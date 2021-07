Immobilienmarkt Dahme-Spreewald: Hier gibt es noch Wohnungen, Häuser oder freie Grundstücke

Dahme-Spreewald

Für junge Familien, die Wohneigentum suchen, ist der Landkreis Dahme-Spreewald ideal. Eigentlich. Der Norden des Kreises ist mit seinen vielen Seen schön gelegen. Dank der Autobahnen und des umfangreichen Bahn- und S-Bahn-Netzes sind die Gemeinden auch gut angebunden, der Weg nach Berlin ist kurz. Und dann gibt es den BER. Das Tesla-Werk wird gleich um die Ecke gebaut. Große Firmen, ambitionierte Start-Ups und wissenschaftliche Institute siedeln sich als interessante Arbeitgeber so schnell an wie nirgends sonst in Brandenburg. Einziges Manko: Inzwischen haben viele erkannt, dass es sich in Dahme-Spreewald gut leben lässt, entsprechend rar ist das Angebot an Bauflächen, Häusern oder Wohnungen.

Für die Serie Bauen und Wohnen in Brandenburg hat die MAZ eine Übersicht über die Marktlage und aktuelle Projekte in jeder Gemeinde im Norden Dahme-Spreewalds zusammengetragen. Die Bodenrichtwerte und Hauspreise sind Durchschnittswerte und als Anhaltspunkte zu verstehen. Erfahrungsgemäß werden derzeit insbesondere die Bodenrichtwerte in der Realität teilweise deutlich übertroffen.

Die BER- und Boomgemeinde Schönefeld

Schönefeld ist eine der beiden Boom-Gemeinden schlechthin im LDS. Direkt an der Berliner Stadtgrenze und am BER gelegen, gilt Schönefeld als der attraktivste Wirtschaftsstandort und folglich auch als einer der begehrtesten Wohnorte im Landkreis. Die Gemeinde wächst rapide, die Einwohnerzahl wird in den kommenden zehn Jahren wahrscheinlich um mehr als 10.000 Menschen ansteigen. Entsprechend viel wird gebaut und vermarktet. Weil der Bedarf so groß ist, wird allerdings vorrangig Geschosswohnungsbau geplant. Unbebaute Baufelder für Einfamilienhäuser sind kaum mehr vorhanden.

In Schönefeld-Nord entstehen innerhalb von vier Jahren 2000 neue Wohnungen. Quelle: Oliver Fischer

In einigen dörflicheren Ortsteilen wie etwa Kiekebusch und Rotberg ist die Entwicklung kleinerer Wohngebiete noch angedacht. In Kiekebusch etwa will die PSD Bank Häuser mit einer Flatrate-Miete errichten. Bis es so weit ist, wird es allerdings noch zwei bis drei Jahre dauern. Wer sofort Wohneigentum in Schönefeld erwerben will, muss sich auf dem privaten Markt umsehen oder über eine Eigentumswohnung nachdenken. Die sind derzeit beim Bauträger Buwog erhältlich, der hinterm Rathaus ein Wohnquartier mit 333 Eigentumswohnungen entwickelt. Der Bauträger Bonava hat in der Alfred-Döblin-Allee weitere knapp 80 Eigentumswohnungen im Angebot.

Bodenrichtwert: 312 Euro pro Quadratmeter

Durchschnittlicher Kaufpreis für Einfamilienhäuser: 542.000 Euro

Klein und fein: Eichwalde

Die flächenmäßig kleinste Gemeinde Brandenburgs hat bei 2,8 Quadratkilometern Gemeindegebiet keinen Platz mehr für eine nennenswerte bauliche Entwicklung. Baugebiete gibt es deshalb nicht. Der Immobilienmarkt spielt sich nur auf dem Privatmarkt ab. Günstig ist in Eichwalde nichts – die Gemeinde grenzt an Berlin, die Preise sind vergleichbar.

Bodenrichtwert: 300 Euro pro Quadratmeter

Durchschnittlicher Kaufpreis für Einfamilienhäuser: 390.000 Euro

Neu gebaut in Schulzendorf

Der Neubau von Einfamilienhäusern konzentriert sich für Schulzendorf und alle umliegenden Gemeinden derzeit auf das große Wohngebiet Ritterschlag/Ritterfleck. Dort sind zwei Bauträger aktiv, die zusammen mehr als 450 Häuser errichten werden. Der Bauträger Hit hat seinen Teil schon fast komplett vermarktet. Dort werden im Juli nur noch vier Häuser angeboten. Bonava hingegen hat von den rund 290 Reihen-, Doppel- und frei stehenden Einfamilienhäusern, die bis 2024 kommen sollen, erst 166 errichtet und verkauft. Das zweite Baufeld mit weiteren 123 Häusern ist gerade erst in die Vermarktung gegangen.

