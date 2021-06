Ludwigsfelde/Bestensee

Der Bauboom im Berliner Umland hat viele Gesichter. Wer aber nach einem Ort sucht, wo man ihn in Reinform beobachten kann, der muss nach Ludwigsfelde fahren, in den Rousseaupark, wo sich Einfamilienhaus an Einfamilienhaus reiht, wo unaufhörlich gebaut wird und wo auf diese Weise seit Jahren ein ganzer Stadtteil mit irgendwann vielleicht 6000 Einwohnern heranwächst. Vielleicht sogar mehr.

Der Rousseaupark ist ein Paradies für Menschen, die ein eigenes Haus mit kleinem Garten wollen, und die kein Problem damit haben, dass um sie herum alle denselben Traum leben. Wer hineinfährt, landet schnell in einem Labyrinth aus Wohnstraßen, in denen sich kleine Fertighäuser an mehrstöckige Villen reihen, Architektenhäuser an Bungalows, wo Frauen Kinderwagen über den Gehsteig schieben, Männer ihre Autos in der Einfahrt polieren und Gartenstühle im Vorgarten aufgeklappt sind, so weit das Auge reicht. 2200 Einfamilienhäuser sind für das Areal zugelassen – es dürfte in Brandenburg nur wenige Baugebiete mit ähnlichen Dimensionen geben. Der Großteil davon steht schon. 20 Hektar sollen aber noch in die Vermarktung kommen, die Nachfrage ist riesig.

Ruhig und naturnah, trotzdem urban und gut angebunden

Der Rousseaupark bildet damit aber nur in konzentrierter Form ab, was sich derzeit im gesamten Berliner Umland abspielt. Der Speckgürtel ist Magnet für Menschen, die der Hauptstadt entfliehen wollen. Oder für Menschen, die die Hauptstadt nicht mehr aufnimmt, und die sich deshalb vor ihren Toren niederlassen. Möglichst in Bahnhofs- oder Autobahnnähe, damit der Weg nicht so weit ist. Oder möglichst ruhig und naturnah – aber doch urban genug, dass man auf Kultur, auf Shopping oder ärztliche Versorgung nicht verzichten muss. Es ist diese Mischung, die alle haben wollen, und wegen der der Immobilienmarkt überall im Umkreis von 30 Kilometern um Berlin explodiert.

Der Traum vom Einfamilienhaus mit kleinem Garten: Der Rousseaupark in Ludwigsfelde gehört zu den größten Einfamilienhausgebieten in Brandenburg. Quelle: Jutta Abromeit

Es wäre deshalb irreführend, das Wachstum Ludwigsfeldes nur auf den Rousseaupark zu schieben, sagt Kirsten Gebel, Leiterin der Planstelle für Stadtentwicklung im Ludwigsfelder Rathaus. In Ludwigsfelde, dem urbanen Zentrum im Norden Teltow-Flämings, werde praktisch überall gebaut. Aus dem Stegreif zählt Kirsten Gebel die Standorte neuer Wohnblöcke auf: Potsdamer Straße, Clara-Zetkin-Straße, die Brachfläche neben der Jet-Tankstelle, das Armeegelände, auf dem die Eigentümer Stadtvillen planen. „Auch in bestehenden Einfamilienhausgebieten werden Baulücken gefüllt“, sagt sie. Nur ist es eben der Rousseaupark, wo der Bauboom, der Zuzug, der überhitzte Markt anschaulich werden, wo das alles Gestalt annimmt.

Quadratmeter im Rousseaupark zwischen 350 und 500 Euro

Noch vor zehn Jahren lag das Gelände, das eigentlich zum dörflichen Ortsteil Ahrensdorf gehört, fast völlig brach. Es gab zwar schon damals ehrgeizige Pläne und Investoren, aber es bewegte sich nichts, weil sich schlicht niemand für Eigenheime im Berliner Umland interessierte. Der Immobilienmarkt steckte in einer Krise, Ludwigsfelde galt zudem noch als wenig attraktive und von der DDR-Geschichte gezeichnete Industriestadt, aus der die Einwohner eher flohen. Die Kernstadt verlor nach der Wende fast jeden fünften Einwohner an Berlin, den Westen oder die umliegenden Dörfer. Im Rathaus erwog man zwischenzeitlich, einige der vorherrschenden Plattenbauten abzureißen.

