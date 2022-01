Luckenwalde/Wildau

Die MAZ gibt an dieser Stelle einen Überblick über die aktuellen Filme, die derzeit in den Kinos der Region laufen.

Aktuelle Filme im Union-Kino in Luckenwalde

Benedict Cumberbatch als Doctor Strange (l) und Tom Holland als Peter Parker/Spider-Man in einer Szene aus „Spider-Man: No Way Home“. Quelle: Courtesy of Sony Pictures

„Spider-Man: No Way Home“: Der Superheldenfilm rund um Peter Parker läuft jeden Tag um 16.30 Uhr, Sonntag um 17 Uhr.

„Scream 5“: Der fünfte Teil der Horrorreihe kann ab Donnerstag täglich um 20 Uhr geschaut werden.

Ralph Fiennes als Lord Oxford in „The King´s Man – The Beginning“. Quelle: Twentieth Century Fox Film Corporation

„The King’s Man – The Beginning“: Der Spionagefilm über die Entstehung der Organisation King’s Man wird täglich (außer Montag) um 17.30 Uhr gezeigt. Am Donnerstag, Freitag und Samstag läuft der Film zusätzlich um 19.45 Uhr und am Sonntag 19.50 Uhr.

„Clifford, der große rote Hund“: Der Familienfilm mit dem großen, animierten Hund ist Donnerstag, Freitag und Montag bis Mittwoch um 15.30 Uhr zu sehen, Samstag und Sonntag um 15 Uhr.

„Sing 2– Die Show deines Lebens“: Der animierte Musicalfilm läuft dreimal täglich: Jeden Tag um 17.45 Uhr und 20 Uhr sowie am Donnerstag und Freitag um 15.30 Uhr und ab Samstag um 15.15 Uhr . Diesmal will Koala Buster Moon die extravaganteste und schillerndste Bühnenshow präsentieren, die es je zu sehen gab. Während Moons Ensemble daran arbeitet, die spektakuläre Show auf die Beine zu stellen, macht sich der Koala auf die Suche nach der Rocklegende Clay, der ebenfalls bei der Show auftreten soll. Was als Traum von einem großen Erfolg beginnt, wird zu einer emotionalen Erinnerung an die heilende Kraft der Musik.

Tom Holland ist einmal mehr Spiderman und erlebt sein bisher größtes Abenteuer. Quelle: Matt Kennedy

„Mulholland Drive - Straße der Finsternis“: Eine junge, schöne Frau (Laura Harring) erleidet nach einem Autounfall auf dem Mulholland Drive eine Gehirnerschütterung und weiß nicht mehr, wer sie ist. Sie findet Zuflucht im Haus von Betty, einer aufstrebenden Schauspielerin. Ohne Erinnerung an ihre Identität stellt sie sich Betty als Rita vor und zusammen gehen sie ihrer Identität auf den Grund. Der Film wird als Sondervorstellung am Dienstag um 20 Uhr gezeigt.

„In 80 Tagen um die Welt“: Der Kinderanimationsfilm orientiert sich am namensgebenden weltberühmten Roman und erzählt die Geschichte vom von Abenteuern träumenden Seidenäffchen Passepartout und dem frechen Entdecker-Frosch Phileas Frogg. Als Sondervorstellung kann man den Film am Sonntag um 15.30 Uhr sehen.

„Wunderschön“: Das Drama beschäftigt sich mit Geschichten von Frauen und Männern, alten und jungen Menschen, Idealbildern und Persönlichkeit. Am Mittwoch läuft der Film um 20 Uhr.

Aktuelles aus dem Kino Capitol in Königs Wusterhausen

Karoline Herfurth als Sonja in dem Film "Wunderschoen". Quelle: Warner Bros

„Hilfe, die Kinder sind zurück!“: Die Komödie erzählt von Catherine und Yann. Sie sind seit vielen Jahren verheiratet und führen ein glückliches Leben. Nachdem Yann sein Geschäft verkauft hat, füllt er die gewonnene Freizeit mit einer neuen Leidenschaft: Bonsai-Bäume. Catherine ist nicht besonders angetan von Yanns neuem Zeitvertreib und die angespannte Situation spitzt sich zu, als ihre Tochter Anna und ihr Freund Thomas ihre Wohnung verlieren und an die Tür klopfen. Am Donnerstag, Freitag und Samstag wird der Film um 20 Uhr gezeigt, Dienstag und Mittwoch um 17 Uhr.

