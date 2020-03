Jobagentur will Hunderte Jobs am Flughafen BER vermitteln

Schönefeld

Der Countdown bis zur Inbetriebnahme des neuen Hauptstadtflughafens läuft. Und damit verrinnt auch die Zeit, um bis zur Eröffnung am 31. Oktober dieses Jahres das Personal für die unterschiedlichen Bereiche des Flughafenbetriebs zu finden.

Allein für die Firmen, die direkt am Flughafen vertreten sein werden – von der Flughafengesellschaft selbst bis hin zu Bodendienstleistern, Gastronomie und Einzelhandel – werde ein Personalbedarf bis in den vierstelligen Bereich erwartet, sagt Boris Müller, Bereichsleiter der Arbeitsagentur in Königs Wusterhausen.

Mehr zum Thema: Mehrheit der Brandenburger glaubt nicht an BER-Eröffnung in diesem Herbst

Arbeitsvermittler seit 2012 im Einsatz

Für die Unternehmen am Flughafen und potenzielle Bewerber bietet die Arbeitsagentur einen eigenen Service vor Ort am BER. Im ersten Stock des Berlin-Brandenburg Airport Center befinden sich in direkter Nachbarschaft zum Terminal die Räume der Flughafenagentur.

Bereits seit 2012 sind Arbeitsvermittler und Ansprechpartner für Arbeitgeber an diesem Standort im Einsatz. „Die Flughafenagentur an sich gibt es aber schon seit 2003, zu Anfang befand sie sich in Schönefeld“, sagt Jens Blumenthal, der in der Filiale als Vermittler beschäftigt ist. Er erklärt: „Wir sind die Brückenbauer zwischen Arbeitgebern und Arbeitnehmern.“

Die Räume der Flughafenagentur befinden sich in direkter Nachbarschaft zum BER-Terminal im Berlin-Brandenburg Airport Center. Quelle: Nadine Pensold

BER für Fachkräfte attraktiv machen

Nun wird die Flughafenagentur personell aufgestockt, um für die Aufgaben der kommenden Monate gewappnet zu sein. Um den Bedarf der Firmen zu erfassen und Interessierte für eine Arbeit am BER zu gewinnen, nutzen die Mitarbeiter der Agentur ganz unterschiedliche Möglichkeiten.

Auch interessant: Das sind die zehn größten BER-Pannen

Neben der Beratung von Firmen, gibt es unter anderem Infoveranstaltungen oder Formate, bei denen Unternehmen sich potenziellen Bewerbern vorstellen können. „Wir wollen eine Plattform bieten“, sagt Jens Blumenthal. Dabei berate man auch Unternehmen dazu, wie es gelingen kann, sich für Fachkräfte interessant zu machen. „Auch die Firmen haben Verantwortung. Sie müssen attraktive Stellen schaffen und schauen, was gefragt ist“, so Blumenthal. Auch Beratungen zur Förderung und Qualifizierung von Angestellten gehören zum Angebot.

Direkter Kontakt zum Bewerber

Für die Vermittlung passender Bewerber arbeitet die Flughafenagentur mit Kollegen anderer Agenturen zusammen. „Wir sind in ganz Berlin-Brandenburg vernetzt“, betont Boris Müller. Die Flughafenagentur ist dabei Ansprechpartner für Unternehmen, die sich direkt auf dem Flughafengelände befinden und deren Bewerber.

Für Firmen im Flughafenumfeld sind je nach Standort die Agenturen in Königs Wusterhausen, Zossen oder Berlin zuständig. Während letztere über die bundesweit einheitlichen Kontaktwege erreichbar sind, verfügt die Flughafenagentur über eine exklusive Rufnummer und E-Mail-Adresse. So können Bewerber nach telefonischem oder schriftlichem Erstkontakt auch persönlich in der Flughafenagentur zur Beratung vorbeikommen.

Jobmesse am 20. Juni

Neben dem Tagesgeschäft wird es in den kommenden Monaten noch eigene Veranstaltungen geben, um den Fokus auf die Jobchancen am BER zu lenken. Dazu gehört ein Business-Talk am Flughafen Tegel am 31. März.

Dort werden Unternehmen dazu beraten, möglichst große Teile ihres Personals trotz des Umzugs an den neuen Einsatzstandort halten zu können. Am 20. Juni lädt die Bundesagentur für Arbeit in Kooperation mit der Flughafengesellschaft zudem zu einer großen Jobmesse direkt am BER ein.

Wie viele Jobs entstehen am BER ?

Bis dahin werden auch genauere Bedarfszahlen bekannt sein. Offiziell sind derzeit nur rund 60 Stellen gemeldet. Allein in der Gastronomie gehe man aber schon jetzt von rund 100 Arbeitsplätzen aus. Bekannt ist auch schon jetzt, dass im Bodenverkehrsdienst zwischen 200 bis 300 Stellen zu besetzen sein werden. „Wir gehen davon aus, dass bis April die Bedarfe klarer sind“, so Boris Müller. Verlässliche Zahlen soll dabei auch eine Fachkräftestudie, die derzeit gemeinsam von Arbeitsagentur, der Wirtschaftsförderung des Landes sowie der IHK erstellt wird, bringen. Veröffentlicht werden soll sie in wenigen Wochen.

Erreichbar ist die Flughafenagentur am BER telefonisch unter 030/634147220 (Montag bis Mittwoch von 8 bis 16 Uhr, donnerstags 8 bis 18 Uhr, freitags 8 bis 12.30 Uhr sowie per Mail unter Flughafen-Schoenefeld@arbeitsagentur.de.

Lesen Sie auch:

Von Nadine Pensold