Bodenrichtwert: 252 Euro pro Quadratmeter

Durchschnittlicher Kaufpreis Einfamilienhäuser: 437.000 Euro

Ob hier im Zeuthener Winkel gebaut werden kann, ist noch nicht klar. Quelle: Oliver Fischer

Exklusives Zeuthen

Zeuthen ist dank seiner Seenlage und seiner relativ üppigen Grundstücke die teuerste Gemeinde in Dahme-Spreewald. Der S-Bahn-Anschluss dürfte sich auch positiv auswirken. Grundstücke und vor allem Einfamilienhäuser werden dort aktuell aber nur von privat gehandelt. Die Gemeinde will zwar ein großes Baufeld im Zeuthener Winkel für einen Investor freigeben. Da das Verfahren aber noch nicht einmal angelaufen ist, wird es bis zur Vermarktung noch mindestens drei Jahre dauern.

Bodenrichtwert: 372 Euro pro Quadratmeter

Durchschnittlicher Kaufpreis für Einfamilienhäuser: 532.000 Euro

Die Wissenschafts- und Technologie-Stadt Wildau

Wildau ist wegen seiner großen Vielfalt attraktiv: Es gibt die Technische Hochschule, zahlreiche High-Tech-Unternehmen, ein Schwimmbad und das größte Einkaufszentrum Brandenburgs, einen Autobahnanschluss – und mit der Schwartzkopff-Siedlung auch noch ein denkmalgeschütztes Bauensemble im Zentrum.

Schwartzkopff-Siedlung Wildau Quelle: Karen Grunow

Das Unternehmen BPD plant unweit davon Stadtvillen mit 39 Eigentumswohnungen, die allerdings erst 2023 fertig werden sollen. Darüber hinaus werden Häuser und Wohnungen derzeit nur privat verkauft.

Bodenrichtwert: 243 Euro pro Quadratmeter

Durchschnittlicher Kaufpreis für Einfamilienhäuser: 469.000 Euro

Die größte Stadt: Königs Wusterhausen

Ein Großteil der Bau- und Entwicklungstätigkeit im Landkreis Dahme-Spreewald konzentriert sich derzeit neben Schönefeld auf die größte Stadt des Landkreises, Königs Wusterhausen. Dort sind mehrere große Wohn- und Baugebiete in der Entwicklung. Errichtet werden vor allem Mietwohnungen.

So könnte das neue Wohngebiet in Königs Wusterhausen, das Hafenquartier Niederlehme, aussehen. Quelle: Die Mehrwertbauer / Giesler Architekten

Im Gebiet Am Amtsgarten, wo der Investor Antan Recona 177 Wohnungen in Mehrfamilien- und Reihenhäusern baut, sind aber auch Eigentumswohnungen geplant. In der Steinbergsiedlung im Ortsteil Zeesen wurde kürzlich Baurecht für rund 20 weitere Einfamilienhäuser geschaffen, das Gebiet dürfte in absehbarer Zeit vermarktet werden. Und am Zernsdorfer Ufer des Krüpelsees wird der Bauträger Hit im kommenden Jahr Stadtvillen mit rund 170 Eigentumswohnungen errichten. Die Vermarktung dafür beginnt bereits in diesem Sommer. Darüber hinaus bietet die größte Stadt des Landkreises auch den größten Privatmarkt für Bestandsimmobilien.

Bodenrichtwert: 239 Euro pro Quadratmeter

Durchschnittlicher Kaufpreis für Einfamilienhäuser: 430.000 Euro

Flächengemeinde in Tesla-Nachbarschaft: Heidesee

Heidesee ist eine ländliche Flächengemeinde, die aus zahlreichen Dörfern gebildet wurde. Wer dort ein Wohngrundstück oder ein Haus sucht, wird sich aktuell vor allem auf dem Privatmarkt umschauen müssen. Im kommenden Jahr sollen aber mehrere Projekte Baureife haben, von denen einige auch schon vermarktet werden. In Friedersdorf etwa wird das Gebiet „Wohnen am Reitplatz“ mit 70 Wohneinheiten entwickelt. Ein zweites Projekt in Friedersdorf heißt „Wohnen am Skabyer Torfgraben“, dort sollen 30 Doppelhaushälften entstehen. Die Gemeinde selbst plant in Prieros ein Projekt unter dem Namen „Wohnen am Mühlendamm“, dessen Eckdaten allerdings noch nicht klar sind. In Klein Eichholz wird ebenfalls ein kleines Baugebiet für zehn Häuser vorbereitet.

