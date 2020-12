Königs Wusterhausen

„Wir haben die Ausbildung von Kadaversuchhunden gestoppt“, sagt Beate Dalitz. Die Königs Wusterhausenerin und Heidi Wulze aus Wolzig sind bedient. Eigentlich wollte das ehrenamtliche Trainerinnen-Team auch am vergangenen Wochenende wieder Jagd- und Gebrauchshunde auf die Suche nach von der Afrikanischen Schweinepest (ASP) dahingeraffte Wildschweinkadaver vorbereiten. Aber daraus wurde nichts. Nur der Landesjagdverband (LJVB) darf künftig Kadaversuchhunde ausbilden. Darauf haben sich Verband und die Ministerien für Gesundheit und Landwirtschaft verständigt. Damit sind Hundeführer ohne Jagdschein vorerst außen vor.

Sozialministerium lenkt ein

Bestürzt über diese Festlegung wandte sich Heidi Wulze schriftlich an den LJVB mit der Bitte, die Voraussetzungen für die Ausbildung der Kadaversuchhunde zu überdenken. Das scheint der Fall zu sein. „Die Kadaversuchhundeausbildung für Hundeführer mit Jagdschein und jagdlich geführten Hunden sollte der Regelfall sein“, so Dominik Lenz, Pressesprecher im Sozialministerium. Im Einzelfall seien geeignete Hunde und Hundeführer ohne Jagdschein nicht von Ausbildung und Prüfung ausgeschlossen. Das werde in der Ausbildungs- und Prüfungsordnung als Öffnungsklausel verankert.

Anzeige

Unter dieser Voraussetzung wären Heidi Wulze und Beate Dalitz bereit, die bisher ausgebildeten Hunde weiter zu trainieren. „Aber nur, wenn wir eine schriftliche Zusage aus dem Sozialministerium erhalten“, sagt Beate Dalitz. Sowohl für Heidi Wulze als auch sie sei die Ausbildung von Kadaversuchhunden eine Herausforderung, „die wir gerne annehmen“.

Die Fähigkeiten verbessern sich

Heidi Wulze stammt aus einer jagdlich aktiven Familie. „Meine Hunde sind gehorsam und haben Erfahrungen mit Schwarzwild.“ Seit zehn Wochen arbeite sie täglich mit ihren Hunden und einem ortsansässigen Jäger an der Suche nach verendetem Schwarzwild. „Mit jedem Tag mehr sind meine Hunde besser in der Lage, einen sicheren Abstand zum Wild zu halten und mir zuverlässig den Fundort anzuzeigen, ohne sich selbst in nicht abschätzbare Gefahren zu begeben“, schreibt Wulze dem Landesjagdverband. Ihre Hunde seien fast fertig ausgebildet. Wulze appelliert an den LJVB, auch Hundeführern ohne Jagdschein die Chance zu geben, dem Land Brandenburg mit ihrem Können und ihren Hunden zur Seite zu stehen.

Während der Trainingspause: Ausbilderin, Jägerin und Hundehalterin Beate Dalitz. Quelle: Frank Pechhold

Schnupperstunden für angehende Supernasen fanden seit Oktober statt. Ausgebildet wurde in den drei bislang von ASP betroffenen Landkreisen Dahme-Spreewald, Märkisch-Oderland und Oder-Spree. Teilnehmer kamen auch aus Teltow-Fläming und Barnim. „Es hat allen Spaß gemacht“, blickt Beate Dalitz zurück. Die Hunde hätten super gearbeitet.

„Unsere Übungsorte haben wir bewusst nicht publik gemacht“, sagt Dalitz. So wollte man ungebetene Gäste auch wegen Corona auf Abstand halten, um in aller Ruhe trainieren zu können. „Mit der Ausbildung von Kadaversuchhunden möchten wir das Land Brandenburg im Kampf gegen ASP unterstützen“, sagte Christian Forche vom Verein „Spür- und Rettungshunde Ostbrandenburg“ mit Sitz in Steinhöfel ( Oder-Spree). Allein aus diesem Verein befinden sich zehn Suchteams in der Ausbildung.

Viele Trainingstage

Jeannette Wierzchowski aus Königs Wusterhausen war am bislang letzten Trainingstag mit ihrer vierjährigen Deutsch Kurzhaar-Hündin Aika vom Garten Eden dabei. Ungeduldig wartete die Jagdhündin am Fuß ihrer Halterin auf ein Zeichen. Auf das Kommando „Los!“ begann die Hündin mit der Suche auf der weitläufigen Waldwiese. Hier hatte Beate Dalitz eine vorher tierärztlich auf ASP untersuchte Wildschwein-Schwarte abgelegt. Binnen weniger Minuten graste Aika die Fläche ab. Plötzlich blieb die Hündin stehen. Mit gebührendem Abstand zeigte sie den Wildschwein-Fund an. „Gut gemacht“, lobte Jeannette Wierzchkowski. „Das Training ist eine echte Herausforderung für Aika“, sagte die Jägerin. Aber schließlich gehe es hier um eine gute Sache.

„Jagdhunde wie Aika müssen ganz anders für die Kadaversuche trainiert werden als Spür- und Rettungshunde“, weiß Beate Dalitz. Normalerweise stöbern Jagdhunde gesundes oder frisch geschossenes Wild auf und lassen Aas liegen, so die passionierte Jägerin. „Spür- und Rettungshunde suchen für gewöhnlich Leichen und lebende Personen“, sagte Christian Forche. Nun sollen sie tote oder sterbenskranke Wildschweine aufspüren. Das müssten sie erst einmal lernen, weil Menschen nicht wie Wildschweine riechen.

