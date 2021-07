Klasdorf

Es gehört zweifellos zu den kulturellen Höhepunkten des Sommers: Das Jazzfestival „umrangiert“ am Bahnhof Klasdorf, das am kommenden Mittwoch, 4. August, startet. Noch gibt es Karten für die insgesamt fünf Abende, an denen immer zwei Bands auftreten werden. Beziehungsweise am 6. August die Wahlsdorfer Puppenspieler von Flunkerproduktionen. Aber auch in deren Stück „Miaulina“ geht es um Musik und außerdem um Superhelden. Zuvor werden an jenem Abend die Sängerin und Komponistin Angela Gabriel und Gitarrist Peter Kuhz zu hören sein. Sie verschmelzen Jazz, Pop und Lateinamerikanisches.

Alethea kommen am 4. August vorbei. Quelle: Promo

Mit Daniel Mattar und Christian Grothe beginnt „umrangiert“ in diesem Jahr. Die beiden werden als „Das Meer und der Kaiser“ am 4. August ab 19.30 Uhr am Bahnhof Klasdorf auftreten. Im Inneren des Gebäudes ist nicht genug Platz, um trotz eines ausgefeilten Hygienekonzeptes ausreichend Besucher begrüßen zu können. Aber die Organisatoren um Petra Liesenfeld vom Verein „Jazz und Mehr“ haben eine gute Schlechtwetteroption, sodass niemand fürchten muss, beim Musikgenuss im Regen zu sitzen. Nach den elektroakustischen Geschichten der beiden Herren kommt die Band Alethea, die mit viel Energie und unter anderem Blasinstrumenten Jazz, Funk und Balkan vermixen wird.

Das Tom Dayan Oriental Trio spielt am 5. August. Quelle: Promo

Am zweiten Abend des Festivals werden das Tom Dayan Oriental Trio mit geschickt ins Heute transferierten arabischen und jüdischen Stücken und das A-Cappella-Ensemble Of Cabbages and Kings erwartet. Die vier preisgekrönten Kölnerinnen gehören definitiv zu den spannendsten Ensembles ihrer Art hierzulande.

Jazzfestival „umrangiert“ am Bahnhof Klasdorf: Tolle Atmosphäre bietet der Bahnhof auch außen. Eine Schlechtwettervariante gibt es außerdem. Quelle: Promo

Am Samstag, 7. August, dann werden Winnie Brückner und Susanne Paul alias Wandermüd auftreten. Sie nehmen Robert Schumanns Lieder mit Cello und Gesang in die heutige Zeit. Danach kommen Grund zur Annahme, die für sich keine Genregrenzen kennen. Das Festival klingt am Sonntag mit dem bereits ab 14.30 Uhr startenden Auftritt der energiegeladenen Insomnia Brass Band und dem von Kammermusik, Musical und Filmmusik inspirierten Trio.Diktion aus.

Überdies geben einige der Musiker Workshops, die auch für neugierige Laien gedacht sind. Mehr zum Programm, zum Ort, den Akteuren auf der Bühne und den Machern unter www.umrangiert.de. Tickets können über den Bahnhof Klasdorf bestellt werden.

Von Karen Grunow