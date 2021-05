Holz ist in der Region Teltow Fläming und Dahme-Spreewald knapp und teuer

Königs Wusterhausen

Wenn Christian Dorst ist seinen Lagerraum schaut, wird ihm ganz mulmig zumute. „Ich habe kaum noch ausreichende Ware, um die Wünsche der Kunden zu bedienen“, sagt der Geschäftsführer von EBH Haus in Königs Wusterhausen. Das Unternehmen hat sich auf den Bau von Holzhäusern spezialisiert – und genau darin liegt derzeit das Problem: Holz ist absolute Mangelware.

Während Dorst in normalen Zeiten keine Probleme hat, von seinem Materiallieferanten in Bayern ausreichend Ware zu bekommen, muss er in diesen Tagen Schlange stehen. „Wenn es überhaupt noch Holz für den Hausbau zu kaufen gibt, dann sind die Wartezeiten enorm lang und der Preis extrem hoch“, sagt Dorst.

Christian Dorst bei einer SVV Sitzung in Königs Wusterhausen im Sommer 2019. Quelle: Frank Pawlowski

Preise haben sich mehr als verdoppelt

Der Bauunternehmer hat den Preisanstieg genau vor Augen: Während im Februar der Kubikmeter Fichtenholz für ihn noch 273 Euro im Einkauf kostete, waren es im März schon 343 und im April 460. Jetzt im Mai liegt der Einkaufspreis bei knapp 600 Euro pro Kubikmeter. Die Tendenz: weiter steigend.

„Ich hätte mir niemals vorstellen können, dass wir irgendwann mal in so eine horrende Preisspirale kommen werden“, sagt Dorst. Natürlich sei der Rohstoff Holz wie andere Materialien auch Preisschwankungen und der Marktregel von Angebot und Nachfrage unterworfen. Doch der höchste Preis, den der seit 1992 aktive Bauunternehmer bis Anfang diesen Jahres jemals gezahlt hat, lag bei knapp 350 Euro, wie er sagt.

Bauunternehmer braucht für seine Holzbauten eine Menge Material. Quelle: Christian Dorst

Kurzarbeit trotz voller Auftragsbücher

„Die Situation ist ein absolutes Desaster“, schimpft Dorst. Wenn die Entwicklung so weitergeht, könne er seinen Kunden ab Juni nicht mehr garantieren, dass er an ihren Häusern weiterarbeiten kann. „Dann müsste ich im Sommer für meine Mitarbeiter Kurzarbeit wegen Materialmangels anmelden und das, obwohl unsere Auftragsbücher prall gefüllt sind.“

Wie Dorst geht es aktuell vielen holzverarbeitenden Betrieben in der Region und in ganz Deutschland. Der Grund für die Knappheit beim Holz und den drastischen Preisanstieg: Die stark gestiegene Nachfrage in der Corona-Pandemie.

Bau-Boom in den USA und China treibt Nachfrage an

Tatsächlich ist der Wunsch nach Holz geradezu explodiert, im Inland wie auch im Ausland – besonders in China und den USA. In den Vereinigten Staaten lässt ein Corona-Konjunkturprogramm der Regierung den Häuserbau boomen. Da das Nachbarland Kanada aufgrund einer verheerenden Borkenkäferplage nicht wie sonst für reichlich Holz-Nachschub sorgen kann, schlagen die Händler auf dem europäischen Markt zu.

Deswegen geht derzeit auch ein Großteil des in Deutschland produzierten Holzes in die USA und nach China. Laut Bundesverband der Deutschen Säge- und Holzindustrie wurden im vergangenen Jahr rund 20 Millionen Festmeter Rund- und Schnittholz exportiert. Das entspricht im Vorjahresvergleich einem Plus von mehr als 80 Prozent. Und da man im Ausland bereit ist, einen hohen Preis selbst für minderwertiges Holz zu bezahlen, freuen sich hierzulande die Sägewerke.

Kosten müssen an Kunden weitergegeben werden

Die Gewinnmargen dort sind derzeit enorm, schätzen Experten. In der Region ist die Klenk Holz GmbH in Baruth (Teltow-Fläming) als Teil der österreichischen Binderholz Gruppe ein großer Holzproduzent. Auf MAZ-Anfrage wollte man sich dort aber nicht zum Thema Gewinne durch Holzexporte äußern.

Johannes Schmidt, Tischlermeister und Geschäftsführer der Oehnaland Holzverarbeitungs GmbH in Niedergörsdorf (Teltow-Fläming), leidet unter der aktuellen Preisspirale. „Die Preise, die wir an unsere Kunden weitergeben müssen, sind nur schwer vermittelbar“, sagt er. Während die Privatkunden meist noch Verständnis zeigten, sei es bei der öffentlichen Hand problematisch. „Dort besteht man des Öfteren auf den Kostenvoranschlag, der sich durch die Entwicklung natürlich komplett überholt hat.“

Die Waldbesitzer sehen sich beim Holz-Boom außen vor. Quelle: Sebastian Gollnow

Nachgeholter Inflationsausgleich

Schmidt machen neben den gestiegenen Preisen die langen Wartezeiten zu schaffen. „Die haben sich ver-x-facht“. Musste er auf eine Lieferung Konstruktionsvollholz vor Januar diesen Jahres üblicherweise fünf Werktage warten, seien es aktuell bis zu 20. „Es ist unheimlich schwierig, diese unbeständigen Wartezeiten in die Planung mit einzubeziehen“, sagt der Tischlermeister.

Marco Ebling, Prokurist bei dem Holzhändler Nordholz in Luckenwalde (Teltow-Fläming), hat für den Unmut der Tischler und Hausbauer Verständnis. „Die Situation ist in ihrer Dynamik besonders“, sagt er. Allerdings habe es beim Holz in den vergangenen 20 Jahren keinerlei Inflationsausgleich gegeben – das wurde nun in den zurückliegenden drei Monaten rasant nachgeholt. „Grundsätzlich hat Holz jetzt den Wert bekommen, der ihm zusteht“, sagt Ebling. Ihm sei es ein Anliegen, dass die Säge-Industrie ihre Gewinne mit den Waldpächtern teile. Die bekommen bisher nämlich kaum etwas von dem Preisanstieg ab.

Von Jérôme Lombard