Vierbeiner oder Drohnen

„Jedenfalls ist die Kadaversuche mit Hunden viel effektiver, als tagelang große freie Flächen und Waldstücke mit Soldaten, Behördenmitarbeitern und Freiwilligen abzugehen“, so Beate Dalitz. Weiter seien vierbeinige Spürnasen im dichten Wald Kamera-Drohnen haushoch überlegen. Zudem wäre der Geruchssinn eines Hundes 200-mal empfindlicher als der eines Menschen. Wo die menschliche Nase versagt, wittert der Hund längst den Kadaver. „Ein totes Wildschwein ist mit einer menschlichen Leiche vergleichbar“, sagt Dalitz. Ähnliche Bakterien zersetzen das Gewebe und verströmen einen markanten Geruch.

„Das Finden von Wildschweinen ist überhaupt nicht das Problem“, so die erfahrene Hundetrainerin. Vielmehr müssten die Hunde lernen, ein bis zwei Meter Abstand zu dem Fund zu halten und sich bemerkbar zu machen. Ohne Abstand kämen die Hunde mit toten Wildschweinen in Berührung. Hunde können sich zwar nicht mit ASP infizieren. „Aber es besteht die Gefahr, dass sie Viren mitschleppen und verteilen“, sagte Dalitz.

Rüdiger Hildebrandt trägt seine Hündin Edda (Flying-Flap-Ears) aus der Suche. Quelle: Frank Pechhold

„Bei der Kadaversuche gibt es mehrere Varianten“, so Miriam-Kimberley-Wulze. Sie übernahm an diesem Samstag für ihre Mutter Heidi Wulze das wegen der Corona-Pandemie vorgeschriebene Einzeltraining. Hunde können auf verschiedene Weise einen Fund anzeigen. Einerseits gibt es die sogenannten Bringsel-Verweiser. Auf diese Art zeigen die Deutsch Kurzhaar-Hündinnen Schneewittchen und Rapunzel ihrer Halterin Beate Dalitz Funde an. Hunde werden vorrangig im Schilf und auf nicht einsehbaren Flächen eingesetzt. Ein Bringsel ist ein Gegenstand, mit dem ein ausgebildeter Hund seinem Hundeführer mitteilt, dass er etwas gefunden hat. Als Bringsel taugen beispielsweise dicke Schnüre, Lederstücken oder kleine gefüllte Juteteile. Der Hund trägt das am Halsband befestigte Bringsel bei sich. Hat er ein Wildschwein gefunden, nimmt er das Bringsel zwischen seine Zähne. Dann bringt er es im Fang zurück zum Hundeführer und zeigt ihm so den Fund an.

Verschiedene Ausbildungsmethoden

Neben den Bringsel-Verweisern gibt es Hunde, die an der Leine arbeiten und das Wild direkt anzeigen. Diese Methode bevorzugen nicht nur Heidi und Miriam-Kimberley Wulze mit ihren Labrador-Hündinnen, sondern auch Rüdiger Hildebrandt. Er war mit seiner Hündin Edda (Flying-Flap-Ears; Deutsch: Fliegende Flatterohren) aus Biesenthal ( Barnim) zu ihrem vierten gemeinsamen Training angereist. An der 12 Meter langen Leine schlängelte sich Edda geschwind um die kleinen Tannenbäume. Vor der Wildschweinschwarte blieb Edda stehen und wartete auf ihr Herrchen. Zufrieden nahm Rüdiger Hildebrandt seine Edda auf die Arme und trug die 30 Kilogramm schwere Hündin aus der Suchsituation heraus auf einen Waldweg. Die Suche war beendet. Zur Belohnung bekam Edda Trockenfutter-Leckerlis.

Vereinsgründung bisher aufgeschoben

Um die Kräfte bei der ehrenamtlichen Ausbildung von Kadaverspürhunden zu bündeln, wollten Beate Dalitz und ihre Mitstreiter einen Verein gründen. Unter einem Dach könnten Halter von Jagdhunden, Schutz-, Rettungs- und Leichensuchhunden sowie Knochenhunden ihre Ziele besser verfolgen. „Wir haben auch jemand, der mit Greifvögeln ASP-Wildschweine suchen will“. „Aber das mit der Vereinsgründung hat sich vorerst erledigt“, sagt Dalitz. Sie verwahrt sich entschieden gegen einen aus dem Landesgesundheitsamt erhobenen Vorwurf, eine weder mit den zuständigen Behörden abgesprochene noch von diesen gewollte „Parallelausbildung“ von Kadaversuchhunden initiiert zu haben. Dalitz zufolge habe sich der Verein „Spür- und Rettungshunde Ostbrandenburg“ mit der Bitte an sie gewandt, Hunde und Halter zu trainieren. Ausgangspunkt für diese Bitte sei ein der MAZ vorliegendes Rundschreiben des Landwirtschaftsministeriums in der Fassung vom 22. Juni 2020 gewesen. Darin heißt es unter anderem: „Für den Einsatz als Suchgespann ist kein Jagdschein der Hundeführer erforderlich.“ Weiter wurden in dem Rundschreiben auch alle Rettungshundestaffeln angesprochen, sich an der Ausbildung für die Suche nach Wildschweinkadavern zu beteiligen.

Von Frank Pechhold