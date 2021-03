Königs Wusterhausen

Der Landkreis Dahme-Spreewald sucht für den Zivil- und Katastrophenschutz Menschen, die sich in ihrer Freizeit mit dem Einsatz von Drohnen in unwegsamen Gebieten interessieren.

Die Drohnenflieger werden als ehrenamtliche Mitglieder der sogenannte „Regieeinheit Drohne“ gesucht. Diese brauche engagierte und technikbegeisterte Mitstreiter, die freiwillig und ehrenamtlich im Katastrophenschutz mitwirken möchten, heißt es in einer Mitteilung des Landkreises.

Kostenfreie Ausbildung

Vorerfahrungen im Umgang mit Drohnen, Fachsoftware und Kameras werden nicht vorausgesetzt. Geboten werden dafür eine fundierte, kostenfreie Ausbildung, Training am Fluggerät, ein spannendes Arbeitsfeld und ein aufgeschlossenes Team mit Gleichgesinnten, heißt es darin weiter.

Aktuell besteht die Drohnen-Gruppe aus vier Helfern, die zum Luftfahrzeugfernführer (Pilot) und Bildauswerter (Beobachter) ausgebildet wurden. Die Kernaufgabe ist die Lageerkundung und Aufklärung von Schadenslagen aus der Luft. Im Einsatz ist die „Regieeinheit Drohne“ bei Großschadenslagen, im Katastrophenfall oder etwa bei Waldbränden. Durch die Ausstattung mit einer Kamera liefert das kreiseigene Flugdrohnen-Team den Einsatzkräften vor Ort einen großflächigen Lageüberblick. Die erforderliche Technik stellt der Landkreis der Gruppe in Form von Drohnen sowie einem Einsatzfahrzeug.

Interessierte können sich an das Ordnungsamt des Landkreises Dahme-Spreewald wenden: Telefonisch unter 03546/20-1570 oder per E-Mail an ordnungsamt@dahme-spreewald.de.

Von MAZonline