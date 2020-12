Das Tropical Island war der Ort, in dem für Dahme-Spreewald das Drama begann. Ende Februar wurde bekannt, dass sich ein infizierter Gast aus Nordrhein-Westfalen im Tropendom aufgehalten hatte. Das Gesundheitsamt testete mehr als 100 Beschäftigte. Ergebnis: Niemand hatte sich angesteckt. Es half aber nichts. Am 15. März schloss das Tropical Islands als eine der ersten Freizeiteinrichtungen seine Türen. Für drei Monate wurde das Wasser aus den Becken gelassen, rund 500 Beschäftigte gingen in Kurzarbeit. Nach einem Sommer mit halbierten Gästezahlen musste der Tropenpark am 2. November erneut schließen. Quelle: Tropical Islands