Königs Wusterhausen

Gemeinsam mit Gleichaltrigen im Meer planschen, in der Natur Sport treiben und die halbe Nacht lang am Lagerfeuer quatschen und Musik machen: Das alles und noch Vieles mehr verspricht die Junge Gemeinde Königs Wusterhausen den Teilnehmern ihrer für Ende Juni geplanten christlichen Jugendfreizeit.

„Die Jugendlichen wollen nach Monaten im Lockdown mit Home-Schooling und Wechselunterricht einfach mal wieder raus und mit ihren Freundinnen und Freunden unterwegs sein“, sagt Wolfgang Thörner, der als Jugendmitarbeiter beim Evangelischen Kirchenkreis Berlin-Neukölln arbeitet und zuständig ist für die Region Königs Wusterhausen. „Es war uns daher gerade in diesem Jahr enorm wichtig, eine Urlaubsfreizeit anzubieten“, sagt der Reisebetreuer.

Die langen Sandstrände Dänemarks versprechen Badespaß. Quelle: Henser Reiseservice

Noch sind freie Plätze zu haben

Los gehen soll es pünktlich zum Start der Sommerferien in Brandenburg am 24. Juni – für neun Tage bis zum 3. Juli in das dänische Örtchen Skovly auf der Insel Lageland. Teilnehmen können alle Jugendlichen unabhängig von ihrer Kirchenzugehörigkeit im Alter von dreizehn bis 17 Jahren.

Kostenpunkt für alle, die sich noch spontan anmelden wollen: 379 Euro all inclusive. Drei freie Plätze hat er aktuell noch zu vergeben, sagt Jugendleiter Thörner. „18 Jugendliche haben sich schon angemeldet und 21 können es noch werden.“ Zusammen mit sechs Betreuern soll es dann in Minibussen in den Hohen Norden gehen.

Wolfgang Thörner ist Jugendmitarbeiter beim Evangelischen Kirchenkreis Berlin-Neukölln und betreut die Region Königs Wusterhausen. Quelle: privat

Dänemark bewusst als Reiseland gewählt

Der Zielort ist gleich aus mehreren Gründen bewusst ausgewählt worden, wie Jugendleiter Thörner verrät. „Dänemark bietet eine gute Infrastruktur für Jugendreisen, ist nicht so weit entfernt und in der gegenwärtigen Pandemiesituation relativ problemlos zu bereisen“, sagt Thörner.

Die dänische Regierung will aufgrund sinkender Corona-Fallzahlen die Landesgrenze ab Ende Juni wieder für touristische Reisen öffnen. Reiselustige müssen dann an der Grenze entweder einen negativen Corona-Test vorlegen oder nachweisen, dass sie geimpft sind oder die Krankheit bereits überstanden haben. Eine Quarantänepflicht soll es dann nicht mehr geben.

Buntes Jugend-Programm

„Ich informiere mich täglich über die Situation vor Ort“, sagt Thörner. „Wenn es bei der derzeitigen Lage bleibt, können wir alle mit einem negativen Schnelltest nach Dänemark fahren.“

In Skovly sind die Jugendlichen in verschiedenen Bungalows separat in Zweibettzimmern mit eigenem Bad untergebracht, um mögliche Ansteckungen zu verhindern. „Wir wollen auf Nummer sicher gehen.“ Als Programm erwarten die Teilnehmer vielerlei Outdoor-Aktivitäten und Ausflüge. Wer will, kann auch an Bastel- und Musikworkshops teilnehmen.

Anmeldung unter: thoerner@ejnberlin.de

Von Jérôme Lombard