Bindow

Gutes Timing ist wichtig für einen Schlagzeuger wie Friedemann Mäthger. Als Stockschwinger der Band „Eric Fish & Friends“ kennen ihn viele Fans. Aber nur wenige wissen, dass er den wiedereröffneten Jugendclub in Bindow leitet. Nach zweijähriger Corona-Zwangspause genau zum richtigen Zeitpunkt.

„Die jungen Gäste müssen mich erst mal kennenlernen“, so der 41-jährige Vollblutmusiker. Vor der Pandemie betreute Anne Klossek die Club-Besucher. „Anne hat ihr zweites Kind bekommen und wollte sich beruflich weiterbilden. Deshalb wurde ich angesprochen, ob ich nicht den Jugendclub leiten möchte.“ Mäthger wollte. Vertrauen aufbauen zu den Teenagern in der Anlaufphase ist ihm sehr wichtig. Wer über die Schwelle kommt, darf ihn duzen, Friedemann oder Friedel nennen. „Das biete ich allen an. Aber meistens sagen sie dann ‚Eh, du‘ zu mir“.

Bindower Ortsvorsteher froh über Neustart

Ortsvorsteher Rainer Krüger ist froh über den Neustart im Club. „Wir haben die Schließzeit genutzt, um ein ungenutztes WC in einen kleinen Proberaum umzubauen.“ Finanzielle Unterstützung für wichtige Leistungen kam von der Gemeinde Heidesee. Unentgeltlich halfen die ortsansässigen Handwerker Oliver Krüger, Mike Reinhardt, Christian Oslislok und Rainer Krüger mit dem Know-how aus seinem Ingenieurbüro.

Friedemann Mäthger dämmte die Wände des Proberaums mit schwarzem Moltonstoff. „Wir wollen hier ja Mugge machen, ohne die Nachbarn zu nerven“, wirbt er für ein Musikprojekt. Dafür müssten sich drei, vier junge Leute finden, die bereits Gitarre, Schlagzeug, Bass, Keyboard oder andere Instrumente spielen. Gemeinsam könnte man Hits wie „Highway to Hell“ von der australischen Band AC/DC nachspielen. „Das ist genau der richtige Song für einen Schlagzeuganfänger“, weiß er aus eigener Erfahrung.

Als 14-Jähriger nervte er seine Eltern, weil er das ungeliebte Cello in die Ecke stellen und lieber Schlagzeug spielen wollte. Mäthger fing an, Songs der britischen Heavy-Metal-Band Iron Maiden zu begleiten. „Zuerst habe ich in meinem Zimmer Telefonbücher kaputt getrommelt.“ Später drosch er mit Sticks auf Kochtöpfe aus dem Küchenschrank ein. Endlich ging sein sehnlichster Wunsch in Erfüllung: Das erste Set stand unterm Weihnachtsbaum!

Bereits nach dem Zivildienst spielte er so gut Schlagzeug, dass er mit Bands aus der Gothic-Szene durch Europa tourte und vor großem Publikum in Moskau, St. Petersburg, Barcelona und im gesamten deutschsprachigen Raum auftrat.

Bei „Eric Fish & Friends“ stieg er 2000 ein. Die Gruppe um den Zernsdorfer Frontmann Eric Hecht hat zwei harte Jahre hinter sich. „Viele geplante Veranstaltungen mussten wegen Corona ausfallen“, so Friedemann Mäthger. Umso mehr freut er sich auf den 1. April. Dann steht ein Auftritt im Berliner Kulturhaus „Peter Edel“ an. Weitere Konzerte folgen. Für diese Gigs probt der Bindower an manchen Tagen vier, fünf Stunden. Weiter gibt er Privatschülern in Berlin Schlagzeug-Unterricht.

Jugendkub Bindow öffnet vorerst montags und dienstags

Vorerst lädt er montags und dienstags jeweils von 15 bis 19 Uhr in den Club ein. „Die Kids können so wie früher kommen, zocken, Billard spielen und quatschen“, sagt Friedemann Mäthger. Von der Gemeinde sei ein neuer Herd für die Küche bestellt worden, um gemeinsam zu kochen. Auf dem Außengelände besteht unter anderem die Möglichkeit, ein kleines Tor zum Kicken aufzustellen.

Konkrete Vorstellungen für den von Gemeinde Heidesee getragenen Freizeittreff hat Ortsvorsteher Rainer Krüger. „Im Außenbereich sollten die marode Holzkegelbahn beseitigt und ein kleiner Bolzplatz angelegt werden.“ Weiter sollte das Gebäude, in dem sich auch die Bibliothek befindet, ansprechender gestaltet werden. Eine Grundreinigung täte not. „Und der Marder muss vom Boden vertrieben werden.“

Kontakt: E-Mail an F.Maethger@gmx.de

Von Frank Pechhold