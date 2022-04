Horstwalde

Wasserstoff (H2) gehört die Zukunft. Davon sind Martin Kluge und Karim Habib überzeugt. Als Teil eines Experten-Teams untersuchen sie die Sicherheit beim Einsatz dieses alternativen Treib- und Brennstoffes. Versuchsort ist das Testgelände der Berliner Bundesanstalt für Materialforschung und -prüfung in Horstwalde (BAM). Dort leisten die beiden promovierten Wissenschaftler Pionierarbeit beim Aufbau eines Wasserstoff-Testareals.

„Wir betreiben praxisrelevante, angewandte Forschung“, sagt Habib. Der aktuelle Auftrag ist Bestandteil des internationalen Projektes SH2IFT. Partner der Forschungskooperation sind beispielsweise der britische Mineralöl- und Erdgaskonzern Shell und mit der Ariane Group das weltweit führende Unternehmen auf dem Gebiet des Raumtransports. Untersucht werden Worst-Case-Szenarien von Unfällen, bei denen Wasserstoffleitungen und –tanks beschädigt werden.

Wasserstoff-Experimente der BAM in Horstwalde

Für ein Experiment wurde der Umschlag von Wasserstoff aus einem Tanker in ein auf dem Hafengelände befindliches Terminal nachgestellt. „Wir wollten herausfinden, was passiert, wenn die Verbindungsleitung zwischen Schiff und Speicher reißt und flüssiger Wasserstoff austritt“, so Martin Kluge.

Störfall im Hafenbecken-Modell in Horstwalde. Der aus einer Leitung ausgetretene Wasserstoff sorgt für erhebliche Turbulenzen. Quelle: BAM

Als Hafen diente ein zehn mal zehn Meter großer und 1,50 Meter tiefer Pool. In das Becken wurde flüssiger Wasserstoff eingeleitet, der sich sekundenschnell in Gas verwandelte und sein Volumen um das 700-Fache ausdehnte. Schlagartig seien extreme Turbulenzen aufgetreten, sagt Kluge. „So, als ob man Wasser kocht“.

Wasserstoff-Forschung Die Bundesanstalt für Materialforschung und -prüfung (BAM) hat ihre Expertise auf dem Gebiet der Wasserstofftechnologien zu einem Kompetenzzentrum H2Safety@BAM gebündelt, um Vertrauen in die Technologie zu schaffen und die Wasserstoffstrategien der Bundesregierung und der Europäischen Union zu unterstützen. Mehr als 115 Wissenschaftler arbeiten mittlerweile in dem Kompetenzzentrum. Wasserstoff ist ein zentraler Bestandteil der Energiewende und des Europäischen Green Deals für ein klimaneutrales Europa. Das Thema Wasserstoff ist in der BAM seit mehr als 100 Jahren aktuell und steht gegenwärtig im Zentrum zahlreicher Forschungs- und Kooperationsaktivitäten. Mit der aktuellen Wasserstoff-Strategie der BAM werden Voraussetzungen dafür geschaffen, dass die technische Sicherheit und Überwachung der Infrastrukturen und Anlagen gewährleistet ist Mehr Infos: www.bam.de

Bei einem anderen Schadensszenario wurden drei mit je 25 Kilogramm Wasserstoff gefüllte, an Tankstellen verwendete Vorratsbehälter systematisch zerstört. „Da haben wir die gesamte Sicherheitstechnik außer Betrieb gesetzt, um zu erzwingen, dass die Behälter platzen“, so Karim Habib.

Versuche in Horstwalde werden ausgewertet

Zu diesem Zweck wurden die Tanks gleichmäßig aus einer mit 36 Düsen bestückten Apparatur befeuert, bis die Wände rund 700 Grad Celsius heiß waren. „Zwei der drei Behälter haben dem Feuer rund vier Stunden lang standgehalten, ohne zu bersten“, sagt Martin Kluge. „Normalerweise ist die Feuerwehr spätestens nach wenigen Minuten vor Ort, um den Brand zu löschen.“ Trotzdem wollten die Auftraggeber wissen, was in diesem schlimmsten aller Fälle mit den Behältern passiert, um ganz sicher zu gehen.

Berliner Ring: Der MAZ Newsletter für Dahme-Spreewald und Teltow-Fläming Der Newsletter für aktuelle Themen in Dahme-Spreewald und Teltow-Fläming – jeden Freitagmorgen neu. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Aktuell werten Karim Habib und Martin Kluge die bei den im Oktober 2021 abgeschlossenen Versuchen ermittelten Ergebnisse aus. Bis zum Sommer wollen sie erste Ergebnisse publiziert haben. Dann geht der von ihnen mitbetreute Ausbau des Wasserstoff-Testareals weiter.

Das versuchserprobte Wasser(hafen)becken bleibt für mögliche Folgeaufträge stehen. Mit denen rechnen Karim Habib und Martin Kluge ganz fest. Angesichts des Krieges in der Ukraine wächst nicht nur in Deutschland der Druck, möglichst schnell von fossilen Rohstoffen weg und hin zu alternativen Energieträgern zu kommen.

Ersatz für fossile Energieträger wird in Horstwalde getestet

Auf diesem Weg spielt Wasserstoff eine große Rolle als Energieträger für Elektromobilität und Wärmeerzeugung. „Wenn man Erdgas einen gewissen Anteil Wasserstoff beimischt, steigt der Brennwert“, erläutert Martin Kluge. Deshalb untersuchten Wissenschaftler gerade, ob man Wasserstoff sicher durch bestehende Erdgasnetze leiten kann.

Auf dem Wasserstoff-Testfeld. Martin Kluge (l.) und Karim Habib vor dem versuchserprobten Wasserbecken. Quelle: Frank Pechhold

„Da Deutschland und die Europäische Union beschlossen haben, in Zukunft auf fossile Energieträger zu verzichten, brauchen wir zwingend einen adäquaten Ersatz“, bemerkt Karim Habib. Deshalb müsse man Wasserstoff in ganz anderen Größenordnungen als bisher handhaben. Beispielsweise bei der Produktion von Autos, in denen mit Wasserstoff gespeiste Brennstoffzellen Elektromotoren antreiben.

Horstwalder Wissenschaftler: Wasserstoff ist die Energie der Zukunft

Noch bieten nur wenige Hersteller solche Fahrzeuge an. „Dabei liegt deren Reichweite mittlerweile bei 600 Kilometern“, so Habib. „Und der Riesenvorteil im Vergleich zu herkömmlichen Elektroautos besteht darin, dass man die Batterie nicht stundenlang aufladen muss.“ Wasserstoff könne man genauso schnell nachtanken wie Diesel oder Benzin.

„Wasserstoff macht es möglich, sich komplett von Erdöl und Erdgas zu lösen“, erläutert Karim Habib. Der Energieträger der Zukunft fällt unter anderem als Nebenprodukt der chemischen Industrie an und kann aus regenerativen Energien gewonnen und gespeichert werden. „Auf Basis von Wasserstoff und Kohlenstoff, den man zum Beispiel aus dem Kohlendioxid der Luft gewinnen kann, lassen sich im Labor alle aus Erdöl gewonnenen Grundstoffe künstlich erzeugen“, so Habib. Das gehe mit Strom allein nicht. „Mit Strom kann ich weder eine Aspirintablette noch ein Gehäuse für meinen Computer produzieren.“

Von Frank Pechhold