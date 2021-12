Schenkenländchen

Januar: Die Schweriner Gemeindevertreterin Anja Balke (Bürgerinitiative Schwerin) tritt zurück; Sigrid Schmidt-Tychsen übernimmt.

Februar: Anita Urspruch und Bernd-Axel Lindenlaub (beide Bürgernettzwerk) geben ihre Mandate als Stadtverordnete in Teupitz an Thomas Kraus und Gaby Schiller ab. +++ In Halbe wird der neue Kulturverein „Halbe.Welt“ gegründet, der 2021 mit zahlreichen Aktionen rund um die historischen Bahnhöfe des Dorfes auf sich aufmerksam macht.

März: Die Gemeinde Schwerin hat einen neuen Bürgermeister: Michael Manthey übernimmt das Amt und folgt damit auf Heinz Gode, der seit 1993 als Bürgermeister wirkte und seit 2008 überdies an der Spitze des Amtsausschusses. Eine Aufgabe, die er mit ebenso viel Engagement erledigte wie die als Ortschef.

April: Streik am Asklepios-Fachklinikum in Teupitz: Die nichtärztlichen Beschäftigten fordern bessere Arbeitsbedingungen und angepasste Löhne. Im Dezember dann, nach sieben Streikrunden mit insgesamt 29 Streiktagen bei Asklepios im Land Brandenburg, kommt es zur Einigung. Ab April 2022 erhöhen sich die Löhne und Gehälter in zwei Schritten um bis zu 7,5 Prozent, außerdem erhalten sie eine Corona-Prämie in Höhe von 1200.

Mai: Die Sanierungsarbeiten an der Brücke in Hermsdorf Mühle laufen endlich, damit wird eine wichtige Radwegeverbindung realisiert. Gerungen wurde um das Projekt jahrelang. Ende 2018 hatte die Gemeinde dann im dritten Anlauf endlich die Zusage bekommen, dass die Sanierung der Brücke aus Mitteln des EU-Förderprogramms Leader realisiert werden kann. Insgesamt ist die Sanierung mit rund 650 000 Euro angesetzt, der größte Teil, eine halbe Million, wird über die EU-Gelder finanziert, rund 50 000 Euro stammen aus dem Strukturfonds des Landkreises Dahme-Spreewald. Die restliche Summe übernimmt die Gemeinde, für einen so kleinen Ort wie Münchehofe ein immenser Posten im Haushaltsjahr – mehr als zehn Prozent vom Gesamthaushalt. +++ Anika Naumburger verlässt die Stadtverordnetenversammlung Märkisch Buchholz; es gibt keine Ersatzperson, ihr Posten bleibt deshalb unbesetzt. +++ Der Löptener Friedrich Schönfeld ist nun Ehrenbürger von Groß Köris, der ehemalige Schweriner Bürgermeister Heinz Gode wird Ehrenbürger des Amtes.

Die von drastischen Abwassergebührenerhöhungen betroffenen Einwohner im Wohngebiet am Ortberg in Teurow haben viele Fragen. Doch erst bei der Halber Gemeindevertretersitzung im Juni erhalten sie konkrete Antworten: In Teurow soll ein neues Klärwerk gebaut werden und die Gebühren fallen nun doch geringer aus. Quelle: Karen Grunow

Juni: Seit 2018 wurde die Managementplanung der Flora-Fauna-Habitat (FFH)-Gebiete im Naturpark Dahme-Heideseen bei Groß Köris umgesetzt und nun abgeschlossen. Fachleute hatten die vorkommenden Biotope und die dort lebenden geschützten Tiere und Pflanzen erfasst; darauf aufbauend wurden Erhaltungs- und Entwicklungsmaßnahmen definiert.

Die Zugbrücke in Groß Köris ist 1958 errichtet worden. Ab dem Spätsommer soll nun endlich die seit Jahren geplante Sanierung starten. Die Gesamtkosten des Projektes steigen allerdings auf 1,3 Millionen Euro. Es geht um die stählerne Brücke und ihre Zugtechnik, die Betonwiderlager im Wasser und die baufälligen Uferbereiche. Quelle: Karen Grunow

Juli: Die Landesstraßen L 74 und L 742 werden endlich saniert, die Ortsdurchfahrt Teupitz ist deshalb gesperrt. Die Maßnahme ist es wert, ist jedoch der Tenor vieler, denn die Anwohner sind glücklich, dass nach jahrelangem Kampf endlich was passiert. Die L 74 und die L 742, die unter anderem Teupitz, Groß Köris und Schwerin miteinander verbinden, gehören zu den löchrigsten und unansehnlichsten Landstraßen im gesamten Kreis.

August: Das von den ehrenamtlichen Rettungsschwimmern „Briesener Bleienten“ betriebene Freibad in Briesen ist ein Magnet: Bis Anfang August badeten hier immerhin schon 2400 Kinder und 500 Erwachsene. Regelmäßig kamen die Halber Hortkinder, die Schwimmgruppe und Schwimmunterricht fand statt.

September: Die Bundestagskandidaten des Wahlkreises 62 stellen sich vor der U-18-Wahl in der Grund- und Oberschule Schenkenland den Fragen der Schülerinnen und Schüler.

Oktober: Bis in den Oktober öffnet das Freilichtmuseum Germanische Siedlung in Klein Köris wieder regelmäßig für Interessierte.

November: Der seit April jeden Freitag in Teupitz stattfindende Wochenmarkt ist sehr beliebt.

Grund- und Oberschule Schenkenland in Groß Köris. Quelle: Gerlinde Irmscher

Dezember: Die gymnasiale Oberstufe in der Grund- und Oberschule Schenkenland in Groß Köris kann kommen – der Entwurf für den Schulentwicklungsplan des Landkreises Dahme-Spreewald für 2022 bis 2026 sieht die Einrichtung vor. Jahrelang kämpften die Gemeinden des Amtes gemeinsam dafür; denn die Nachfrage ist einfach groß, die Schülerzahlen haben sich positiv entwickelt, die Kommune Groß Köris hat einen Erweiterungsbau realisiert. +++ Impfen unter Palmen: Im Tropical Islands in Brand wird eine Impfaktion organisiert.

Von Karen Grunow