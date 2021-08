Königs Wusterhausen

Es sind Bilder, die man aus dem Sommerurlaub in Ländern Südeuropas kennt – verwahrloste und abgemagerte Katzen, die auf der Suche nach Nahrung und Unterschlupf umher streunen. Was viele nicht wissen: Auch in unserer Region gibt es freilebende Streunerkatzen, die tagtäglich um ihr Überleben kämpfen müssen.

Burkhard Wendland kennt das Problem nur allzu gut. Der Tierarzt ist Vorsitzender des Tierschutzvereins Königs Wusterhausen, der das Tierheim in Märkisch Buchholz betreibt. „Unser Tierheim ist voll mit eingefangenen Streunerkatzen und deren Nachkommen“, sagt Wendland. Trotz vielfältiger Aufklärungskampagnen gebe es immer noch zu viele Katzenbesitzer, die ihre Freigängerkatzen nicht kastrieren ließen. Das wird vor allem im ländlichen Raum schnell heikel.

Streunerkatzen sind häufig krank und unterernährt

„Eine Kätzin kann zwei Mal im Jahr Nachwuchs mit drei bis fünf Jungen bekommen und das je nach Tier bereits mit acht bis zehn Monaten“, erläutert er. Die wild lebende Population könne daher schnell und unkontrolliert überhand nehmen – mit erheblichen Folgen für das Wohl der Tiere. „Herrenlose Katzen sind häufig krank, leiden an Hunger und die Jungen haben wenig Überlebenschancen.“

Der erfahrene Tierarzt weiß, dass das Problem einer ausufernden wilden Katzenpopulation nur mit Kastrationen zu beheben ist. Seit vielen Jahren schon kümmert sich Wendland mit seinem Team vom Tierheim Märkisch Buchholz darum, Streunerkatzen einzufangen und sie in einer Praxis kastrieren zu lassen.

Wild lebende Katzen können Krankheiten übertragen und vermehren sich rasant – wenn sie nicht kastriert werden. Quelle: Carsten Rehder

Land fördert Kastrationen

Finanzielle Unterstützung bekommt er dabei von der Landesregierung. Seit 1992 können Tierschutzorganisationen, die die Tierheime oder tierheimähnliche Einrichtungen in Brandenburg betreiben, einen Antrag beim zuständigen Landesamt für Arbeitsschutz, Verbraucherschutz und Gesundheit (LAVG) auf finanzielle Unterstützung für die Katzenkastrationen und -sterilisationen stellen.

Gemäß der neuen sogenannten Katzenkastrationsrichtlinie, die Anfang August in Kraft getreten ist und bis zum 31. Juli 2023 laufen soll, können die Operationen pro Kater mit 20 Euro, pro Katze mit 58 Euro bezuschusst werden. Vorher lag der Höchstsatz für die Kastration einer weiblichen Katzen bei 50 Euro.

Im Jahr stehen mit der neuen Richtlinie rund 51.000 Euro für die Maßnahme zur Verfügung. „Ziel dieser Maßnahme ist es, durch Kastration und Sterilisation von herrenlosen Katzen deren unkontrollierte Vermehrung zu verhindern und auf diese Weise tierschutzwidrigen Zuständen entgegenzuwirken“, sagt Stefan Heidrich, Tierschutzbeauftragter des Landes. In ganz Brandenburg gibt es nach Schätzungen des Landestierschutzverbandes rund 70.000 freilebende Katzen.

Förderung deckt nur kleinen Kostenanteil ab

Wie viele es im Landkreis Dahme-Spreewald sind, kann Tierschützer Wendland nicht sagen. Sein Eindruck sei aber, dass die Gruppe der streunenden Katzen in den zurückliegenden Jahren kleiner geworden sei. „Pro Jahr kastrieren wir etwa 100 Katzen bei uns“, sagt der Tierarzt. Manche der Tiere werden später durch das Tierheim in liebevolle Umgebungen vermittelt, andere sind so an das Leben in freier Wildbahn gewöhnt, dass sie wieder ausgesetzt werden müssen.

Die finanzielle Unterstützung durch die Landesregierung findet Wendland wichtig – auch wenn sie nicht viel mehr als ein Tropfen auf den heißen Stein sei und lediglich einen kleinen Teil der Kosten abdecke. Denn: Die Kastration eines Katers kostet rund 80 Euro, die einer Kätzin 150 Euro.

„Ohne Frage würden wir uns höhere Zuschüsse bei den Kastrationen der herrenlosen Katzen wünschen“, sagt Wendland. Problematisch sieht er aber auch die Förderbedingungen. So müssten seiner Ansicht nach alle Tierschutzvereine Gelder bekommen können und nicht nur diejenigen, die auch Tierheime betreiben. „Zudem müssten die Förderbescheide viel schneller bestätigt werden, um den Tierärzten die Sicherheit zu geben, dass sie nicht etwa auf den Kosten sitzen bleiben“, findet er.

Etwa 70.000 freilebende Katzen gibt es in Brandenburg. Quelle: Jan Woitas

Ziel ist Ausweitung der Kastrationspflicht

Für die wichtigste Maßnahme im Kampf gegen streunende Katzen hält der Tierschützer die Ausweitung der Kastrationspflicht. Während etwa in Berlin oder dem Saarland landesweit die Pflicht für Katzenbesitzer gilt, ihre Freigänger zu kastrieren und zu registrieren, fehlt solche eine Verordnung in Brandenburg bis dato noch. Lediglich einzelne Kommunen haben Kastrationspflichten eingeführt, so etwa Königs Wusterhausen und Heidesee.

„Seit langer Zeit versuche ich schon durch Gespräche mit den Ordnungsämtern, die Gemeinden im Landkreis zum Einführen einer Kastrationspflicht für freilaufende Katzen zu überzeugen, damit sich die Tiere nicht ungehindert vermehren können“, sagt Wendland. Das sei aber gar nicht so einfach. Die Verwaltungen fürchten nicht selten den bürokratischen Mehraufwand.

Von Jérôme Lombard