand einzuhalten, ist unmöglich“, sagt Kähler. Denn der beträgt bekanntermaßen außerorts zwei Meter. Das hält die meisten Autofahrer aber nicht davon ab, sich trotzdem vorbeizuquetschen. Dazu kommt, dass die Radfahrer nur schwer ausweichen können, denn die Kante von der asphaltierten Fahrbahn zum Schotter- oder Sandstreifen daneben ist teilweise bis zu zehn Zentimeter hoch. „Die Sturzgefahr ist groß“, sagt der ADFC-Vorsitzende.

Das wäre alles nicht dramatisch, würden nicht so viele Autos den Hofjagdweg nutzen. „Wir reden hier nicht von ein, zwei Autos, sondern da ist richtig Verkehr“, sagt Kähler. Über 30 Autos in zehn Minuten zählt er im Feierabendverkehr. Die meisten Autofahrer nutzen das Stück des Hofjagdwegs um Staus auf der A 13, Baustellen oder Sperrungen zu umfahren – oder aus Gewohnheit. Zudem nutzen auch Lkw die Strecke, um die angrenzenden Unternehmen oder Gaststätten zu beliefern.

Landkreis : „Diese Lösung ist ein Kompromiss“

Die Autos seien hier „unverschämt schnell“ unterwegs, sagt Kähler. Obwohl als Radweg angedacht, gilt der Hofjagdweg als normale Landstraße – auf der die Autos seit 2016 bis zu 100 Stundenkilometer fahren durften. Das anfangs eingeführte Tempo-30-Limit hatte der Landkreis damals aufgehoben. Die Begründung: Als Tempo 30 vorgeschrieben war, seien die Leute rücksichtsloser gefahren als ohne Geschwindigkeitsbegrenzung. Mitte Mai hatte der Landkreis nun doch beschlossen, die Geschwindigkeit auf 60 Kilometer pro Stunde zu begrenzen, demnächst sollen die entsprechenden Verkehrsschilder aufgestellt werden.

„Diese Lösung ist ein Kompromiss, der längst nicht alle Akteure zufriedenstellt“, teilte eine Sprecherin des Landkreises auf Anfrage mit. Stimmt – der ADFC zum Beispiel ist gar nicht zufrieden. „Faktisch kann auf der Strecke auch jetzt schon keiner schneller als 60 Stundenkilometer fahren“, sagt Kähler. Neben den Radfahrern müssten die Autofahrer nämlich auch den entgegenkommenden Fahrzeugen ausweichen – denn nur an Ausbuchtungen ist genug Platz, um aneinander vorbei zu fahren. Die Geschwindigkeitsbegrenzung bringe daher „gar nichts“, sagt er. „Die Konflikte bleiben.“

Hofjagdweg wird bei Spreewald-Touristen unbeliebter

Kähler plädiert dafür, den Abschnitt des Hofjagdwegs zur Fahrradstraße zu erklären. Dann wäre klar, dass Radfahrer bevorrechtigt wären, und Autos dürften nur 30 Kilometer pro Stunde fahren. Seine Wunschvorstellung ist aber eine andere: „Eigentlich müsste es noch eine Alternative für Autofahrer geben.“ Sprich: Der Landkreis müsste noch eine weitere Straße bauen. Dafür ist auch der Fraktionsvorsitzende der Grünen im Landtag, Benjamin Raschke, der kürzlich auch diesen Teil des Hofjagdwegs zusammen mit Kähler abgefahren ist. „Aus meiner Sicht muss das entzerrt werden“, sagt er. Das Konzept, dass sich Auto- und Radfahrer sowie Wanderer den Weg teilen, ginge nicht auf. Auch er hält die Strecke für gefährlich. „Sagen wir mal so: Ich würde sie mit meinen Kindern nicht fahren“, sagt Raschke.

Auch unter vielen Radfahrern hat sich inzwischen herumgesprochen, dass der Hofjagdweg nicht gut ist. Kähler findet in den sozialen Medien immer wieder Kommentare wie „einmal und nie wieder“, „mir haben nach der Strecke die Knie gezittert“ und „der Weg ist brandgefährlich“. „Das ist jammerschade, weil der Hofjagdweg insgesamt sehr gut und eine tolle Anbindung in den Spreewald ist“, sagt der ADFC-Vorsitzende. Zudem seien die Züge von Berlin in den Spreewald bereits „am Limit“. Der Radweg werde damit dringend gebraucht, sagt Kähler. Doch nun stehe die Beliebtheit und damit die Nutzung des Hofjagdwegs wegen des gefährlichen Teilstücks „sehr auf der Kippe“.

Von Lisa Neugebauer