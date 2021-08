Schönefeld

Im Impfzentrum in Schönefeld kann man sich auch in der kommenden Woche ohne Termin gegen das Coronavirus impfen lassen. Das hat der Landkreis Dahme-Spreewald am Freitag mitgeteilt. Die Auswertung der ersten offenen Impftage am Mittwoch und Donnerstag sieht allerdings durchwachsen aus. „Die Zweitimpfungen laufen gut und die Online-Buchungen für die Impfterminvergabe ebenfalls. Ich bin allerdings enttäuscht von der geringen Nachfrage für Erstimpfungen“, sagte Stefan Wichary, Gesundheitsdezernent des Landkreises. „So wird das nichts, denn die vierte Welle im Herbst droht.“

Spontan-Impftage brachten bisher keinen Efffekt

Das Impfzentrum Flughafen Schönefeld hat eine Kapazität von bis zu 800 Impfdosen pro Öffnungstag. Diese Kapazität wurde an keinem Tag in dieser Woche erreicht. Und auch die beiden terminfreien Impftage am Mittwoch, 4. August, und Donnerstag, 5. August, hätten keinen deutlichen Zuwachs ausgelöst, so Wichary nach der Auswertung der Daten.

„Durch die von der Ständigen Impfkommission (Stiko) für den Impfstoff von Moderna empfohlene Verringerung des Abstandes zwischen Erst- und Zweitimpfung von sechs auf vier Wochen können wir nun noch bis Ende August Erstimpfungen anbieten. Von 11.000 zusätzlichen Erstimpfungen können aktuell noch 8.633 gebucht werden“, informiert Stefan Wichary.

Impfen ohne Termin vom 9. bis 13. August in Schönefeld

Impfwillige können in der nächsten Woche, vom 9. bis 13. August 2021, das Impfzentrum Schönefeld aufsuchen. Die Impfungen werden parallel zu den bereits vereinbarten Terminen im Impfzentrum durchgeführt. Je nach Andrang ist mit Wartezeiten zu rechnen. „Wir bitten um Verständnis, dass Personen mit gebuchten Terminen bevorzugt berücksichtigt werden“, heißt es in der Pressemitteilung des Landratsamtes.

Die Corona-Inzidenzen im Landkreis Dahme-Spreewald steigen derzeit wieder an. Von Donnerstag auf Freitag wurden vier neue Infektionen im Labor bestätigt, die Sieben-Tage-Inzidenz lag am Freitag bei 12,3.

Landrat Loge: Positive Corona-Tests von Reiserückkehrern spürbar

Landrat Stephan Loge (SPD) sagte dazu: „Im Landkreis ist der bundesweite Trend der Positivtestungen unter Reiserückkehrenden spürbar. Dieser wirkt sich deutlich auf unsere Zahlen aus. Heute ist letzter Ferientag. Ich bin gespannt, wie wir zusammen in die nächste Woche starten.“ Die Umgangsverordnung setzt die Werte von 20 und 35 fest, um Schutzmaßnahmen zu ergreifen. Deshalb bittet Loge: „Handeln Sie verantwortungsbewusst. Schützen Sie sich und andere.“

Von MAZonline