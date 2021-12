Dahme-Spreewald

Das Jahr 2021 war ein herausforderndes Jahr und stand auch in Dahme-Spreewald vor allem unter dem Zeichen von Corona. Das galt für die Kreisverwaltung, die den Umgang mit den Infektionen und die Impfungen organisieren musste. Aber auch für das allgemeine gesellschaftliche und politische Leben. Ein paar Höhepunkte abseits der Pandemie gab es aber auch. Hier ein kleiner Rückblick.

Januar: Der Landkreis startet mit einem völlig unterbesetzten Gesundheitsamt ins Corona-Jahr. Mehrere Amtsärzte hatten zum Jahresausklang den Dienst quittiert. Als erster Ersatz wird im Januar der kubanische Arzt Denis Hedeler eingestellt, der zuvor nach einem Zerwürfnis mit einem AfD-Stadtrat im Bezirksamt Treptow-Köpenick gekündigt wurde. Wirklich stabil ist die Personaldecke aber erst, als im Oktober die neue Leiterin Dagmar Sissolak ihren Dienst antritt.

Erhob Rassismusvorwürfe gegen Ex-Chef und wechselte dann ins Gesundheitsamt von Dahme-Spreewald: Denis Hedeler. Quelle: Wolfgang Borrs/LDS

Februar:Der Kreistag wählt Stefan Wichary zum neuen Gesundheitsdezernenten. Wichary wird Nachfolger von Carsten Saß, der nach 16 Jahren nicht mehr kandidierte. Zuvor hatte sich auch Thomas Drescher um das Amt beworben. Der Kreistag hatte ihn aber durchfallen lassen.

Dezernent für Soziales, Gesundheit und Kultur im Landkreis Dahme-Spreewald, Stefan Wichary. Quelle: Marc Bernot/Dahme-Spreewald

Der erste Fall von Afrikanischer Schweinepest tritt im Landkreis auf. In den folgenden Monaten werden 82 Kadaver gefunden, bei denen die Seuche nachgewiesen wurde. Die Fälle liegen aber alle innerhalb einer eingezäunten Kernzone, weshalb der Landkreis den Ausbruch unter Kontrolle behält.

Das Zentrum für Zukunftstechnologien in Wildau wird eröffnet. Dort hat auch die neue RKI-Außenstelle ihren Sitz, die künftig mit künstlicher Intelligenz Gesundheitsdaten auswerten soll. Um die Ansiedlung gibt es allerdings einen riesigen Streit. Der Standort soll aus Mitteln der Lausitzförderung bezahlt werden, in der Lausitz ist man von der Idee wenig angetan.

RKI-Präsident Lothar Wieler bei der Eröffnung des Zentrums für Zukunftstechnologie i n Wildau. Quelle: Oliver Fischer

Im April legt das Land eine Studie zur Entwicklung des Tesla-Umfeldes vor, die für LDS einen nur gering steigenden Wohnungsbedarf sieht. In Heidesee und Königs Wusterhausen regen sich Zweifel.

Mai: Der Grundstücksmarktbericht für 2020 liegt vor. Im LDS wurde eine Milliarde Euro für Immobilien ausgegeben. Ein Rekord.

Im gleichen Monat geht Fraunhofer Pyco an seinem Standort in Wildau in Betrieb. Der Bau des neuen Forschungsstandortes hat 20 Millionen Euro verschlungen.

Der Leiter des Fraunhofer-Standortes Wildau, Holger Seidlitz, in dem neuen Gebäude. Quelle: Till Budde

Michael Heide aus Zeuthen gelingt bei der Fernsehsendung „Höhle der Löwen“ der Durchbruch mit seiner Tapezierbürste Smart Q. Die Bürste, an der er zuvor viele Jahre getüftelt hat, wird sofort zum bundesweiten Verkaufsschlager.

Michael Heide aus Zeuthen mit seiner ergonomischen Tapezierbürste. Quelle: Vox/RTL

Juni: Die Dachmarke „Dahme Innovation“ wird im Juni geboren. Damit soll künftig für den Technologiestandort Dahme-Spreewald geworben werden. Mitglieder sind vorerst die Kommunen Zeuthen, Wildau und Königs Wusterhausen sowie zahlreiche Unternehmen und Forschungseinrichtungen.

September: Bei der Bundestagswahl gerät Kater Bobby durch einen Irrtum auf den Wahlzettel. Er schafft den Einzug aber nicht. Stattdessen wird Sylvia Lehmann (SPD) direkt gewählt.

Der unabhängige Bundestagskandidat Michael Gabler bugsiert durch ein Missverständnis seinen Kater Bobby auf den Wahlzettel. Bei der Abstimmung haben aber weder Gabler noch Bobby eine Chance. Sylvia Lehmann (SPD) wird direkt gewählte Bundestagsabgeordnete. Quelle: Hartmut F. Reck

Die AfD gerät in die Schlagzeilen, weil Kreistags-Fraktionschef Rainer Schamberger unter dem Namen Olexander Sbutewitsch Führungen in der Stasi-Gedenkstätte Hohenschönhausen angeboten hat. Die Kreistagsfraktion wirft ihn raus, muss ihn im Dezember nach einem Gerichtsurteil aber wieder aufnehmen.

Mit dem Wildauer Jens Warnken wird erstmals ein Unternehmer aus dem nördlichen Dahme-Spreewald Präsident der IHK Cottbus. Hauptgeschäftsführer Marcus Tolle tritt zeitglich zurück.

Airkom-Geschäftsführer Jens Warnken ist neuer Präsident der IHK Cottbus. In einer Kampfabstimmung setzte er sich gegen den Cottbuser Olaf Schöpe durch. Quelle: IHK Cottbus

November: Die vierte Corona-Welle treibt die Zahlen im LDS in nie gekannte Höhen. Die Inzidenz steigt zeitweilig über 1000. Das Gesundheitsamt meldet völlige Überlastung, die Krankenhäuser schlagen wegen knapper Intensivkapazitäten Alarm.

Dezember: Das Dialogforum des BER ist wieder auf der Suche nach einem Vorsitzenden. Alfred Reichwein scheidet nach zwei Jahren aus dem Amt.

Von Oliver Fischer