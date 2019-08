Im Rahmen des MAZ-Projekts „Medien an der Schule“ bekamen sieben Neuntklässler der Freien Oberschule Baruth die Chance, den Flughafen Schönefeld und den BER aus nächster Nähe kennenzulernen. Dabei konnten sie auch in die Ausbildungswerkstatt der Flughafengesellschaft hineinschnuppern und sich in technischen Berufen ausprobieren.