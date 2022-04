Kerzendorf

Die Freiwillige Feuerwehr Kerzendorf kann am Mittwoch dieser Woche auf ein ganz besonderes Jubiläum zurückblicken: Am 6. April 1934 wurde sie von 16 Kameraden gegründet. Heute, 88 Jahre später, gehören 14 Kameraden zur Einsatzabteilung. Das schwankt immer ein wenig, doch wenn, wie geplant, vielleicht zwei Heranwachsende aus der Jugendwehr mit Erreichen des 17. Geburtstags in diesem Jahr übernommen werden können, hat man die alte „Mannstärke“ wieder erreicht.

Berliner Ring: Der MAZ Newsletter für Dahme-Spreewald und Teltow-Fläming Der Newsletter für aktuelle Themen in Dahme-Spreewald und Teltow-Fläming – jeden Freitagmorgen neu. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Kerzendorf: Wehr ohne Frauen

Tatsächlich sucht man Frauen bei den Aktiven in Kerzendorf vergeblich. Warum? Dafür muss Ortswehrführer Carsten Granowski die Antwort schuldig bleiben. Vor der Wende gab es einige Frauen in der Wehr. Doch sonst steht der geachtete Kerzendorfer bestens in der Materie, obgleich er ein „Zugezogener“ ist. Und ein gutes Beispiel dafür, wie man schnell in eine Gemeinschaft hineinfindet und deren Mitstreiter und Mitgestalter wird.

Kerzendorfer Aktivisten treffen sich 14-tägig zum Dienst

Die Feuerwache des Dorfes findet man auf dem Dorfanger, im Schatten der stattlichen Kirche, sie wurde als Anbau an die ältere Gemeindeverwaltung geschaffen. Die Aktiven treffen sich hier 14-tägig mittwochs zum Dienst. Das Haus ist seit langem Nadelöhr und Sorgenkind der Feuerwehrleute. Von außen ein schöner, roter Klinkerbau, dessen Tor von Gehölzen flankiert, stilvoll beleuchtet und mit Feuerwehrinsignien versehen ist. Davor neu verlegtes, großes Kopfsteinpflaster mit einer Bank an der Seite. Man merkt sofort, dass die Feuerwache ein gepflegter, viel frequentierter Ort ist. Doch viel zu klein, um den neuen Auflagen und Anforderungen an den Alltag der Kameraden und moderne Brandschutz- und Hilfeleistungen zu genügen. Ein Tor bietet die Möglichkeit zur Einfahrt eines Fahrzeugs und daher verfügen die Kerzendorfer über ein Löschgruppenfahrzeug LF 10/6 und kein weiteres Transportmittel.

Kerzendorfer spezialisiert auf Brandlöschung im unwegsamen Gelände

Die Besetzung des LF mit acht Mann plus Gruppenführer ist tagsüber oft schwierig, denn „… zum Glück sind die Kameraden in Lohn und Brot“, erklärt der Ortswehrführer. Viele von ihnen sind Berufspendler. Die Einsatzbereitschaft nachts oder am Wochenende sicherzustellen ist hingegen kein Problem für ihn.

Über die Ausstattung mit Einsatzkleidung kann sich hier niemand beklagen. Da ihr Fahrzeug aus dem Jahr 2010 mit der Standardausrüstung und Zusatzbeladung unterwegs ist und über Allradantrieb verfügt, sind sie auf die Brandbekämpfung im unwegsamen Gelände spezialisiert. Gebäude-, Industrie- und Waldbrände bilden den Fokus, natürlich auch Einsätze während und nach Stürmen und Wetterunbilden.

Das Einsatzgebiet der Wehr ist die Ortslage Kerzendorf, durch die die neue Bundesstraße B 101 und die Bahnlinie Berlin-Leipzig verläuft. Für Großschadenslagen wie die Brände 2018 in Treuenbrietzen oder 2019 auf dem ehemaligen Truppenübungsplatz Jüterbog steht in Genshagen ein mit 4000 Litern Löschwasser ausgestattetes Fahrzeug bereit, auf dem die Kerzendorfer Kameraden mitfahren. Wenn es eine so lange Verweildauer am Einsatzort wie damals gibt, wird zentral für die Ablösung der Einsatzkräfte gesorgt.

Alarmierung in Kerzendorf auch klassisch per Sirene

Die Kerzendorfer Freiwilligen werden zu Einsätzen per Funkmeldeempfänger oder per App alarmiert. Den Hauptalarm, darüber sind Carsten Granowski und seine Mitstreiter froh, lösen sie mit der klassischen Sirene aus, die man im Dorf niemals demontierte. So werden die meisten Kameraden erreicht und zur Wache gerufen. Und die Sirenen haben Zukunft: Es werden gerade neue vom Land Brandenburg angeschafft. Allerdings müssen alte, wie die in Kerzendorf, umgerüstet werden, damit sie den digitalen Anforderungen entsprechen und zukünftig auch Lautsprecher - Sprachdurchsagen ermöglichen.

Von Andrea von Fournier