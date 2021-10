Königs Wusterhausen

Die Unternehmen der Region blicken positiv in die Zukunft – trotz aller Risiken durch den Fachkräfte-, Rohstoff- und Vorbproduktemangel. Das geht aus der aktuellen Herbst-Konjunkturumfrage der auch für Dahme-Spreewald zuständigen IHK Cottbus hervor. Das Geschäftsklima im Kammerbezirk Cottbus habe sich gegenüber der Frühjahrsumfrage spürbar verbessert, so die IHK am Dienstag. 90 Prozent der befragten Unternehmen bewerten ihre Geschäftslage mit gut oder befriedigend, teilte die Kammer am Dienstag mit.

Während das Baugewerbe an Dynamik verliere, kämen positive Impulse aus der Industrie, die eine gestiegene Auslandsnachfrage verzeichnet und gute Geschäfte bei der chemischen Industrie und der Herstellung von Papier und Pappe. Auch die Geschäftslage der Dienstleister liegt fast wieder auf dem Niveau vor der Corona-Krise. „Auch wenn wiederkehrende Konsum- und Genussfreude insbesondere den Handel und das Gastgewerbe aufatmen ließen, bleiben die Verluste in diesen und anderen Branchen wie der Veranstaltungswirtschaft noch schmerzhaft, sie konnten bei weitem nicht ausgeglichen werden. Vor allem für das Gastgewerbe hätten die Geschäfte mit ausreichend Personal noch besser laufen können“, sagt IHK-Präsident Jens Warnken.

Optimismus für die kommenden Monate

Für die kommenden Monate blicken die Unternehmen zwar viel optimistischer in die Zukunft als noch im Frühjahr – besonders in Dahme-Spreewald, Cottbus und im Oberspreewald-Lausitz-Kreis – allerdings sind die Erwartungen insgesamt sehr verhalten. Zwei Drittel rechnen mit einem gleichbleibenden bzw. verbesserten Geschäftsverlauf.

Überschattet wird der Aufwärtstrend und die Stimmung von großer Unsicherheit. Fehlende Fachkräfte (69 Prozent) und enorm steigende Preise für Rohstoffe und Energie (67 Prozent) machen auch den südbrandenburger Unternehmen zunehmend Sorgen. Hinzu kommt die Befürchtung besonders in der Industrie und im Baugewerbe, dass sich bestehende Lieferengpässe und Materialknappheit noch weiter verschärfen. Konsumnahe Dienstleister und Händler rechnen mit einer abnehmenden Kaufbereitschaft der Verbraucher infolge einer steigenden Inflationsrate.

Warnken: Neue Bundesregierung muss gute Rahmenbedingungen schaffen

Trotz der großen Unsicherheiten und zu bewältigenden Herausforderungen wie Fachkräftemangel, Klimaneutralität, Digitalisierung und Strukturwandel ist die Investitionsbereitschaft in den befragten IHK-Unternehmen hoch. 32 Prozent der Unternehmen wollen mehr, 55 Prozent auf gleichbleibendem Niveau investieren. Zudem versucht die Mehrheit der Unternehmen ihren Personalstand zu halten. Ein Fünftel plant sogar Neueinstellungen. Warnken betont: „Die neue Bundesregierung muss nun Rahmenbedingungen schaffen, die einen Aufbruch befördern und die Unternehmen nicht ausbremsen. Nur mit einer starken Förderung von privaten und öffentlichen Investitionen in die Zukunft kann nachhaltiges Wachstum ermöglicht werden. Zudem sind die Unternehmen bereit, in mehr Nachhaltigkeit zu investieren und setzen Maßnahmen für mehr Energieeffizienz um.

Von MAZonline