Der Andrang dürfte aber groß sein, die Preise steigen in Heidesee aktuell so rasant wie derzeit nirgends sonst im Landkreis. Das dürfte auch damit zu tun haben, dass die Tesla-Giga-Factory von Heidesee aus mit dem Fahrrad zu erreichen ist. Die Gemeinde hat zudem einen Bahnhof, Wasser, eine Autobahnabfahrt und viel Grün zu bieten.

Bodenrichtwert: 75 Euro pro Quadratmeter

Durchschnittlicher Kaufpreis Einfamilienhäuser: 359.000 Euro

Günstigste Lage im teuren Norden: Mittenwalde

Mittenwalde Stadthausplatz Quelle: Andrea Müller

Mittenwalde gilt derzeit als die günstigste Immobilienlage im Speckgürtel des LDS, was vor allem daran liegt, dass einige der Mittenwalder Ortsteile zwar hübsch, aber infrastrukturell schlecht erschlossen sind, wenngleich Mittenwalde selbst einen Autobahnanschluss hat. Wer dort kaufen will, muss sich aber ebenfalls auf dem Privatmarkt umsehen. Als Baugebiet gibt es derzeit nur den Wohnpark Ragow, wo in den nächsten Jahren noch rund 30 Wohneinheiten in Reihenhäusern gebaut werden sollen. Die ersten sieben Häuser sollen noch in diesem Jahr in die Vermarktung gehen. Entwicklerin ist die Z&P Grundstücksgesellschaft.

Bodenrichtwert: 120 Euro pro Quadratmeter

Durchschnittlicher Kaufpreis Einfamilienhäuser: 234.000 Euro

Beliebt und rasant wachsend: Bestensee

Aufgrund ihrer wasserreichen Lage, ihrer guten Anbindung und der zahlreichen Entwicklungsmöglichkeiten gehört die Gemeinde Bestensee zu den beliebtesten Baugebieten. Allein drei Bauträger sind dort aktiv, die teilweise mehrere Projekte mit Reihenhäusern, Einfamilienhäusern und Eigentumswohnungen realisieren. Der Bauträger Bonava entwickelt drei Gebiete: Im „Seepark Pätz“ sind die Häuser schon alle weg. Im daran angrenzenden „Landhaus Seepark Pätz“ werden aber noch 51 Wohnungen sowie 63 Doppel- und Einfamilienhäuser entstehen, Interessenten können sich schon vormerken lassen. Perspektivisch will der Bauträger auch noch das Gebiet „Seeterrassen“ mit acht Einfamilienhäusern, zwölf Doppelhaushälften und 48 Eigentumswohnungen entwickeln.

Bonava baut in Pätz weiter Quelle: Andrea Müller

Der zweite Bauträger in Bestensee ist das Unternehmen Brale, das im Gebiet Wustrocken noch etwas mehr als 20 Einfamilienhäuser in die Vermarktung bringt. Ein dritter Bauträger, die Leipziger Quarterback Immobilien AG, plant den Bau weiterer Wohnungen am Pätzer See.

Bodenrichtwert: 240 Euro pro Quadratmeter

Durchschnittlicher Kaufpreis für Einfamilienhäuser: 417.000 Euro

Große Grundstücke, Wassernähe: das Amt Schenkenländchen

In den Gemeinden des Amtes Schenkenländchen konzentriert sich der gesamte Immobilienmarkt derzeit auf den Privatsektor. Da die Grundstücke in dem ländlichen Gebiet gut 30 Kilometer südlich der Berliner Stadtgrenze groß und teilweise auch exklusiv gelegen sind, gehören Einfamilienhäuser im Amt Schenkenländchen im Schnitt zu den teuersten der Region. Perspektivisch sollen dort in den nächsten zwei bis drei Jahren noch große Baugebiete in die Vermarktung kommen. Eines ist das Gelände der ehemaligen „Landesirrenanstalt“ in Teupitz, wo auf einem denkmalgeschützten Areal Wohnungen entstehen sollen. Das zweite Gebiet ist der Strug in Halbe, wo aber auch erst in zwei bis drei Jahren mit einem Baubeginn gerechnet wird.

Bodenrichtwert: 77 Euro pro Quadratmeter

Durchschnittlicher Kaufpreis für Einfamilienhäuser: 550.000 Euro.

Von Oliver Fischer