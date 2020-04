Keine neuen Corona-Infektionen in Dahme-Spreewald

Dahme-Spreewald

Nach dem Osterwochenende hat der Krisenstab des Landkreises Dahme-Spreewald am Dienstag eine positive Bilanz gezogen: Der überwiegende Teil der Bevölkerung in Dahme-Spreewald habe sich auch während der Feiertage an die geltenden Kontaktbeschränkungen zur Eindämmung des Coronavirus gehalten, hieß es in einer Pressemitteilung.

Bürgermeister und Polizei hätten „ein hauptsächlich ruhiges Lagegeschehen“ am Osterwochenende bestätigt. „Wir konnten erleben, dass sich die Mehrheit unserer Bürgerinnen und Bürger trotz der frühsommerlichen Temperaturen nach wie vor sehr umsichtig verhalten haben. Dafür möchte ich mich genauso herzlich bedanken wie für den Einsatz der örtlichen Ordnungsämter und Polizeibeamten an den Osterfeiertagen“, sagte Landrat Stephan Loge ( SPD).

Anzeige

Das tägliche MAZ Corona-Update als Newsletter Alle News zum Coronavirus in Brandenburg täglich gegen 17 Uhr im E-Mail-Postfach

Verstöße im Süden des Landkreises

„Ganz so positiv sehen wir es hier nicht“, kommentierte indes Annett Lehmann (parteilos), Bürgermeisterin der Gemeinde Märkische Heide, die Oster-Bilanz des Kreises. Vor allem in den Waldgebieten sei „illegales Camping“ am vergangenen Wochenende ein Dauerthema gewesen.

Lehmann, die für Kontrollen über Ostern selbst in ihrer Gemeinde im Süden des Landkreises unterwegs war, musste selbst zig Verwarnungen aussprechen: „Leider mussten wir feststellen, dass das gute Wetter viele Berliner in unsere Region zog“, so die Bürgermeisterin.

Illegale Camper am Godnasee

Besonders betroffen war der Godnasee, nördlich von Alt-Schadow am Südrand des Naturparks Dahme-Heideseen. „Dort parkten 25 Fahrzeuge dicht an dicht, überwiegend mit Berliner Kennzeichen“, berichtete Lehmann. Fürs nächste Wochenende kündigte die Bürgermeisterin daher erneut intensive Kontrollen an.

Die Zahl der bestätigten Covid-19-Fälle blieb im Vergleich zum Ostermontag konstant. Derzeit gibt es im Landkreis Dahme-Spreewald 145 bestätigte Fälle. Momentan werden zwei Personen im Krankenhaus behandelt, die übrigen Corona-Infizierten befinden sich in häuslicher Isolation.

Zahl der Infizierten unverändert

Es sind 243 Quarantänen verhängt worden. 204 als Verdachtsfall eingestufte Personen warten aktuell auf ein Testergebnis. Nach wie vor werden die meisten Erkrankten, 41, in Königs Wusterhausen verzeichnet. In Lübben gibt es weiterhin 18 Corona-Infizierte, in Zeuthen 16, in Schönefeld zwölf, in Mittenwalde elf, im Amt Schenkenländchen neun, in Heidesee und Wildau jeweils sieben, im Amt Unterspreewald fünf, im Amt Lieberose/ Oberspreewald vier, in Eichwalde, Schulzendorf, Luckau und Bestensee je drei, in Märkische Heide zwei und in der Gemeinde Heideblick ist jeweils ein Fall bestätigt.

Auch die Zahl der nachgewiesenen Genesungen blieb am Dienstag unverändert: 43 Personen in Dahme-Spreewald gelten mittlerweile wieder als gesund.

Lesen Sie außerdem:

Von Josefine Sack