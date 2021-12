Dahme-Spreewald

Wolfgang Krüger hatte sich als Hauptgeschäftsführer der IHK Cottbus eigentlich 2018 in den Ruhestand verabschiedet. Seit Anfang Dezember ist er wieder im Amt. Übergangsweise – weil nach dem Ausscheiden seines Nachfolgers Marcus Tolle kaum Zeit für die Suche nach einem geeigneten Nachfolger blieb.

Herr Krüger, sie sind nach mehr als drei Jahren aus dem Ruhestand in ihre alte Wirkungsstätte zurückgeholt worden. Wie überraschend kam der Anruf?

Wolfgang Krüger: Als im Sommer die Anfrage kam, ob ich für eine überschaubare Zeit zurückkehren würde, habe ich in Anbetracht der schwierigen Situation, in der sich die Kammer befindet, zugesagt. Nun habe ich die Zeit nach meinem Abschied nicht auf Golfplätzen und Kreuzfahrtschiffen verbracht. Ich habe Unternehmen beraten und mich kommunalpolitisch engagiert, unter anderem bin ich Vorsitzender des Kreistages in Oberhavel, bis August 2020 war ich im Aufsichtsrat der FBB vertreten. Das heißt, ich war politisch aktiv und auch über die Entwicklungen in der Kammer im Bilde. Insofern war der Anruf kein Schock.

Bislang sah es so aus, als ihr Nachfolger Marcus Tolle im September relativ spontan entschieden hat zu kündigen. Wenn Sie sagen, dass man sie schon im Sommer kontaktiert hat, überrascht das doch ein wenig.

Angesichts der Entwicklungen in der Kammer gab es damals schon Überlegungen, ob man nicht steuernd eingreift. Der Anstoß war wohl der Wunsch von Marcus Tolle nach einer vorzeitigen Vertragsverlängerung. Im nächsten Jahr stehen Kammerwahlen an, und die Gremien wollten sich bei dieser Personalie nicht unter Druck setzen lassen. Deshalb hat man Alternativen ausgelotet – auch eine Übergangslösung, die möglichst schnell verfügbar ist und das Haus kennt.

Das waren dann Sie. Die Situation muss aber schon seltsam sein. Marcus Tolle hatte als früherer Unternehmensberater eine sehr eigene Vorstellung von der Arbeit der IHK Cottbus. Er hat die Kammer umstrukturiert, „New Work“ eingeführt, viel Wert auf Social Media-Aktivität gelegt, den vorher recht konservativen Laden also auf links gedreht. Machen Sie das jetzt alles wieder rückgängig?

Es wird mit mir einen „Weg zurück in die Zukunft“ nicht geben. So konservativ war und ist die Kammer auch nicht. Sie muss sich natürlich weiterentwickeln. Aber sie muss sich genauso auf ihre Kernthemen besinnen. Dazu gehört, dass hoheitliche Aufgaben in absoluter Qualität erledigt werden müssen. Und dazu gehört auch politische Arbeit. In der Lausitz sind wir mit dem Strukturwandel in Verbindung mit Klimaschutz und Nachhaltigkeit konfrontiert. Die IHK muss in diesem Prozess eine vernehmliche Stimme sein. Das war sie zuletzt nicht. Die Unternehmen erwarten aber zurecht, dass sich die IHK mit diesen existenziellen Themen beschäftigt, und nicht ständig mit sich selbst.

Zumal es in den vergangenen Monaten bemerkenswerte Entwicklungen in der regionalen Wirtschaft gegeben hat.

Natürlich. Und das nicht nur in Bezug auf Tesla. Wir sehen, was die Deutsche Bahn in Cottbus investiert, was es für Ansiedlungsanfragen in Guben gibt, welche Entwicklung BASF in Schwarzheide nimmt. Der Strukturwandel in der Lausitz ist in vollem Gange. Er wird aber nur bewältigt werden können, wenn die Unternehmen über Fachkräfte verfügen. Gleichzeitig wird sich der Kohleausstieg beschleunigen. Wir müssen schauen, was wir mit dem Potential an hochqualifizierten Mitarbeitern der Kohle- und Kraftwerksindustrie machen, dass sie der Region als Fachkräfte erhalten bleiben.

Und im Norden von Dahme-Spreewald ...

... ist der BER angelaufen. Und schon unter Coronabedingungen ist er genau das, was wir prognostiziert haben, nämlich ein Wachstumsmotor. Auch die Lausitz wird von ihm profitieren – aber nur, wenn es uns gelingt, den Norden infrastrukturell stärker an den Süden anzubinden. Denn im Süden stehen noch Flächen für Industrie zur Verfügung, die es im Norden nicht mehr gibt. Und dazwischen haben wir eine wunderbare Region, die hochattraktiv ist als Wohngegend. Ich teile deshalb gar nicht zwischen Nord und Süd. Es ist eine Region, die man zusammen betrachten muss.

Wie würden Sie in diesem Zusammenhang ihren eigenen Job beschreiben?

Die Kernaufgabe ist es, eine verunsicherte Mannschaft zu stabilisieren, ihr Mut zu machen, die großen Aufgaben anzugehen. Ich verstehe mich auch als Diskussions- und Gesprächspartner bei den wirtschaftspolitischen Themen. Die Wahl im nächsten Jahr muss organisiert werden und es muss ein geeigneter Nachfolger gefunden werden.

Was muss der können?

Die IHK ist nicht vergleichbar mit einem Unternehmen. Sie ist eine Körperschaft des öffentlichen Rechts. Man muss Gremienerfahrung haben, fachliche Kompetenz mitbringen, Mitarbeiter führen können. Solche Persönlichkeiten findet man nicht wie Sand am Meer. Ich helfe gerne dabei – aber klar ist, dass am 30. Juni 2023 Schluss sein muss. Und das war es dann aber auch für mich.

Von Oliver Fischer