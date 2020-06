Dahme-Spreewald: Corona-Krise bedroht Kieze

Gräbendorf

Die Kinder- und Jugenderholungszentren ( Kiez) Frauensee und Hölzerner See in Gräbendorf blicken einer ungewissen Zukunft entgegen. Klassenfahrten, Kitafahrten und Vereinsreisen finden wegen der Corona-Krise nicht statt, sogar das alljährliche Ferienlager im Kiez Hölzerner See musste abgesagt werden – zum ersten Mal seit 71 Jahren. Wie für viele Tourismusbetriebe wird die Pandemie für die Kieze zu einer existenziellen Bedrohung.

Vor der Coronakrise sah es für die Kieze eigentlich ganz gut aus. Im Kiez Hölzerner See erwartete man knapp 60.000 Übernachtungen für das Jahr 2020. Im Kiez Frauensee waren bereits Buchungen für 43.000 Gäste für den Sommer eingegangen. Zwischen 500 und 600 Kinder sollten hier täglich Urlaub machen. „Über das gesamte Jahr haben wir mit 58.000 Übernachtungen gerechnet“, sagt die Leiterin des Kiez Frauensee, Nora Runneck, „jetzt gehen wir davon aus, dass nur zehn, vielleicht 15 Prozent tatsächlich kommen werden.“

Anzeige

Größter Umsatz mit Klassenfahrten

Seit 25. Mai dürfen die Kieze nach der Corona-Zwangspause wieder Gäste empfangen, allerdings nur unter den bekannten Hygieneauflagen. „Wir haben jetzt vor allem Familien, die über die Wochenenden zu uns kommen“, sagt Runneck. „Natürlich freuen wir uns, dass wir wieder Gäste begrüßen dürfen, aber damit können wir unsere Einbußen nicht ausgleichen.“

Weitere MAZ+ Artikel

Das tägliche MAZ Corona-Update als Newsletter Alle News zum Coronavirus in Brandenburg täglich gegen 17 Uhr im E-Mail-Postfach

Die Wochenendgäste sind nur ein kleiner Tropfen auf einen sehr heißen Stein: Den Großteil ihrer Umsätze machen die Kieze mit Klassenfahrten, doch die sind bis auf unbestimmte Zeit abgesagt. Man merke, sagt Runneck, wie verunsichert die Leute sind, wenn es ums Reisen geht. „Viele warten ab, was passiert und stornieren dann relativ kurzfristig.“

Verträge auflösen, Gelder zurück überweisen

Die vergangenen Wochen haben die rund 70 Mitarbeiter der Kieze Frauensee und Hölzerner See vor große Herausforderungen gestellt. 60 Angestellte waren in Kurzarbeit, die übrigen mussten ihre Arbeitsstunden reduzieren, wiederum andere haben ihre Stelle ganz aufgegeben. „Geringfügig Beschäftigte fallen nicht unter Kurzarbeit, von denen haben uns einige verlassen“, sagt Nora Runneck. „wir hoffen jedoch, dass wir sie zurückholen können, wenn es die wirtschaftliche Lage zulässt.“

Corona-Projekt Vogelscheuche: Die Freiwilligen Dominic Schulz, 19, und Pauline Sohr, 18, mit Hermann, der künftig die Kirschen im Kiez Hölzerner See bewacht. Quelle: Chrsitine Schilling/Kiez Hölzerner See.

Die Zwangspause während des Lockdowns war jedoch für die verbliebenen Kiez-Mitarbeiter alles andere als Corona-Ferien. „Wir haben geackert wie verrückt“, sagt die Leiterin des Kiez Hölzerner See, Christine Schilling. Sie und ihr Team renovierten Bungalows, arbeiteten daran, die Hygiene- und Sicherheitsauflagen umzusetzen und bereiteten sich auf die Wiedereröffnung vor. Nicht zuletzt muss die Flut der Absagen und Stornierungen abgearbeitet werden: „Manche Mitarbeiter sind seit März nur damit beschäftigt, Verträge aufzulösen und bereits gezahlte Gelder zurück zu überweisen.“

Keine Rücklagen für den Winter

Wie hoch die Verluste für die Kieze am Ende ausfallen, lässt sich derzeit noch nicht abschätzen. Das ganze Ausmaß wird sich erst in den kommenden Monaten zeigen, klar ist: es wird eng. „In normalen Jahren bilden wir in den Sommermonaten Rücklagen, die uns über den Winter bringen“, erklärt Nora Runneck. Ob sie jedoch bis April 2021 durchhalten, ist fraglich.

Doch die Kieze sind nicht allein. Unterstützung kam unter anderem vom Landkreis Dahme-Spreewald, der den Feriencamps Mitte Mai unkompliziert einen Zuschuss gewährte. Christine Schilling ist dafür sehr dankbar: „Ohne die Hilfe vom Kreis hätten wir den Laden Mitte Mai zumachen können.“ Durch die Soforthilfe des Landes bekam der Verein zusätzlich 60.000 Euro für die laufenden Betriebskosten.

Kieze freuen sich über Spenden

Bislang haben gemeinnützige Vereine in Brandenburg während der Corona-Krise rund 737.000 Euro Corona-Soforthilfe erhalten. Insgesamt zehn Millionen Euro stellt das Bildungsministerium dafür zur Verfügung. Für die Soforthilfe für Unternehmen wurden 550 Millionen Euro ausgegeben. Auch das in der vergangenen Woche beschlossene Corona-Konjunkturpaket der Bundesregierung sieht Unterstützung für gemeinnützige Vereine vor. Allerdings werden die Zuschüsse mit den bereits gezahlten Hilfsgeldern verrechnet.

Viel Solidarität haben die Kieze in den letzten Wochen außerdem von Gästen, ehemaligen Mitarbeitern und Freunden der beiden Häuser erlebt: Eine Spendenaktion auf der Plattform betterplace.org brachte bisher 4650 Euro ein. Nora Runneck ist begeistert: „Wir sind für jede Spende dankbar. Es gibt uns viel Optimismus zurück, wenn man sieht, wie viele Menschen hinter uns stehen.“

Die Kieze Frauensee und Hölzerner See freuen sich in der Coronakrise über Spenden über die Spendenplattform www.betterplace.org. Weitere Informationen zu Spendenmöglichkeiten gibt es auf den Websites www.frauensee.de und www.hoelzerner-see.de.

Lesen Sie auch

Von Feliks Todtmann