Ja-Wort im Kaiserbahnhof

Halbe

Kaum ist der Kaiserbahnhof in Halbe nach jahrelanger aufwendiger Sanierung eröffnet, trudeln Anfragen für Trauungen ein. Willi Schwabe, der sich für den neuseeländischen Bahnhofsbesitzer Peter Macky um solche Anfragen kümmert, freut sich: „Es gibt schon neun Anmeldungen.“ Die neue Außenstelle des Standesamtes des Amtes Schenkenländchen ist gefragt. Der restaurierte Bahnhofsbau bietet ein prachtvolles Ambiente. „Er wird für seinen vorgesehenen Zweck genutzt: als öffentliches Gebäude“, freut sich Peter Macky über den Zuspruch.

Konzerte und Trauungen

Auch weitere Veranstaltungen sind bereits geplant. So wird der Saxofonist Matthias Wacker Ende Mai mit seinem neuen John-Lennon-Programm im Bahnhof auftreten. „Er war schon zweimal hier und jedes Mal kamen über 200 Personen“, erzählt Willi Schwabe. Auch im Advent will der Musiker wieder im Bahnhof auftreten. Anfragen für private Feiern gibt es ebenfalls, der Landkreis veranstaltete im Dezember den „Tag des Ehrenamtes“ im Kaiserbahnhof. Es spricht sich rum, dass da ein ganz besonderer Ort, der vielen Menschen am Herzen liegt, wieder zugänglich ist.

Café-Betreiber wird noch immer gesucht

Allerdings ist es dem Besitzer Peter Macky bislang noch nicht gelungen, einen Betreiber für das geplante Café zu finden. Willi Schwabe, der schon während der rund zehn Jahre dauernden Bau- und Restaurierungsarbeiten stets Peter Mackys Mann vor Ort war, kümmert sich zwar so gut er kann um die ganzen organisatorischen Fragen. Aber er spürt auch, dass es ihm allmählich zuviel wird. Es wird jemand gebraucht, der die ganzen Planungen übernehmen kann.

Ab dem späten Frühjahr soll außerdem die Ferienwohnung, die über den gewölbten Sälen entstanden ist, fertig eingerichtet und nutzbar sein. Peter Macky plant, Ende März mal wieder nach Deutschland zu kommen. Er wolle sich dann darum kümmern, den Garten weiter voranzubringen, berichtet er. Er möchte ein spezielles Bewässerungssystem installieren. „Mir ist immer gesagt worden, dass man so etwas in Deutschland nicht brauche“, erzählt er. Doch die letzten beiden Sommer hätten ihm gezeigt, dass es ohne einfach nicht gehe.

Eine Büste erinnert an den Architekten

Der symmetrisch gestaltete Garten mit Rosenbüschen und Obstbäumen ist nach alten Plänen neu konzipiert worden. Der denkmalgeschützte Bahnhof selbst ist 1865 als Empfangsgebäude für die Hofjagdgesellschaft des damaligen preußischen Königs Wilhelm I. eröffnet worden. Als dieser 1871 der erste preußische Kaiser wurde, erhielt das markante Bauwerk an der Strecke der Berlin-Görlitzer Eisenbahn den Titel „ Kaiserbahnhof“. An den Architekten August Orth erinnert eine lebensgroße Büste, die Peter Macky im Eingangsbereich des Gebäudes platziert hat. Außerdem hat er Porträts zweier Kaiser besorgt, die nun im großen Saal hängen.

Peter Mackys Idee, Nachfahren der Teilnehmer eines großen Kaiserdiners, das vor 144 Jahren in seinem Bahnhof stattfand, nach Halbe zu holen, existiert noch immer. „Es ist sehr herausfordernd, die Nachkommen aufzuspüren“, so Macky. Aber nach wie vor sei er dabei, Nachforschungen anzustellen, um dieses besondere Gelage vom 18. Dezember 1876 nachstellen zu können.

Der Bau liegt vielen Menschen am Herzen

Im an den imposanten Backsteinbau angefügten kleinen Neubau soll die Küche für das künftige Café eingerichtet werden. Architekt Stefan Zappe, der mit seinem Team auch die Restaurierung des Kaiserbahnhofs verantwortete, hat selbst auch schon einmal in dem Bauwerk gefeiert. Wie er selbst sind viele Menschen, gerade auch im Schenkenländchen, Peter Macky und seinem Bahnhof sehr zugetan. Und hoffen, dass es weiter vorangeht. „Es bewegt sich schon eine ganze Menge“, findet Willi Schwabe.

Lesen Sie auch:

Von Karen Grunow