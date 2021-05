Homeoffice, Kurzarbeit, wenig soziale Kontakte: In der Corona-Krise wünschen sich viele Menschen einen vierbeinigen Gefährten an ihrer Seite. Doch nicht alle neuen Herrchen und Frauchen wissen offenbar, worauf sie sich einlassen. Während sich Züchter in der Region vor Anfragen kaum retten können, warnen Tierschützer vor den negativen Folgen des Booms.