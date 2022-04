Kerzendorf

Bei der Frage nach einem historischen Stück Feuerwehrgeschichte oder einem alten Fahrzeug winken die Kerzendorfer Kameraden lächelnd ab. Nein, das gibt es hier nicht und es wäre ohnehin kein Platz dafür. Das eine Löschfahrzeug genügt und es glänzt in der Sonne, als ob es neu wäre. Die Jahreskilometerleistung des LF 10/6 ist gering und es ist gut gepflegt. 2021 hatten die Kameraden der Freiwilligen Ortswehr 64 Einsätze, in diesem Jahr wurden sie bereits 22-mal alarmiert.

Berliner Ring: Der MAZ Newsletter für Dahme-Spreewald und Teltow-Fläming Der Newsletter für aktuelle Themen in Dahme-Spreewald und Teltow-Fläming – jeden Freitagmorgen neu. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Nach-Wende-Anbau für Kerzendorfer Feuerwehr hat ausgedient

Bis vor etwa 20 Jahren stand hundert Meter entfernt die alte Feuerwache, mit der nach der Wende kein Staat mehr zu machen war. So war der folgende Anbau an das Gemeindehaus eine schmucke und notwendige Verbesserung. Doch auch der hat inzwischen ausgedient. „Wir haben allein in unseren Nachwuchsgruppen 26 Kinder und Jugendliche“, sagt Matthias Kullack, der sich mit drei Betreuern der Kinder- und Jugendwehr widmet. Seit 2013 gibt es die hier. Es ist nicht möglich, nach Geschlechtern getrennte Sanitäreinrichtungen und Umkleiden für Aktive und Nachwuchs einzurichten. Momentan nutzen die Kerzendorfer das Bad mit Dusche und WC des Gemeindehauses mit. Auch deshalb verzichten sie zurzeit auf aktive Werbung um neue Kameraden. Sie stehen auf der Ausbauliste der Ludwigsfelder Freiwilligen Feuerwehr und sind froh darüber. Ortswehrführer Carsten Granowski erklärt, dass sie mit einem „mittelfristigen“ Zeithorizont für den Ausbau rechnen, weil andere der elf zu Ludwigsfelde gehörenden Ortswehren noch schlechtere Bedingungen haben als Kerzendorf. Es gibt einen Schulungsraum in der Wache, den Erwachsene und Nachwuchs nutzen können.

Ausflüge und Projekte für Kerzendorfer Feuerwehr-Nachwuchs

Die Kinder treffen sich einmal monatlich am Sonntagvormittag, die Jugendlichen erscheinen alle zwei Wochen am Dienstagabend in der Wache. Die Kinder- und Jugendwarte bieten den Jüngsten außer theoretischem Wissen und praktischen Übungen viel mehr, um Teamgeist und soziale Kompetenzen zu stärken. Es gibt Ausflüge und thematische Projekte wie die „Gesunde Ernährung“, die von 2018 lebhaft im Gedächtnis geblieben ist: In diesem besonders trockenen Jahr schufen die Betreuer und hilfsbereite Kerzendorfer mit dem Nachwuchs einen „Feuerwehrgarten“, in dem Blumen und Gemüse wie eine grüne Lunge gediehen, obgleich das viele Wässern eine Herausforderung war. Ein Erntefest mit eigenem Gemüse war der Abschluss – neben viel Spaß wurden Fertigkeiten und Einsichten vermittelt.

Zur Osterzeit schmückt der Feuerwehrnachwuchs die Büsche auf dem Dorfanger mit hunderten selbstbemalter Eier. Nicht nur darüber freut sich Ortsvorsteherin Christiane Dunkel. Sie kann sich bei Osterfeuer, Dorffesten, Lampionumzug, Frühjahrs- oder Herbstputz stets der Mithilfe der Freiwilligen Feuerwehr gewiss sein.

Von Andrea von Fournier