Heute sind dieselben Plattenbauten voll vermietet, es fehlt an Wohnungen, die Grundstückspreise steigen jedes Jahr auf neue Rekordhöhen, Grundstücke im Rousseaupark kosten heute zwischen 350 und 500 Euro pro Quadratmeter. Und dabei wird es kaum bleiben.

Drei Bauträger entwickeln in Bestensee

Ähnliche Effekte erlebt rund 30 Kilometer westlich auch Klaus-Dieter Quasdorf, Bürgermeister von Bestensee. Seine Gemeinde verzeichnete in den vergangenen Jahren Wachstumsraten, mit denen selbst im Speckgürtel kaum eine andere Gemeinde mithalten kann. Dabei zählt Bestensee offiziell gar nicht zum Speckgürtel. Die Gemeinde ist auch kein urbanes Zentrum wie Ludwigsfelde, sondern historisch gesehen eher eine verschlafene Dorfgemeinde.

Aber sie hat Supermärkte, Bäckereien und einen Fußballplatz, dazu einen Bahnhof und eine Autobahnabfahrt, über die man die Berliner Stadtgrenze in weniger als 20 Minuten erreicht. Außerdem gibt es Seen und viel Platz. Interessenten und Investoren fallen deshalb wie die Fliegen über Bestensee her. Zumal der BER nicht weit ist. Zumal Tesla um die Ecke liegt. Allein der Bauträger Bonava errichtet derzeit im Ortsteil Pätz drei Siedlungen. Brale Bau hat zeitgleich ein Wohngebiet mit fast 50 Grundstücken erschlossen, am Pätzer Vordersee errichtet ein weiterer Entwickler zudem hochwertige Wohnungen, mit ansprechender Architektur, grünen Außenanlagen und teilweise sogar Seeblick.

Viele Baulücken, die privat gehandelt werden

Was es im Ort zudem gibt, sind unzählige Baulücken, in denen Klaus-Dieter Quasdorf noch ein immenses Wachstumspotenzial für die Gemeinde sieht. Ganze Straßen seien im Außenbereich nur einseitig bebaut, sagt er. Dort werde man für die andere Seite ebenfalls Baurecht schaffen. Und dann gibt es auch noch freie Grundstücke in Privatbesitz, die über das gesamte Gemeindegebiet verteilt sind. Hier eine Brache, dort eine Wiese, da hinten eine Lücke zwischen zwei Einfamilienhäusern.

Haus an Haus: die Firma Bonava hat in Pätz gleich mehrere Baugebiete entwickelt. Das ist eines davon. Quelle: Oliver Fischer

Und für alles gibt es Interessierte, die auch immer wieder im Rathaus nachfragen, wem diese Grundstücke gehören. Quasdorf, seit drei Jahrzehnten Bürgermeister im Ort, weiß es oft. Aber er darf es nicht sagen. Der Datenschutz, sagt er. „Ich rate deshalb jedem, mit dem Fahrrad durch die Gemeinde zu fahren. Wer ein freies Grundstück sieht, kann beim Nachbar klingeln und fragen, wem es gehört“, so Quasdorf. Auf diesem Wege seien schon einige zu ihren Häusern gekommen.

Auf Schnäppchen braucht man aber nicht mehr hoffen. Auch wenn die Landesplaner Bestensee zum ländlichen Raum zählen, haben sich die Preise dort zuletzt genauso entwickelt wie im direkten Berliner Umland. Unter einer halben Million, das sagen alle, die sich damit auskennen, ist kaum noch etwas zu machen.

Von Oliver Fischer