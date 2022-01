Im Interview: Stellvertretende Ortswehrführerin Jessica Heinze von der Feuerwehr in Teupitz

Teupitz

Jessica Heinze ist stellvertretende Ortswehrführerin in Teupitz und wurde vor sieben Monaten Mutter einer kleinen Tochter.

Wie sind Sie zur Feuerwehr gekommen?

Jessica Heinze: Bei mir ist die ganze Familie dabei. Mein Vater hat 1995 den Antrag geschrieben und dann hieß es für mich: am Freitagabend ist Dienst.

Sie sind vom 12. Lebensjahr an dabeigeblieben – warum?

Ich stamme aus dem Dorf Wüstermarke mit etwas mehr als 150 Einwohnern. Da ist Aussteigen keine Option. Familiär bedingt lässt auch mich das Helfersyndrom nicht los.

Sind Sie im Schenkenländchen bei den Ortswehrführungen eine Einsiedlerin?

Glücklicherweise nicht. Bei den Treffen der Ortswehrführungen im Schenkenländchen war ich als Frau noch nie allein unter den Männern. In jedem Fall sind in den Ortswehrführungen in Schwerin und in Teurow auch Frauen vertreten.

Begegnet Ihnen noch immer das Vorurteil, dass die Feuerwehr nichts für Frauen ist?

Zu mir hat das noch niemand gesagt. In meinem Heimatdorf, wo das Durchschnittsalter der Kameraden auch weitaus höher liegt als in Teupitz, hieß es anfangs höchstens, was willst du Küken uns schon sagen. Das aber war keine Frage des Geschlechts.

Sie sind Wirtschaftsinformatikerin und seit sieben Monaten Mutter einer kleinen Frieda. Wo bleibt da noch Zeit für die Feuerwehr?

Das Mitfahren zu Einsätzen ist derzeit schwierig, weil ich noch stille. Der Vater ist auch Feuerwehrmann. Da müssen wir uns absprechen, einer kann nur mitfahren. Notfalls wohnen Oma und Opa in der Nähe. Zu den Dienstzeiten nehme ich meine Tochter ohnehin schon jetzt mit. (Schmunzelnd) So wächst sie in die Familientradition hinein.

Was ist bei der Feuerwehr für Frauen anders als bei Männern?

Die Ausbildung ist komplett gleich. Manchmal fehlt Frauen höchstens ein bisschen Kraft und Körpergröße.

Würden Sie Frauen raten, in die Feuerwehr einzutreten?

Ja, weil wir eine coole Truppe sind und gern noch mehr als sechs Frauen wären.

Wird man als Feuerwehrfrau mit Kind ängstlicher?

Dazu fehlt mir nach sieben Monaten Mutter noch die Erfahrung. Aber zu meinem Freund sage ich jetzt immer: Fahr vorsichtig!

Von Franziska Mohr