Warum Frauen in der Kommunalpolitik die Ausnahme sind

Dahme-Spreewald

Die gute Nachricht ist: Reine Männerparlamente gibt es zumindest im Norden des Landkreises Dahme-Spreewald keine mehr. Dennoch sind Frauen in der Kommunalpolitik weiterhin die Ausnahme. Vor allem in ländlichen Regionen dominieren nach wie vor zumeist die Männer. Das geht aus einer nicht-repräsentativen Auswertung der MAZ zum Frauenanteil in 15 Kommunalvertretungen hervor.

Politisch mischen in den S-Bahn-Gemeinden die meisten Frauen mit. Den höchsten Frauenanteil mit 40 Prozent hat die Stadt Wildau: Dort sind acht von 20 Stadtverordneten weiblich. Es folgen Schulzendorf mit einer Frauenquote von 36,8 Prozent, Eichwalde mit 35,3 Prozent und Zeuthen mit 34,8 Prozent.

Heidesee ist Schlusslicht

In Groß Köris und Königs Wusterhausen sind jeweils ein Drittel der Abgeordneten weiblich. Im Kreistag liegt der Frauenanteil ebenfalls bei rund 33 Prozent. In Schönefeld, mit mehr als 16.000 Einwohnern die größte Gemeinde im Landkreis, liegt der Frauenanteil bei 27,5 Prozent: Dort sind bloß acht von 29 Gemeindevertretern Frauen. In Mittenwalde, wo mit Maja Buße ( CDU) immerhin eine Frau das Bürgermeisteramt innehat, sind die Frauen mit fünf zu 19 (26,3 Prozent) ebenfalls in der Minderheit.

Mehr zum Thema: Gleichstellungsbeauftragte über Frauen in der Politik: „Fünfzig-fünfzig ist das Ziel“

Schlusslicht ist Heidesee mit einem Frauenanteil von 15,8 Prozent. Vicky Klode-Hammitsch (parteilos) und Kristin Drukiewicz ( CDU) sind zwei von drei Frauen, die seit der Kommunalwahl im vorigen Jahr in der 19-köpfigen Gemeindevertretung sitzen. Die MAZ wollte von ihnen wissen, wie es so ist, als Frau unter so vielen Männern.

Auf Empfehlung zum Mandat

„Wir wurden wohlwollend aufgenommen. Ich fühle mich ernst genommen“, sagt Kristin Drukiewicz. Sie ist 24 Jahre alt, als sie in die CDU eintritt. „Ich wollte nicht bloß zu Hause sitzen und meckern, sondern etwas tun“, so Drukiewicz. Ein paar Jahre engagiert sie sich bei der CDU in Wildau, wo sie damals lebt. 2002 ziehen sie und ihr Mann zurück in den Heideseer Ortsteil Gräbendorf und bekommen Kinder. Die Politik rückt in den Hintergrund.

Kristin Drukiewicz (CDU) aus Gräbendorf: Seit der Kommunalwahl 2019 ist die 44-Jährige eine von gerade einmal drei Frauen in der Gemeindevertretung Heidesee. Quelle: Josefine Sack

Erst seit die Kinder etwas älter sind, nimmt sich die 44-Jährige die Zeit, um sich im Ort zu engagieren. Seit 2018 leitet sie den CDU-Ortsverband in Heidesee. Auf Bitten ihrer Parteikollegen lässt sie sich 2019 zur Kommunalwahl aufstellen.

„Ich war überrascht, wie viele Stimmen ich holen konnte“

Ähnlich ist es bei Vicky Klode-Hammitsch: Ohne die Fürsprache des früheren Bürgermeisterkandidaten Falko Brandt (Linke) säße sie heute wohl kaum für die Linkspartei in der Gemeindevertretung. Die beiden kennen sich. Als Mutter von drei Kindern kämpft die 44-Jährige unter anderem für bessere Busverbindungen im Ort. Sie ist die einzige Frau, die die Linke zur Kommunalwahl ins Rennen schickt. „Ich war überrascht, wie viele Stimmen ich holen konnte“, sagt sie rückblickend.

Vicky Klode-Hammitsch (parteilos), sitzt seit der Kommunalwahl 2019 für die Linken als Gemeindevertreterin in Heidesee. Sie ist eine von drei Frauen in der Kommunalvertretung. Quelle: Josefine Sack

28 Männer, aber bloß acht Frauen treten im vergangenen Frühjahr in Heidesee an. Interessieren sich Frauen weniger für Kommunalpolitik als Männer? Oder gibt es einen anderen Grund für den geringen Frauenanteil?

Keine Zeit für Politik

Für Frauen lassen sich Familie, Beruf und Mandat schlecht vereinbaren, sagen Drukiewicz und Klode-Hammitsch. Wer gewählt werden will, muss gerade in kleineren Orten sichtbar sein. Sich auf Dorffesten blicken lassen, bei der Feuerwehr, an Stammtischen. „Wir haben viele taffe Frauen, die im Ort aktiv sind“, sagt Klode-Hammitsch. Sich neben Job, Familie und Co. auch noch politisch einzubringen, sei zeitlich eine Herausforderung.

Die Vermutung liegt nahe, dass die Männer gezielt ihr politisches Profil schärfen können, während die Frauen oft mit der Familie beschäftigt sind. Dabei könnten sie in der Männerwirtschaft Politik viel beitragen.

Was Frauen beitragen können

„Männer gucken bei Entscheidungen eher ausschließlich auf Zahlen und Fakten“, weiß Klode-Hammitsch aus Sitzungen zu berichten. Wenn es etwa darum geht, Schul- oder Kitastandorte zu erhalten, könne nicht das Geld allein K.o.-Kriterium sein, meint sie. „Wir müssen uns manchen Luxus erlauben“, pflichtet Drukiewicz ihrer Kollegin bei. Männern fehle zudem oft der Weitblick: „Wir haben bei vielen Themen eine andere Herangehensweise, auf die unsere männlichen Kollegen gar nicht gekommen wären“, so die CDU-Politikerin.

Lesen Sie auch:

Von Josefine Sack