„Monte Verità - Der Rausch der Freiheit“: Im Jahr 1906 wünscht sich die junge Mutter Hanna Leitner nichts sehnlicher, als aus ihrer bürgerlichen Rolle und dem gesellschaftlichen Korsett auszubrechen. Sie hinterlässt ihre Familie und flieht ins Sanatorium Monte Verità. Am Donnerstag, Freitag und Samstag läuft das Drama um 17 Uhr und am Dienstag und Mittwoch um 20 Uhr.

Neues im Cinestar Wildau

Scream 5 fällt vor allem durch selbstreflektierende Kommentare auf. Quelle: AP

„Addams Family 2“: Der Animationsstreifen kann täglich um 14.50 Uhr geschaut werden.

„Clifford, der große rote Hund“: Der Familienfilm wird täglich um 14.45 Uhr und 17 Uhr gezeigt. Am Sonntag läuft der große, rote Hund auch um 12.15 Uhr über die Leinwand.

„Contra“: Die Komödie ist täglich (außer Montag) um 20.40 Uhr zu sehen.

„Encanto“: Der neue Disney-Streifen läuft Donnerstag bis Sonntag um 14.45 Uhr, Sonntag auch 12.20 Uhr.

„Happy Family 2“: Der Animationsfilm kann am Sonntagvormittag um 11.50 Uhr geschaut werden.

„House of Gucci“: Das Drama ist täglich um 17.20 Uhr (außer Sonntag) und 19.50 Uhr zu sehen.

„007 – Keine Zeit zu sterben“: Der letzte Bond-Film mit Daniel Craig wird täglich um 17.15 Uhr gezeigt.

„The King’s Man – The Beginning“: Der Spionagefilm läuft täglich um 16.50 und 20.30 Uhr, Samstag auch um 22.30 Uhr.

„Lauras Stern“ ist am Sonntag in Cinestar Wildau zu sehen. Quelle: Verleih

„Lauras Stern“: Der Familienfilm wird ab Freitag täglich um 14.40 Uhr und am Sonntag um 12.30 Uhr gespielt.

„Matrix: Resurrections“: Der vierte Teil der Science-Fiction-Reihe mit Keanu Reeves läuft täglich (außer Dienstag) um 19.30 Uhr. Zusätzlich gibt es den Film am Samstag um 22.50 Uhr zu sehen.

Chase, Rocky, Skye, Zuma, Rubble and Marshall müssen in der Abenteuerstadt für Ordnung sorgen. Quelle: Paramount Pictures/Spin M/dpa

„Paw Patrol: Der Kinofilm“: Der Animationsfilm ist ab Freitag um 15 Uhr zu sehen, Sonntag auch um 12.20 Uhr.

„Resident Evil: Welcome to Racoon City“: Der Horrorfilm kann am Samstag um 23.20 Uhr geschaut werden.

„Ron läuft schief“: Der Animationsfilm wird am Sonntag um 11.45 Uhr gespielt.

„Scream 5“: Der Horrorfilm läuft täglich um 17.25 Uhr und 20.40 Uhr, Samstag gibt es statt der Vorstellung um 20.40 Uhr eine um 23.15 Uhr.

„Sing 2 – Die Show deines Lebens“: Der Animationsfilm ist in 3D um 14.15 Uhr (außer Donnerstag) und um 17.10 zu sehen. Am Sonntag gibt es zusätzlich eine 3D-Vorstellung um 11.45 Uhr. In 2D kann der Film täglich um 15.10 Uhr (außer Donnerstag), 17.40 und 19.45 Uhr geschaut werden. Am Samstag läuft der Film zusätzlich um 23 Uhr und am Sonntag um 12.30 Uhr in 2D.

Die Schauspielerin Emilia Maier in einer Szene des Films „Die Schule der magischen Tiere“. Quelle: Wolfgang Aichholzer

„Die Schule der magischen Tiere“: Der Familien-Abenteuerfilm ist jeden Tag um 15 Uhr zu sehen. Am Sonntag kann man schon um 12.20 Uhr die sprechenden Tiere bestaunen.

„Spencer“: Die Biografieverfilmung um Lady Di ist täglich 17.40 Uhr und um 20.20 Uhr zu sehen.

„Spider-Man: No Way Home“: Der Fantasystreifen aus den Marvelstudios läuft in 3D täglich um 17.15 und 19.40 Uhr, Samstag auch 22.50 Uhr. In 2D ist der Film täglich 14.15 Uhr, 16.45 Uhr und 20.10 Uhr zu sehen. Am Samstag gibt es auch 22.30 Uhr eine 2D-Vorstellung.

„Venom 2: Let there be carnage“: Der Film mit dem ungleichen Antihelden-Duo wird täglich um 14.30 Uhr gespielt (außer Sonntag).

