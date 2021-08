Dahme-Spreewald

Das Zeuthener Freibad in Miersdorf musste gerade kurzzeitig betriebsbedingt schließen, ausgerechnet bei schönstem Badewetter. Ein Rettungsschwimmer fehlte. Die Wildorado-Schwimmhalle im benachbarten Wildau hätte vielleicht aushelfen können mit Personal, oder die Schwimmhalle in Schönefeld, möglicherweise sogar das Strandbad Neue Mühle in Königs Wusterhausen.

Vier Kommunen, vier Bäder

Die vier Kommunen betreiben jeweils ein eigenes Bad. Wenn sie das gemeinsam tun würden, könnte vermieden werden, dass ein Freibad im Hochsommer wegen Personalmangels schließen muss. Davon ist Carsten Kröning, Vorstand der Wildauer Wohnungsgenossenschaft, überzeugt. Es lohnt sich daher, über einen gemeinsamen Bäderbetrieb wenigstens einmal nachzudenken, findet er, vor allem auch aus wirtschaftlichen Gründen. Zunächst hat er dabei nur an Wildau und Zeuthen gedacht. Aber das große Modell mit Schönefeld und Königs Wusterhausen kann er sich ebenfalls vorstellen. „Warum eigentlich nicht“, sagt er.

Die Idee lässt jedenfalls aufhorchen. Die MAZ fragte bei den vier Kommunen nach, erkundigte sich auch beim Brandenburger Städte- und Gemeindebund nach möglichen Vorbildern. Auf Ablehnung ist die Idee grundsätzlich nirgendwo gestoßen, ganz im Gegenteil.

Bäderlandschaft Potsdam GmbH einziges Vorbild

Die vier LDS-Kommunen wären allerdings landesweit ein Vorreiter. „Uns ist kein Beispiel eines interkommunalen Bäderbetriebes im Land Brandenburg bekannt“, teilte der Geschäftsführer des Städte- und Gemeindebundes, Jens Graf, mit. Vergleichbar sei nur die Bäderlandschaft Potsdam GmbH, sie betreibt die vier öffentlichen Freizeit-, Hallen- und Strandbäder der Landeshauptstadt, darunter das Blu.

Der Idee aus dem Dahmeland steht der Chef des kommunalen Spitzenverbandes wohlwollend gegenüber. „Der gemeinsame Betrieb von Bädern mehrere Gemeinden kann vorteilhaft sein. Die Auswirkungen sollte vorher betrachtet werden.“ Für die Zusammenarbeit von Kommunen seien ansonsten viele Beispiele bekannt. So haben Teltow, Kleinmachnow und Stahnsdorf in Potsdam-Mittelmark vor wenigen Monaten einen gemeinsamen Bauhof gegründet.

Echo in Rathäusern zur Bäderbetrieb-Idee ist positiv

Im Prinzip ja, aber erst einmal genau prüfen – so lässt sich das Echo aus den beteiligten Rathäusern zusammenfassen. Wildaus Vize-Bürgermeister Marc Anders (parteilos), der zugleich Kämmerer der Stadt ist, kann sich eine gemeinsamen Bäderbetrieb vorstellen. „Wenn alle das wollen, ist das möglich“, sagt er. Aber es sei vieles zu klären, zum Beispiel die Frage, inwieweit Freibäder mit dem Wildorado zusammenpassen, zu dem neben der Schwimmhalle noch eine Sporthalle, ein Fitnessstudio und ein Kosmetikbereich gehören.

Für einen gemeinsamen Bäderbetrieb kommen für Marc Anders auch Kommunen in Frage, die keine Freibäder oder Schwimmhallen haben. „Sie könnten ebenfalls beteiligt werden.“ Für das Wildorado wird das in Wildau schon länger diskutiert. Die Mehrzahl der Schwimmhallenbesucher kommt aus Nachbarorten, die Stadt trägt die Kosten für den Betrieb alleine. Das wird für Wildau immer schwieriger.

Schönefelder Bürgermeister offen für Bäderbetrieb in LDS

Der Schönefelder Bürgermeister Christian Hentschel (BIS) ist angetan von der Idee eines gemeinsamen Bäderbetriebes. „Das ist durchaus ein interessanter Gedanke“, sagt er. Er sei grundsätzlich immer offen für Ideen, von denen alle Beteiligte etwas haben. „Wenn man sagt, dadurch lassen sich wirtschaftliche Synergien erzeugen, muss man sich das anschauen.“ Wo Kooperationen Sinn machen, solle man sie eingehen. Am Ende müssten die Gemeindevertreter und Stadtverordneten darüber entscheiden. Er will das Thema beim nächsten Treffen mit den Bürgermeisterkollegen aus KW und Wildau ansprechen.

Hentschel verweist auf die jüngsten Beschlüsse in Schönefeld, Schulzendorf, Eichwalde und Zeuthen für eine gemeinsame Grundschule. Außerdem beantragen die Kommunen gemeinsam Fördermittel aus dem Pakt für Pflege.

Zuspruch in Zeuthen und Königs Wusterhausen

Zuspruch gibt es in Zeuthen. Bürgermeister Sven Herzberger (parteilos) sagte: „Ich begrüße die Idee sehr und kann mir vorstellen, dass das zukunftsträchtig ist.“ Er sprach sich dafür aus, dass die Bürgermeister und die zuständigen Fachausschüsse der Vertretungen sich mit dem Thema befassen. Königs Wusterhausens neue Bürgermeisterin Michaela Wiezorek (parteilos) befürwortet generell eine interkommunale Zusammenarbeit und findet es in diesem Fall sinnvoll, den bestehenden Standort Wildau zu stärken, wie sie mitteilte. Das müsse aber mit den politischen Gremien diskutiert und abgestimmt werden.

